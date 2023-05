(17 de mayo del 2023. El Venezolano).- Oolite Arts anuncia que Dennis Scholl, que dirigió la transformación de Oolite Arts en una de las mayores organizaciones de apoyo a los artistas de Florida, se jubilará este año tras seis años como presidente y director ejecutivo.

Scholl, un experimentado líder artístico, supervisó una importante expansión de Oolite Arts, creando una programación holística que eleva el trabajo de los artistas en todas las etapas de sus carreras a través de espacios de estudio, apoyo financiero y desarrollo profesional. Poco después de incorporarse, Scholl propuso y Oolite Arts lanzó The Ellies, los Premios de Artes Visuales de Miami, que han proporcionado 2,5 millones de dólares en los últimos cinco años a artistas y profesores de arte del sur de Florida, lo que ha dado lugar a exposiciones en todo el mundo. Scholl también fue la fuerza motriz para que Oolite Arts creara un Programa de Artes Cinematográficas, con una innovadora residencia que proporciona 50.000 dólares a cineastas del sur de Florida para concebir, crear y proyectar sus obras en Miami. Los tres primeros graduados del exitoso programa han ganado premios y se han proyectado en importantes festivales de cine. Además, con el apoyo de la Junta, Scholl desempeñó un papel decisivo en la creación del programa de residencias de viaje Home and Away de Oolite Arts, que permite a docenas de artistas asistir cada año a algunas de las residencias más prestigiosas de Estados Unidos.

Scholl también dirigió la compra por parte de la organización de un nuevo campus en la ciudad de Miami, para ampliar las oportunidades de satisfacer las necesidades de la creciente comunidad de artes visuales de Miami. Diseñado por el prestigioso estudio español Barozzi Veiga, el moderno campus de Little River será un centro cultural donde los artistas visuales podrán reunirse con comisarios internacionales y miamenses para intercambiar ideas y sumergirse en el arte contemporáneo.

“Ha sido un placer pasar seis años ayudando a los artistas que venero en el 305 y formar parte de la elevación de sus prácticas de muchas maneras”, dijo Scholl. “Lo mejor de Oolite Arts es que sigue buscando formas, en palabras de la fundadora de la organización, Ellie Schneiderman, de ‘ayudar a los artistas a ayudarse a sí mismos’. Estoy agradecido a la junta por su liderazgo y por esta enorme oportunidad.”

Scholl, galardonado cineasta y artista visual por derecho propio, se dedicará ahora a tiempo completo a la creación, con próximas exposiciones individuales en Francia y el Reino Unido.

Oolite Arts llevará a cabo una búsqueda nacional de un nuevo director general que dirija la organización en el próximo capítulo creativo de Miami.

“Como junta, nos gustaría reconocer el extraordinario liderazgo y la contribución que Dennis ha hecho para elevar Oolite Arts y la comunidad de artistas de Miami poniendo a los artistas en primer lugar”, dijo la Junta Directiva de Oolite Arts en un comunicado. “Dennis llegó a Oolite Arts en un momento crítico de la historia de nuestra organización. Después de la venta de nuestro edificio principal, que nos puso sobre una base financiera firme, necesitábamos un visionario para ayudarnos a crear la programación adecuada y encontrar el hogar adecuado para los artistas de Miami. Superó nuestras expectativas, y estamos entusiasmados con el futuro de Oolite”.

Fundada en 1984 como ArtCenter South Florida, la organización empezó ofreciendo estudios para artistas en los entonces abandonados escaparates de Lincoln Road, en Miami Beach. Reconocida como uno de los catalizadores del renacimiento del barrio, Oolite Arts vendió su emblemático edificio en 2014, proporcionando a la organización una dotación para ampliar su papel en el sur de Florida. Oolite Arts continúa su programación en 924 Lincoln Road mientras se construye el nuevo campus.