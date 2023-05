(17 de mayo del 2023. El Venezolano).- Luego de una de las sesiones legislativas más agotadoras en la historia de Florida, una nueva encuesta estatal realizada por Progress Florida y Florida Watch, conocidos colectivamente como Florida Communications and Research Hub (Hub), muestra que los floridanos no están satisfechos con la agenda implementada por el gobernador Ron DeSantis y los legisladores en Tallahassee. Si bien los floridanos mencionaron los costos relacionados con la vivienda como algunas de las principales causas de estrés financiero en sus vidas (el 36 % selecciona el costo del seguro de vivienda y automóvil y el 22 % selecciona el costo de la vivienda en general), las investigaciones indican que no creían que estos problemas se abordaran adecuadamente.

Antes de que comenzara la sesión, la encuesta estatal anterior realizada por Hub en febrero mostró una aprobación cómoda tanto para el gobernador Ron DeSantis (60 % aprueba / 40 % desaprueba) como para la Legislatura de Florida (49 % favorable / 40 % desfavorable). Sin embargo, a medida que la sesión legislativa llegaba a su fin, la opinión pública de los floridanos respecto a la aprobación del trabajo del gobernador se redujo en 19 puntos (50 % aprueba / 49 % desaprueba), al igual que la de la legislatura de Florida (43 % favorable/ 47 % desfavorable). Además, mientras que una pluralidad de floridanos dijo que el estado estaba en el camino correcto en febrero (46 % en el camino correcto/ 42 % en el camino equivocado), la mayoría ahora cree que el estado va en la dirección equivocada (42 % en el camino correcto / 50 % en el camino equivocado).

El Hub encuestó a 2,713 votantes registrados en Florida del 26 de abril al 3 de mayo de 2023, cuando la sesión legislativa de Florida llegaba a su fin; el margen de error es de ±1,85 % y el nivel de confianza es de 95 %. Los resultados se ponderaron para reflejar a los votantes registrados en Florida por género, raza, edad, ubicación geográfica y registro de partido según el último informe (37 % republicano /34 % demócrata /28 % no afiliado o NPA).

“Mientras la crisis de asequibilidad de Florida se profundizó, con el costo de la vivienda, de la propiedad y el seguro de automóviles, y las tarifas de los servicios públicos continuaron disparándose, el gobernador Ron DeSantis y sus aliados legislativos se enfocaron en una agenda divisiva que no abordó los problemas reales que enfrenta la gente de nuestro estado”, dijo Mark Ferrulo, director ejecutivo de Progress Florida. “No sorprende que una agenda basada en las ambiciones políticas de un gobernador ausente y llevada a cabo por una legislatura que sirvió de sello de goma de este, resultara impopular para los floridanos que están preocupados de poder mantener un techo sobre sus cabezas. Cuando miramos hacia atrás en esta sesión legislativa, está claro que los floridanos no creen que el gobernador DeSantis y los líderes legislativos se hayan centrado en las prioridades que creían que mejorarían sus vidas”.

La encuesta de el Hub también mostró que los dos problemas principales que preocupan a los floridanos, además de los económicos que enfrenta el estado, son la violencia armada (37%) y el acceso a servicios de aborto (34%). Sin embargo, las políticas aprobadas durante la sesión con respecto a estos temas fueron muy impopulares, con la prohibición casi total del aborto en el estado (41 % a favor / 56 % en contra) y el porte sin permiso de armas ocultas (20 % a favor / 78 % en contra) con la oposición de la mayoría de los floridanos. Mientras Ron DeSantis se prepara para lanzar su campaña para presidente, la abrumadora mayoría de los floridanos se oponen a la nueva legislación que permite al gobernador y a los líderes legislativos ocultar al público sus registros de viaje (8 % de apoyo / 86 % en contra) y cambiar la ley estatal de “renunciar para correr” ley (31% a favor / 60% en contra).

“Todos los floridanos merecen la libertad de estar sanos, prósperos y seguros, pero el gobernador Ron DeSantis y los legisladores de Tallahassee dedicaron esta sesión a atacar esos derechos”, dijo el director ejecutivo de Florida Watch, Josh Weierbach. “La gente de nuestro estado se opone abrumadoramente a permitir que los políticos dicten decisiones médicas privadas y a poner en riesgo la seguridad pública al eliminar los requisitos de capacitación y verificación de antecedentes para el porte oculto de armas, pero esas políticas fueron piezas centrales del gobernador Ron DeSantis y de la agenda contra la libertad de la legislatura de Florida. Merecemos líderes que antepongan la protección de nuestras libertades, no aquellos centrados en agendas políticas que ponen en peligro la seguridad pública y nuestros derechos”.