(02 de julio del 2024. El Venezolano).- La desastrosa actuación del presidente Biden en el debate ha dejado a los demócratas buscando formas de fortalecer a su debilitado presidente.

Los legisladores y estrategas demócratas habían predicho durante meses que la carrera presidencial sería extremadamente reñida, pero ahora ven a Biden como un perdedor después de tropezar con el expresidente Trump en el escenario del debate.

El debate sobre si Biden debería ser el candidato no ha terminado, y las nuevas encuestas en estados clave que se publicarán la próxima semana podrían dar nueva munición a quienes sostienen que el partido estaría mejor presionando a Biden para que se retire a favor de otro candidato.

Pero la campaña de Biden, la Casa Blanca y algunos de sus principales aliados insisten en que no se irá a ninguna parte. Están más centrados en fortalecer a Biden como candidato.

El senador Chris Coons (demócrata de Delaware), copresidente de la campaña de Biden, pidió el lunes que el presidente tenga más momentos improvisados, una estrategia arriesgada dada la reputación de Biden de cometer meteduras de pata y desviarse del tema.

Algunos legisladores y estrategas demócratas creen que la mejor jugada de Biden y su partido es pasar a la ofensiva intensificando los ataques contra Trump y la Corte Suprema dominada por los conservadores, que el lunes otorgó al expresidente una inmunidad sustancial frente al procesamiento.

“Hay días en los que Biden es la persona más inteligente de la sala, y estoy seguro de que hay días en los que su edad lo está frenando, pero Biden necesita mostrar más días en los que está en la cima de su juego, donde es sociable, donde interactúa, donde es rápido. Así es como se le da la vuelta a la situación”, dijo un estratega demócrata del Senado.

“Tienen que mostrarle al pueblo estadounidense que lo que ocurrió el jueves pasado fue una anomalía”, añadió la fuente.

El estratega dijo que Biden ahora es claramente un perdedor y su campaña necesita adaptarse a la nueva realidad política, reportó The Hill.

“Ya no se trata de ‘Biden podría hacer esto o no’. Creo que probablemente el sentimiento predominante es que Biden no está a la altura del desafío. Sea correcto o no, creo que ese es ahora el sentimiento predominante”, dijo el estratega. “Biden es definitivamente el perdedor ahora, pero no creo que sea una conclusión inevitable que Trump gane esta carrera”.

Una encuesta posterior al debate en New Hampshire, un estado que los demócratas han estado contando en la columna de Biden, mostró que Trump ahora lidera a Biden por 2 puntos.

La encuesta a 1.746 votantes registrados realizada por el Centro de Encuestas de Saint Anselm College durante el sábado y el domingo mostró que Biden tiene solo una calificación favorable del 39 por ciento en el estado, peor que Trump, quien registró una calificación favorable del 42 por ciento.

Jim Manley, estratega demócrata y ex asistente del liderazgo del Senado, dijo que la campaña de Biden necesita ajustar su estrategia.

“Cualquier demócrata que no se considere un perdedor en este momento necesita hacerse un examen de conciencia. Aquí hay un problema real. Esperemos que la gente de Biden lo entienda y esté tratando de averiguar qué hacer”, dijo.

Manley dijo que cualquier cambio de estrategia se vería ayudado por datos de encuestas de calidad, pero mientras tanto el equipo de Biden necesita aumentar la exposición pública del candidato.

“Tienen que sacarlo a la cancha lo más rápido posible en algunos escenarios adversarios y dejar que las fichas caigan donde tengan que caer”, dijo. “Con suerte, estará a la altura de las circunstancias como lo hizo en el Discurso del Estado de la Unión”.

El equipo de Biden ha limitado la exposición del presidente a entrevistas con los medios durante su primer mandato, pero los estrategas demócratas dicen que necesitan reconsiderar su instinto de proteger al candidato.

“Para ser el menos favorecido, hay que estar dispuesto a asumir algunos riesgos más, ser un poco más agresivo”, dijo Manley. “Muchas de sus políticas son populares, pero no las está vendiendo, así que tienen que ser un poco más agresivos”.

Coons, uno de los aliados más cercanos de Biden en el Capitolio, pidió el lunes que el equipo del presidente le dé más libertad para demostrar que todavía tiene la energía y la capacidad para cumplir un segundo mandato.

“Necesitamos ver más momentos no guionados y fuera de lo común. Eso es algo que estoy fomentando”, dijo el lunes durante una entrevista con “CNN This Morning”.

Coons había dicho a los periodistas antes del debate que los videos que supuestamente mostraban a Biden paralizado o aparentemente perdido en algunos momentos fueron editados selectivamente para retratar al presidente de una manera negativa. Pero después del debate del jueves, ahora es más difícil para los aliados de Biden hacer caso omiso de estos videos sin que el propio presidente tranquilice a los votantes con más apariciones públicas.

El exrepresentante de Pensilvania Ron Klink (D) dijo que Biden se desempeña mejor cuando interactúa con multitudes y criticó su campaña por aceptar debatir con Trump sin una audiencia presente.

“Quienquiera que haya sido el funcionario de campaña que aceptó que solo estuvieran los moderadores, el equipo y los dos candidatos en la sala, eso fue un error. El presidente Biden se desempeña muy bien cuando tiene gente con la que interactuar. Incluso con una multitud adversaria, como se vio en el Estado de la Unión. Es mejor cuando interactúa con la gente”, dijo Klink.