(‘2 de julio del 2024. El Venezolano).- Un abogado del expresidente Trump sugirió que el llamado esquema de los “electores falsos” califica como un “acto oficial”, lo que evitaría que sea procesado bajo el reciente fallo de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial.

El abogado de Trump, Will Scharf, dijo a CNN el lunes por la noche que algunos de los actos alegados en la acusación de subversión electoral federal del expresidente constituyen conducta privada, pero el esfuerzo por presentar listas de electores alternativos en 2020 de estados clave en el campo de batalla no es uno de ellos.

“Creemos que la constitución de esas listas alternas de electores fue un acto oficial de la presidencia”, dijo Scharf, señalando que la Corte Suprema dejó esa cuestión para que la decidieran tribunales inferiores.

El Tribunal Supremo dictaminó el lunes que los principales poderes presidenciales son inmunes al procesamiento penal y que los presidentes tienen derecho a inmunidad en relación con todos los actos oficiales. No gozan de inmunidad en relación con las acciones no oficiales o privadas, dijo el alto tribunal, reporto The Hill.

En el caso de subversión electoral federal de Trump, los jueces dejaron en claro que algunas acusaciones en la acusación caen directamente dentro de sus deberes oficiales, como las reuniones con funcionarios del Departamento de Justicia para investigar un supuesto fraude electoral.

Pero acusaciones como el plan para revocar los resultados electorales presentando listas de electores pro-Trump en siete estados clave requieren un análisis más profundo a nivel de tribunal de distrito, determinaron.

En ese punto, la jueza Amy Coney Barrett se apartó de la mayoría, a la que en otros aspectos se había adherido, y escribió que no ve “ningún argumento plausible para prohibir el procesamiento de esa presunta conducta”.

En su entrevista con CNN el lunes por la noche, Scharf sostuvo que una vez que se eliminan los actos oficiales de la acusación de subversión electoral federal de Trump, el fiscal especial Jack Smith “no tiene caso”.

“No creo que haya suficiente conducta privada aquí para sustentar la acusación, para sustentar el proceso en curso, y eso es lo que vamos a estar litigando ahora ante el tribunal de distrito”, dijo.