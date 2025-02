Caiga Quien Caiga

Nunca se imaginaron lo que sucedería en Venezuela.

En 1998, aquellos insatisfechos con los partidos AD y COPEI jamás imaginaron lo que se avecinaba en el país. Sin embargo, decidieron apostar por Hugo Chávez.

El sentir acumulado desde los años 80 clamaba por un líder capaz de enderezar el rumbo y recuperar una Venezuela perdida en medio del boom petrolero y la corrupción. Ese deseo se volcó en un militar, responsable del intento de atentado contra la institucionalidad democrática el 4 de febrero de 1992.

No repetiré análisis ya explorados por numerosos especialistas, pues la realidad es que, con Hugo Chávez, arribaron cientos de militares frustrados, que habían tropezado en la carrera armamentista y siempre anhelaron el poder.

Anuncios

Los artífices del 4 de febrero no irrumpieron con el objetivo de instaurar una “democracia”, sino que se encaminaba a erigir una “dictadura” al estilo de Marcos Pérez Jiménez o de Pinochet, a pesar de haber prometido lo contrario tanto en campaña como en la actualidad.

Llegaron, se “agiornaron” y los políticos tradicionales, al identificarlos de algún modo, jamás comprendieron las verdaderas causas ni anticiparon las consecuencias. Peor aún, no profundizaron en la “empatía” que, de manera inteligente –y aún más cuando “Fidel le puso mano”– se volcó hacia Hugo Chávez, a quien considero “El Gran Charlatán de finales del siglo XX”.

Gran parte de ese error de cálculo nos ha sumido en más de 25 años de poder del chavismo, hoy conocido como “Madurismo”.

Los protagonistas de esta “revolución” han aprendido a gobernar; pero su forma de gobernar se centra únicamente en perpetuarse en el poder, utilizando sus experiencias y circunstancias para debilitar, tanto táctica como estratégicamente, a sus adversarios.

Combatir la corrupción fue simplemente una excusa para profundizarla.

El resentimiento social y el nacimiento de otros “amos del valle”, de otra sangre que pasó de azul a roja, ha sido el derrotero de este cuarto de siglo dizque revolucionario.

Me resulta entretenido observar campañas que se burlan de Nicolás Maduro, haciendo chistes sobre su supuesta falta de intelecto. Con la debida distancia, invito a repasar la historia venezolana y latinoamericana.

Nicolás Maduro no es un hombre culto; es, por el contrario, “inocultable”. Sin embargo, es un político que ha aprendido a mantenerse en el poder, y eso debería preocupar a esa oposición compuesta de “intelectuales, académicos y sabios” que durante 25 años ha ido perdiendo terreno. Desde 2013, Maduro ha permanecido en la presidencia, y ningún “bruto” o “burro” podría sostener tal cargo si realmente padeciera estas dolencias craneoencefálicas.

Argumentar que su permanencia se debe únicamente a la transformación de las Fuerzas Armadas en un instrumento político –iniciada por Chávez– resulta un análisis simplista. Venezuela, desde 1810 hasta hoy, ha tenido gobiernos influenciados y, en muchos casos, manejados por los apetitos de los uniformados.

Ningún presidente electo tras 1958 comprendió plenamente esta dinámica. Tal vez Rómulo Betancourt se acercó más a esa realidad, pero, para desdicha nuestra, el partido Acción Democrática jamás se constituyó en un foro ejemplar de debate interno y respeto a la mayoría.

El problema de quienes gobiernan hoy en Venezuela no radica en gobernar para agradar, sino en mantener una apariencia electoral que les permita enfrentar los desafíos políticos. Se trata, en esencia, de un problema inherente al ejercicio del poder, ya que lo que está en juego va más allá de simplemente obtener una posición política.

El grave problema de la oposición

Los líderes actuales –y, en general, quienes han ocupado posiciones de liderazgo- adolecen gravemente de una verdadera vocación por el poder. Si ese fuera su motor, habría unidad; se dejarían de lado los errores del pasado, las conductas contradictorias y los rencores históricos, concentrándose en el objetivo primordial de derrotar al “chavismo madurismo”.

Hoy, el debate nacional se centra en acusaciones.

Por un lado, se recrimina a ciertos grupos por participar en las actividades programadas para el próximo 27 de abril, tildándolos de “traidores”, “alacranes” y utilizando una miríada de epítetos. Por el otro, se culpa a quienes impulsan la abstención, acusándolos de ser financiados mediante el mal uso de recursos de la “USAID”.

Entre los nombres que sobresalen se encuentran María Corina Machado, Edmundo González, Leopoldo López, Juan Guaidó, Vecchio, Lester Toledo, Juan Pablo Guanipa, Tomás Guanipa, Julio Borges, Manuel Rosales, Henry Ramos Allup, Henrique Capriles, entre muchos otros.

¿Hacia dónde vamos?

Tristemente, y tal como señaló acertadamente el secretario de Estado del Gobierno de Donald Trump, el ex senador Marco Rubio, “de aquí a diciembre no veremos cambios significativos”.

Cuidado: si no observamos antes de esa fecha la reapertura de la embajada de EE. UU. y la eliminación de las sanciones… Mientras la geopolítica mundial evoluciona, en Venezuela un grupo sigue alimentando escenarios imaginarios, mientras otro actúa con excesiva precipitación.

La realidad es que ninguno de los bandos consulta, escucha o reflexiona. Simplemente se creen investidos de un poder casi celestial, hablando en nombre del pueblo para influir, sin antes atender sus verdaderas necesidades.

El chavismo, en uno u otro contexto, celebra. Todo apunta a que en 2025 no ocurrirá nada de lo que muchos habíamos anticipado. Mantener la esperanza basada en mentiras continúa siendo tarea de ciertos sectores; otros, en cambio, depositamos nuestra fe en la enseñanza, el conocimiento y la verdad, pues es el camino ideal para alcanzar la libertad.

CAE UNO CAEN TODOS

ARDE PRIMERO JUSTICIA Versión Borges-JuanPGuanipa

Desde que Henrique Capriles anunciara su intención de votar (aún no ha dicho de que va a aspirar si lo habilitan), otras figuras representativas de este sector político se han manifestado como por ejemplo, el alcalde encargado de Maracaibo Adrián Romero y José Guerra, más otras autoridades y dirigentes.

La carta de Juan Requesen es dura contra la bella presidente María Beatriz Martínez: Le dice, afirmas:

“Que las decisiones se tomaron” “María Beatriz, el hecho concreto de votar o no en las elecciones que convoquen posterior al 28 de julio no se ha decidido. No se trata de pasar página o normalizar. En el caso de quienes creemos en el voto, en la condición que sea, se trata de un instrumento de expresión, así como la manifestación pacífica, el voto es una herramienta de expresión, a veces sirve para lograr cambios, otras no, pero lo que sí permite el voto es articular, movilizar y organizar a sectores de la vida nacional e internacional alrededor de una demanda de la ciudadanía: la aspiración de elecciones libres que permitan unir a los venezolanos en pro de su bienestar”.

“Dices: “El partido tiene decisiones firmes”: “…María Beatriz, el partido aprobó consignas, aprobó formas de abordar diversas situaciones, pero no aprobó que hacer con el hecho concreto de una convocatoria a elecciones posterior al 28 de julio”.

Capriles domina políticamente unas 17 entidades de ese partido. De hecho en las primarias quedó demostrado.

En política nada es gratuito. Capriles ha negociado con el chavismo y eso no es un delito: Participar a cambio de que respeten los resultados.

¿Cumpliran los chavistas?.

¿Lo habilitaran? ¿Permitiran que su partido La Fuerza del Cambio participe?

Si Juan Requesens escribió esa carta, debió tener el visto bueno de su mejor amigo Tomás Guanipa y esté ¿Qué obtiene?.

Igual posición asumió el economista José Guerra, quien señala que no se les consultó la postura de asumir la abstención y que muy respetables ciudadanos que apoyaron abiertamente a María Corina, hoy son criticados y acusados de “sinverguenzas” y muchos de traidores, y no es justo.

NO ESCUCHAN Los líderes y lideresas no escuchan. El caso de Primero Justicia es similar aunque distante con lo que ocurre en Un Nuevo Tiempo. Hasta donde tengo conocimiento: Las seccionales de Mérida, Sucre y Lara no están de acuerdo en participar.

¿Se les escuchó? o simplemente ¿se les ordenó callar y obedecer?

MI CRITICA A MARÍA CORINA que ella no puede como Jesuscristo creerse la poseedora de la voluntad divina y tomar una decisión de “abstenerse”, como es usual en ella cada vez que otros son los candidatos.

Lógicamente ella tiene en este momento el poder de impedir que la gente participe pero hablemos hacía el futuro:

¿En diciembre 2025 cuando Nicolás siga allí y los chavistas ocupen todos los espacios, que le dirá a la gente?

Invasión armada no habrá. Ningún gobierno asumirá el compromiso de ejecutar un mandato de la CPI si es que este se produce. ¿Y entonces?.

¿Van a esperar que Trump resuelva?

VOCES POLÍTICAS: El recordado Hector Alonso López, procer de la socialdemocracia en la época de oro de Carlos Andrés Pérez, señaló recientemente en un artículo:

“Jamás podemos abandonar el voto como el arma cívica más poderosa que tenemos para resolver nuestros conflictos. Pero no olvidar que la democracia no solo es votar”.

“Para que el voto sea posible la equidad es imprescindible, pero dentro de la equidad ,la primera es la transparencia. Es tan elemental como indispensable. Sin transparencia no hay voto efectivo posible”.

“Venezuela está en una hora crucial de este riesgoso contexto histórico. Las elecciones no pueden servir solo para consolidar un partido único. Me resulta insultante que los resultados de unas elecciones se confíen solo a quien pretenda ser vocero único de un resultado único que nadie pueda comprobar sino imponer. La reconciliación de Venezuela pasa porque algún día los venezolanos podamos superar mediante el voto nuestras diferencias y evitar se ahondando cada vez más. Pienso que algún día tendrá que volver a Venezuela la grandeza de hombres como los protagonistas de las páginas de 1968”.

EN MIAMI FLORIDA ESTADOS UNIDOS Circula esta información:

De un presunto operador financiero del Tren de Aragua, domiciliado en la Ciudad del Doral en el Sur de la Florida. Fuentes cercanas informan que el operador financiero responde al nombre de RODOLFO RVK un ex convicto en Venezuela ligado al caso del narcotraficante “El Loco Barrera” y que funge como prestamista en la zona del Doral.

Señalan a Gustavo L quien maneja una fundación RV de cumplir ese papel. Las autoridades del Sur de la Florida ya estarían al tanto de esta trama haciendo la investigación pertinente. Otros nombres ligados a VK y Gustavo L saldrán a relucir en los próximos días.

Concejal Rafael Pineyro de la ciuda de Doral

BIEN HECHO: El Concejo de la Ciudad de Doral, una resolución en la que se insta a buscar una solución permanente para los venezolanos amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos.

El concejal Rafael Pineyro, de origen venezolano, destacó la importancia de esta medida para brindar estabilidad a miles de venezolanos que han encontrado refugio en la ciudad.

“Doral es el hogar de una gran comunidad venezolana, y debemos hacer todo lo posible para garantizar que tengan un futuro seguro en este país”, afirmó.

Por su parte, la alcaldesa Christi Fraga subrayó el compromiso de la administración local con esta causa y reiteró la necesidad de que el Gobierno federal avance en una política migratoria que otorgue mayores garantías a los beneficiarios del TPS.

En la misma línea, la vicealcaldesa Maureen Porras enfatizó que esta resolución es un paso más en la lucha por los derechos de los migrantes venezolanos en Estados Unidos.

OTRO MÁS EN EL DORAL MIAMI: Parece que en este condado, abrigo y representante de la colonia venezolana, operan poderosos delincuentes en contra de empresarios nacionales y extranjeros.

El empresario Alí Beydoun Mouzannar, denunció ante el Cicpc y la PNB, la presunta banda que dirige el ciudadano MANUEL ALEJANDRO RA (siglas), que través de varias empresas se dedicaban a estafar a inversionistas venezolanos, a quienes se les ofrecía hacer inversiones para la compra y venta de material ferroso. MANUEL ALEJANDRO RA recibía los depósitos y después les decía a los inversionistas que les mandaba las ganancias, pero estas eran transacciones falsas desde cuentas bancarias de Estados Unidos (EEUU).

También está involucrado en otros delitos de manejo de capitales para ser lavados desde Panamá y Venezuela. Seguiremos recibiendo información.

Se me acabó el papel.

Sigueme en redes TikTok, X, Facebook e Instagram como @Angelmonagas

Vía youtube en mi canal:

https://www.youtube.com/@caigaquiencaigasincensura/streams