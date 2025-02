(14 de febrero del 2025. El Venezolano).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, planteó el viernes que se presentará a la reelección en 2026, si está al «100 % de salud» y «con la misma energía» que tiene ahora.

«Si me encuentro bien y creo que puedo ser candidato, seré candidato, pero no es mi prioridad ahora», señaló el mandatario de 79 años en una entrevista a una radio local, en el marco de su visita a Belém para conocer in situ las obras de cara a la Cumbre del Clima (COP30).

No obstante, dijo que debe «ser consciente» de su edad avanzada y, por lo tanto, «no puede mentir a nadie» y «mucho menos» mentirse a sí mismo, destaca EFE. Además, recordó que ser candidato implica «una discusión con muchos partidos políticos y con la sociedad brasileña».

Anuncios

«Es muy temprano para hablar de las elecciones de 2026», subrayó para después afirmar que aún pretende «entregar mucho» hasta el final de su Gobierno.