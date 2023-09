(05 de septiembre del 2023. EL Venezolano).- El asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta a manos del chef español Daniel Sancho ha acaparado los principales medios de España, ya que el hombre de 29 años es hijo de las celebridades Rodolfo Sancho y Silvia Bronchano, por lo que a un mes de la confirmación del crimen, aún se siguen revelando detalles del caso.

En las últimas horas, en el programa Y ahora sonsoles, revelaron fragmentos de los videos que fueron grabados por la Policía de Tailandia cuando llevaron a Sancho a la residencia en la que asesinó al colombiano; reconstrucción de la escena que sorprendió por la manera fría en la que el español relataba el hecho.

En las primeras imágenes se observa a Sancho ingresando a la vivienda esposado, y en compañía de un gran número de uniformados de Tailandia, sin embargo, durante el procedimiento, el español solicitó que le fueran liberadas las manos, afirmando que de lo contrario no podía contar con precisión los detalles del hecho.

En primer lugar, afirmó que antes de cometer el crimen estaba sentado junto a Arrieta en la cama, señalando que la razón por la que inició la discusión entre ellos fue que el colombiano le exigió tener relaciones sexuales.

“Estábamos hablando un poco de todo, lo que ya os he contado. Yo le dije que no quería, que lo sentía. Esto tiene que acabar. No quiero hacerlo más”, afirmó Sancho, reportó Infobae.

“Tú eres mío”, gritó uno de los policías que era el encargado de interpretar las acciones que Sancho afirmaba había realizado con el cuerpo de Edwin Arrieta.

El chef continuó señalando que durante la discusión Arrieta estaba preparando su maleta con la intención de marcharse, sin embargo, en medio del altercado, él decidió atacarlo, razón por la que los uniformados solicitaron que diera detalles más precisos del golpe en cuestión.

“Él estaba ahí. Me levanté y le di un puñetazo… Estábamos hablando y yo empecé a elevar mi voz, y él también. Yo me levanté y él empezó a dar paso atrás. Yo empecé a hablarle más y le hice ¡bum! (refiriéndose al puñetazo). Fue por aquí”, fueron las palabras de Daniel Sancho durante la recreación de la escena del crimen.

Tras el golpe recibido, la cabeza de Edwin Arrieta habría chocado contra el lavamanos, pero ese no fue el momento de su muerte, ya que Sancho reveló que el colombiano lo mordió intentando defenderse, por lo que el español tomó la decisión de tomarlo de la cabeza e impactar esa parte del cuerpo en repetidas ocasiones contra el mismo espacio en el baño.

“Esto estaba lleno de mucha sangre. En poco tiempo todo estaba lleno de sangre. Yo no me quedé aquí. Creo que le volví a golpear, una y otra vez”, explicó Daniel Sancho.

Luego de que evidenció que el cirujano estaba muerto, Sancho estuvo durante algunas horas deambulando en la habitación, afirmando que pensó que la mejor manera de limpiar la escena era arrastrar el cuerpo del colombiano hasta la ducha y abrir la llave del agua caliente, intentando que con esto se dispersara gran parte de la sangre.

“Abrí la ducha y encendí el agua para que se llevara toda la sangre porque había mucho. Puse el agua caliente a tope para que la sangre no coagulase y pegase”, relató con tranquilidad Daniel Sancho a los policías españoles.

Luego de ello, los oficiales le pidieron que entregara más detalles del desmembramiento del cuerpo, por lo que uno de ellos le acercó un objeto para que fuera utilizado como el machete o la sierra que el español afirmó había utilizado, sin embargo, Sancho se negó a recibirlo, por lo que refuto inmediatamente: “Esto es necesario”.

Por último, Sancho afirmó que luego de quitarle el reloj a Arrieta, inició cortando una de sus manos, dejando cada una de las partes dentro de las bolsas que luego utilizó para deshacerse del cuerpo.

“Primero fue la mano y luego empecé… El resto lo puse dentro de las bolsas”, es el último fragmento de los videos publicados.