(05 de septiembre del 2023. El Venezolano).- El paso de Beyoncé por Los Ángeles durante su gira The Reinassance Tour ha sido un rotundo éxito. Pero sin lugar a dudas, su más reciente show en el histórico recinto quedará en la memoria de la diva del pop por mucho tiempo, pues tanto el público conformado por 70 mil personas y varios invitados sorpresa, se encargaron de celebrar el cumpleaños de la Queen B de una manera muy especial.

La primer sorpresa llegó de parte de sus fanáticos, que a través de redes sociales, se organizaron para pintar de negro y amarillo el SoFi Stadium con globos que hacían alusión a la “abeja reina”. A esto se le suma que hace unas semanas, Beyoncé le pidió a sus fanáticos que en sus próximos shows se presentaran con ropas plateadas; esto para celebrar “la temporada de los virgo” y por supuesto, su cumpleaños. Los fans no quisieron decepcionar a su reina y desde hace varios días, los shows de Beyoncé han brillado en un intenso color plata, y el show del 4 de septiembre no podía ser la excepción.

Siendo Los Ángeles una ciudad repleta de celebridades y Beyoncé una de las figuras de la música más importantes del siglo XXI, era de esperarse que decenas de personalidades se presentaran para su show de cumpleaños, y en definitiva, el SoFi Stadium se convirtió en toda una alfombra roja.

Te puede interesar:La tecnología detrás del vestido de Beyoncé, cambia de color con rayos ultravioleta

Una de las primeras celebridades que fue vista en el recinto fue Kim Kardashian, quien junto a su madre Kris Jenner y su hija North, disfrutaron de los éxitos de Beyoncé. Kim también se tomó una foto con Jeff Bezos, el multimillonario dueño de Amazon que al parecer, también es un gran fanático de Beyoncé.

Al parecer, Beyoncé es una artista que reina en la casa de las Kardashians, pues también fueron vistas Kendall y Kylie Jenner, acompañada de su pareja, el actor Timotheé Chalamet. Sin embargo, en un esfuerzo por pasar desapercibidos, “el grupo B” de las Kardashian no usó ropa plateada, siendo vistos en conjuntos en tonos negros.

Kendall y Kylie Jenner también estuvieron en el show de Beyoncé junto al actor Timotheé Chalamet

Otra de las celebridades que fue vista en el espectáculo fue nada menos que Adele, quien ya había compartido su emoción de ver a Beyoncé en vivo. Hubo rumores de que se presentaría en el escenario junto a la cumpleañera, pero al parecer, esto no fue posible. Las imágenes captadas por los fanáticos mostraron a la intérprete de Rolling in the Deep junto a su novio Rich Paul, aunque parecía que no estaban de muy buen humor.

Adele estuvo presente en el concierto de Beyoncé

Otra de las divas del pop que disfrutó a lo grande el concierto de Queen B fue Katy Perry, quien no escatimó en gastos para llegar al show con un extraordinario vestido plateado. “Beyoncé, gracias por nacer para que todos podamos ser mejores”, escribió la cantante en sus redes sociales.

Katy Perry disfrutó al máximo el concierto de Beyoncé Foto: Instagram/Katy Perry

Zendaya y Tom Holland, una de las parejas más queridas por los paparazzis actualmente, tampoco quisieron faltar a este espectáculo. Holland fue visto con un estilo más rockero con chaqueta de cuero, lentes oscuros y playera negra, mientras que Zendaya, como toda una fanática, se envolvió en un conjunto plateado.

Tom Holland y Zendaya también fueron vistos en el concierto de Beyoncé

El escenario también estuvo lleno de sorpresas para Beyoncé y los fanáticos. Diana Ross, una de las artistas que Queen B ha confesado, es una de sus grandes influencias, subió con ella a cantar el tema Love Hangover. Lo que no estaba planeado fue que, al terminar esta interpretación, Ross le cantó Feliz Cumpleaños a Beyoncé, brindando un emotivo momento para todos los presentes.