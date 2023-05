(19 de mayo del 2023. El Venezolano).- La escena lingüística de Miami es un fascinante reflejo de la rica diversidad cultural que caracteriza a la ciudad. Si bien el idioma oficial es el inglés, y en el estado de la Florida es el que predomina, y en el condado de Miami-Dade dos de cada tres personas hablan en español, en los barrios locales se escuchan dos dialectos principales: el inglés estadounidense con estructuras o giros latinos y una versión del famoso Spanglish, el “Miami English”. Estas variantes son el resultado de un intenso contacto lingüístico que ha dejado una huella profunda en la pronunciación, la entonación y la fraseología de los residentes.

Phillip Carter, sociolingüista y profesor asociado de la Florida International University (FIU), ha llevado a cabo una exhaustiva investigación, destacada en las páginas de English World Wide, para explorar este mundo de calcos en el habla miamense. Estas palabras y expresiones traducidas literalmente de un idioma a otro son la esencia de la interacción lingüística local. Por ejemplo:

– “Bajar del carro” se convierte en “get down from the car”: en lugar de utilizar la expresión común en el inglés estándar, “get out of the car”, los miamenses han adoptado la influencia del español y traducen literalmente la frase al inglés.

– “Una empanada de carne” se convierte en “meat empanada”: la traducción directa del español al inglés da lugar a esta expresión que difiere de la forma más común en el inglés estándar, “beef empanada”. Aquí se refleja la influencia del español, cuya palabra “carne” incluye pollo y cerdo, entre otros animales, además de res.

Miami English, una fusión única de inglés y español, emerge como un espacio de encuentro, y a veces de choque, entre dos mundos lingüísticos.

– “Bro”: este término se utiliza en Miami para dirigirse a cualquier persona, independientemente de su sexo o edad. Comúnmente comienza o termina una frase como vocativo, y refleja la naturaleza inclusiva y cálida de la comunidad miamense.

– “Casa Yuca”: se refiere a algún lugar extremadamente apartado. Otras variantes de esta expresión incluyen “BFE” (“butt-fuck Egypt”) y “Casa del Carajo”. Estas expresiones coloridas y locales reflejan el ingenio y la creatividad lingüística de los miamenses.

– “Chanx”: esta es la forma abreviada de “chancletas”, término utilizado en español para referirse a ciertas sandalias. Su adopción en el lenguaje cotidiano de Miami muestra cómo se fusionan las palabras y expresiones de ambos idiomas.

– “Eating shit” (comer mierda): esta expresión, proveniente del español del Caribe, se utiliza en Miami para referirse a pasar el tiempo sin hacer nada en particular. Aunque su origen puede ser considerado vulgar, en este contexto adquiere un matiz más desenfadado y coloquial.

– “Irregardless”: esta palabra, específica del sur de la Florida, es la versión local de “regardless” (en cualquier caso). Su uso refleja la creatividad y la adaptación lingüística de la comunidad miamense, que aporta un toque distintivo a su forma de hablar.

– “Key rats” y “Beach rats”: estas expresiones hacen referencia a los residentes de Key Biscayne y Miami Beach respectivamente, que rara vez salen de sus respectivas áreas. Reflejan el sentido de pertenencia y la dinámica comunitaria en diferentes partes de la ciudad.

Miami se destaca como un crisol de dialectos, reflejando su diversidad cultural enriquecida por las distintas oleadas migratorias. REUTERS/Kai Pfaffenbach

– “A mission” (una misión): en Miami, esta expresión se utiliza para referirse a cualquier cosa que lleva mucho tiempo, incluso si es solo unos minutos más de lo esperado. Es una expresión que demuestra el enfoque relajado y desinhibido que caracteriza a la vida en la ciudad.

– “Pastillera fest”: esta expresión describe cualquier tipo de rave en el que se consumen drogas como éxtasis o Molly. Refleja la influencia de la música electrónica en la escena de Miami e ilustra cómo el lenguaje se adapta para describir experiencias específicas.

– “Pero like”: este giro, que combina la palabra “pero” del español y “like” del inglés, se utiliza en Miami para introducir un nuevo punto en una conversación. Así se entrelazan y se mezclan los idiomas en la forma de hablar de los miamenses.

– “Pookie-head”: este término es exclusivo de los jóvenes de Miami y alude a alguien que consume grandes cantidades de éxtasis o Molly. Es un ejemplo de cómo la comunidad más joven crea y adopta términos específicos dentro de su propio lenguaje.

– “Qué cute” (qué adorable): expresa admiración o ternura hacia algo o alguien y muestra cómo los miamenses adaptan y adoptan expresiones provenientes de otros idiomas.

En el argot de Miami, ‘Pastillera fest’ es un término utilizado para referirse a una fiesta con música electrónica intensa y un ambiente muy animado.

– “Refi”: esta palabra, derivada de refugiado, describe a alguien que otros americanos llamarían “recién bajado del barco”. Muestra cómo los miamenses crean términos específicos para describir situaciones y personas particulares dentro de su contexto cultural.

– “Súper”: este adverbio y adjetivo se ha vuelto muy popular en Miami. Enfatiza una cualidad o estado y manifiesta cómo los miamenses agregan un toque de intensidad y energía a su forma de hablar.

– “Supposably“ (supuestamente): es la versión miamense de “supposedly” en inglés. Expresa duda o escepticismo hacia una afirmación o situación. Es un ejemplo más de cómo los miamenses absorben y adaptan términos a su contexto lingüístico.

– “Música tiki-tiki”: cualquier tipo de música house o tecno de ritmo rápido. Es un término local que revela cómo la música y la cultura impactan en el lenguaje y la forma de expresión de la comunidad miamense.

Estas expresiones son solo una muestra de la riqueza lingüística y cultural de Miami. Reflejan la fusión de dos idiomas y la interacción entre distintas comunidades, lo cual genera un dialecto único y característico de la ciudad. A través del estudio de estas expresiones y de cómo son percibidas por los miamenses, se evidencia la creación de un dialecto del inglés que articula expresiones determinadas por el español en generaciones bilingües.

MIAMI BEACH- JANUARY 28: A street sign marks the famed Ocean Drive strip in the morning on January 28, 2009 in Miami Beach, Florida. As the economic downturn continues the number of tourist visiting the Miami-Dade area has seen a dip as indicated by the hotel occupancy for the month of December 2008 it dropped by 8.5 percent, the market’s worst showing since September 2006. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)

La investigación realizada por el profesor Carter de FIU nos recuerda que las palabras tienen una historia y provienen de algún lugar. No existen palabras reales o simuladas, solo palabras que reflejan la diversidad y la evolución de las lenguas. En Miami, estos términos son valorados y utilizados por la comunidad local, que los considera parte de su identidad lingüística y cultural.

El fenómeno del “Miami English” es un ejemplo fascinante de cómo los idiomas se entrelazan y se transforman en entornos de contacto lingüístico intenso. A medida que las generaciones bilingües utilizan y adoptan expresiones y términos provenientes del español en su habla cotidiana, se está dando forma a un dialecto del inglés único y distintivo.

Asi, a través de la adopción de expresiones y términos provenientes del español, los miamenses crean una forma de hablar que refleja su identidad y su historia. El estudio realizado por la FIU demuestra que estas expresiones no son consideradas gramaticalmente incorrectas por la comunidad local, sino que son parte de su esencia. Así es como nacen los dialectos: a través de la interacción y el intercambio lingüístico entre comunidades. Miami es un ejemplo de cómo los idiomas evolucionan y se adaptan en un entorno multicultural y diverso.