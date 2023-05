(18 de mayo del 2023. El Venezolano).- UN PARTIDO PERFECTO para el City para destronar al Real Madrid y darle pocas oportunidades.

Por: Avelino Avancín

Por sentenciar a los reyes de Europa tienen etiquetas de favoritos. Los dePep Guardiola apabullaron a los merenguesSera una final muy reñida entre estos clubes.Los ingleses son una máquina, están súpercompenetrados y se conocen a la perfección.

El Inter tiene jugadores muy fuertes en todas sus líneas. Dos rivales súper motivados para la esperada batalla el diez de junio en Estambul. Manchester tiene jerarquía y los azurros garra y pundonor, con una dupla de atacantes que mete miedo, conformada por Lautaro Martínez y Romelu Lukaku. Son ordenados tácticamente y verticales para generar muchas llegadas. “Van a ganar dos a uno”, nos dice el fraternal analista Giuseppe Ficetola, desde Calabritto, un acogedor pueblito italiano,donde disfruta de unas merecidas vacaciones…En el futbol venezolano Luifer Hernándezsigue deslumbrando con sus dianas.

Este joven artillero de 22 años es nativo de Pedraza estado Barinas y se formó como jugador en el barrio “El Combate” de la gran Valencia…En nueve temporadas con el Zamora, el mediocampista Luis Vargas ha visto acción en 237 encuentros, marcando un total de 20 goles…A Jesús Ortiz lo han bautizado como el nuevo centauro de los llanos por el productivo trabajo que viene haciendo con el Portuguesa FC.

El tachirense tenia a los rojinegros igualados en el tercer peldaño, antes del choque ante el campeón Metropolitanos …En la entrega anterior les hable del oriental Hebert Marques, hoy hare mención sobre el uruguayo Juan Manuel Mouro, otro de los eficientes delanteros que defendieron con honor y gallardía la camiseta del antiguo y glorioso Sport Marítimo.

También pasó por el Caracas y Deportivo Italchacao. Su debut se produjo en el año 99 con el acorazado rojiverde y esa tarde marcó dos golazos de alta factura. Era un definidor estupendo.

Estoy plenamente convencido de que pronto lo veremos conducir tácticamente alguna escuadra, ya que hizo cursosimportantes como entrenador…La lista de técnicos con más galardones en nuestro torneola encabeza el guayanés Noel Sanvicente (8), le siguen Walter “Cata” Roque y Orlando Fantoni (5), Carlos Maldonado, Carlos Horacio Moreno y Manuel Plasencia (3)…HEISSLER GUILLENT ha deslumbrado con Guaros.

Una campaña exitosa para el base caraqueño, cargando con el peso del quintetobarquisimetano junto al legendario José“Grillito” Vargas…Me cuenta Víctor David Díaz que la meta de Broncos es ser campeones.

La súper leyenda tiene un asesor de lujo en la persona de Pablo Machado…Ricardo Glenn de Brillantes, de los jugadores más completos de la justa. Los marabinos están para grandes cosas…EN LAS GRANDES LIGAS continúan su gran momento los Piratas de Pittsburgh, sin lugar a dudas el elenco revelación de la actual contienda, bajo la dirección del manager Derek Shelton. Cabe destacar que esteconjunto no gana una Serie Mundial desde 1979…Admirable la racha de jonrones de Anthony Santander. El ídolo de Agua Blanca marcha proyectado a conectar más de 40 batazos de vuelta completa…Los comienzos de Miguel Cabrera fueron con los Marlins de Miami y en cinco zafras el aragueño logróimpulsar 523 carreras, dejando promedio de 313, con 138 jonrones y 163 dobles…Ya para cerrar un fuerte abrazo para varios colegas zulianos, quienes se encuentran trabajando más allá de nuestras fronteras, me refiero a Marco Aurelio Gámez, Carlitos Zabaleta y Luis Amaya (Estados Unidos) y el gran Miguel Ángel Román (Chile). Dios me los bendiga…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.