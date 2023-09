(15 de spetiembre del 2023. El Venezolano).- “Lo mismo que le está pasando al ex presidente Trump a nivel nacional para que no gane su elección me lo están haciendo a mi para que yo no gane la mía“, dijo Alex Díaz de la Portilla al salir de la cárcel TGK del condado.

El comisionado de la ciudad de Miami, Alejandro “Alex” Díaz de la Portilla, de 58 años, y al abogado William W. Riley Jr, de 48, salieron libre bajo fianza en la noche de este jueves luego de que agentes del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés) los arrestaran por un cargo de lavado de dinero, tres cargos de compensación ilegal, un cargo de soborno y un cargo de conspiración criminal.

Ambos fueron grabados saliendo del Centro de Detención Turner Guilford Knight (TGK) del condado. Tras ser cuestionado por la prensa el comisionado Díaz de la Portilla se defendió diciendo que las acusaciones en su contra no son más que una campaña similar a la que despliegan contra el ex presidente Donald Trump, que de igual modo intenta desacreditarlo para que pierda su reelección.

“Lo mismo que le está pasando al ex presidente Trump a nivel nacional para que no gane su elección me lo están haciendo a mi, a dos meses de las elecciones, para que yo no gane la mía”, dijo Díaz de la Portilla.

Díaz de la Portilla también está acusado de cuatro cargos de mala conducta oficial, un cargo de contribución de campaña que excede los límites legales y dos cargos de no informar sobre una donación. El abogado Riley Jr. -por su parte- también está acusado de no revelar gastos de cabilderos, según un comunicad del FDLE.

El comisionado rotundamente aseveró: “Yo niego todo, yo he tenido una carrera de integridad, honestidad. Fui senador estatal, representante estatal, ahora soy comisionado y nunca he tenido un escándalo, nunca he tenido un problema”. Al tiempo que aseguró que todo es para difamarle y manchar su nombre.

“Todo lo que dice allí es una mentira, no hay una verdad allí”, aseguró Díaz de la Portilla refiriéndose a la investigación en su contra y al proceso del arresto, el comisionado arremetió diciendo: “Nunca llamaron a mi abogado, fue un sorpresa que estaba diseñada para hacerme pasar pena”, reseñó Telemundo 51.