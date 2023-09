(15 de septiembre del 2023. El Venezolano).- *NSYNC no ha dicho completamente “adiós” a hacer más música juntos, y es que Justin Timberlake, Joey Fatone, JC Chasez, Lance Bass y Chris Kirkpatrick se reunieron oficialmente para lanzar una nueva canción llamada “Take You to a Better Place”, que aparecerá en la próxima película “Trolls Band Together”.

Un sitio web de Dreamworks presentó un clip de la canción y confirmó que se lanzará el 29 de septiembre. También puedes escuchar un fragmento de la nueva pista en TikTok.

Es la primera vez que los cinco miembros de *NSYNC graban una nueva canción juntos desde sus días de gloria en 2001.

Las especulaciones de que la boy band de los años 90 tramaba algo nuevo comenzaron a fines del mes pasado cuando comenzaron a aparecer carteles de la película “Trolls Band Together” con el icónico logo *NSYNC en la ciudad de Nueva York.

Timberlake, quien lanzó una carrera en solitario en 2002, lanzó anteriormente “Can’t Stop the Feeling” para la película “Trolls” de 2016, por la que ganó un Grammy y una nominación al Oscar en la categoría de canción original. Timberlake también da voz a un personaje principal de la franquicia cinematográfica “Trolls”, que dio la bienvenida a una segunda secuela en 2020. La próxima tercera entrega, “Trolls Band Together”, presenta una trama centrada en una banda de chicos.

La noticia del jueves de “Better Place” llega dos días después de que los miembros de la banda se reunieran en los MTV Video Music Awards, cuando entregaron el premio al mejor pop a Taylor Swift por su éxito de 2022 “Anti-Hero”.