(26 de noviembre del 2024. El Venezolano).- En la tradicional ceremonia en la Casa Blanca previa al Día de Acción de Gracias, el presidente Joe Biden indultó a dos pavos llamados “Peach” y “Blossom”, en homenaje al estado de Delaware.

Esta ceremonia es especial para Biden, ya que se trata del último indulto de Acción de Gracias de su mandato presidencial.

Es de mencionar que La selección de estos pavos no es casual. Ambos han sido preparados meticulosamente para enfrentar los focos y las cámaras de este evento nacional. Con un peso de 18.6 y 18.1 kilogramos respectivamente, Peach y Blossom fueron entrenados para viajar, adaptarse a diferentes entornos y hasta disfrutar de una variedad de música.

Después de ser indultados, Peach y Blossom no regresarán a las granjas comunes y corrientes. Su destino es Farmamerica, un centro de interpretación agrícola en Waseca, Minnesota, donde vivirán como “embajadores agrícolas”. Allí pasarán el resto de sus días como “embajadores agrícolas”, tal y como reportó ABC News.

Esta práctica de ofrecer un retiro seguro a los pavos indultados es parte de una tradición que refleja tanto la celebración de Acción de Gracias como la importancia de la agricultura en Estados Unidos.

Cada año, las aves seleccionadas pasan a formar parte de una lista exclusiva de pavos que han escapado de la mesa festiva, simbolizando un acto de compasión y continuidad cultural.

It was my distinct honor to pardon these two birds of a feather this morning.



Congratulations, Peach and Blossom! pic.twitter.com/995DxcjSob