(26 de noviembre del 2024. El Venezolano).- El famoso luchador irlandés de artes marciales mixtas Conor McGregor fue declarados culpable de haber abusado sexualmente de Nikita Hand, y condenado a pagar a la víctima una indemnización de aproximadamente 258.700 dólares, informan medios locales.

«Apelaré la decisión de hoy. La instrucción del juez y la modesta indemnización concedida fue por agresión, no por daños agravados o ejemplares», anunció en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X. «Me decepciona que el jurado no haya escuchado todas las pruebas que la oficina del director del Ministerio Público revisó. Ahora estoy con mi familia, centrado en mi futuro», añadió, y dio las gracias a todos los que lo han apoyado.

En su demanda civil por daños y perjuicios, la mujer, de 35 años, había alegado que fue violada por McGregor el 9 de diciembre de 2018 en el hotel Beacon, situado en Dublín, la capital de Irlanda, reseñó Globovisión

People want to hear from me, I needed time. I know I made mistakes. Six years ago, I should have never responded to her outreaches. I should have shut the party down. I should never have stepped out on the woman I love the most in the world. That’s all on me.



