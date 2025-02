(18 de febrero del 2025. El Venezolano).- Bajo la dirección artística del Maestro Vladimir Issaev, Arts Ballet Theatre of Florida se complace en presentar Programa III: Danzando con Prokofiev y Ravel, un homenaje excepcional a dos de los compositores más influyentes en la historia del ballet. Esta deslumbrante producción llegará a los escenarios del Aventura Arts & Cultural Center y el Broward Center for the Performing Arts (Amaturo Theater) este mes de marzo, brindando al público una experiencia inolvidable de música y danza.

El programa incluye una combinación magistral de ballets contemporáneos y neoclásicos, todos con coreografías de Vladimir Issaev, incluyendo su propia versión de Romeo y Julieta, basada en la icónica versión de Leonid Lavrovsky. Los espectadores quedarán cautivados por la pasión y el dramatismo del Pas de Deux de Romeo y Julieta de Prokofiev, así como por el brillante dinamismo de su obra «Sinfonía Clásica», dos piezas que resaltan la fuerza narrativa y expresividad musical del compositor.

Añadiendo aún más grandeza a la noche, Arts Ballet Theatre of Florida presentará suites del ballet La Flor de Piedra, una obra que tuvo su estreno en Japón con la Compañía Michiko Matsumoto Ballet en Nagoya. Gracias al generoso apoyo de Funding Arts Broward, la compañía ahora expandirá la producción incluyendo secciones adicionales, con la participación de todo el elenco en su máximo esplendor.

Anuncios

Complementando la obra de Prokofiev, el programa también destacará la fascinante y conocida composición del Bolero de Maurice Ravel. Como una adición especial, el coreógrafo Miao Zong ha integrado la pieza «Quinta Anauco / Con la Mirada del Amor» de Aldemaro Romero, por lo que la pieza se llama Bole-RO, añadiendo un toque de profundidad emocional y belleza poética a la velada.

La presentación de Danzando con Prokofiev y Ravel es posible gracias al generoso apoyo de Ms. Nina Allen, miembro fundador del Arts Ballet Theatre of Florida, cuya dedicación sigue impulsando la misión y la excelencia artística de la compañía.

Con un repertorio impresionante, una coreografía deslumbrante y una interpretación magistral de toda la compañía, este programa promete una velada de esplendor artístico puro, destacando la belleza, el poder y la emoción del ballet en su máxima expresión.

FECHAS Y LUGARES DE PRESENTACIÓN

📍 Aventura Arts & Cultural Center

📍 3385 NE 188th Street, Aventura, FL 33180

📅 Sábado, 1 de marzo de 2025 – 7:30 PM

📅 Domingo, 2 de marzo de 2025 – 3:00 PM

🎟 Boletos: www.aventuracenter.org

📍 Broward Center for the Performing Arts (Amaturo Theater)

📍 201 SW 5th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33312

📅 Sábado, 8 de marzo de 2025 – 7:30 PM

📅 Domingo, 9 de marzo de 2025 – 3:00 PM

🎟 Boletos: www.browardcenter.org