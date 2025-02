PARTICIPE EN LA REUNIÓN: Ubicación: Cámaras de la Comisión de Miami-Dade, 2do Piso

Centro de Gobierno Stephen P. Clark – 111 NW 1st Street, Miami, FL 33128

La reunión comienza a las 9:30 AM – llegue temprano

¡TRANSPORTE GRATUITO – AÚN HAY ESPACIOS DISPONIBLES!La Ciudad de Doral ofrecerá transporte gratuito para los residentes que deseen asistir a la reunión.Lugar de salida: Centro de Gobierno de Doral (8401 NW 53rd Terrace)Registro: 6:00 AM (Espacios limitados por orden de llegada)Salida del autobús: 7:00 AM en puntoEstacionamiento gratuito, bebidas y refrigerios disponibles ¡Reserve su asiento AHORA! CityofDoral.Eventbrite.comEste es nuestro momento para marcar la diferencia. Doral merece algo mejor—actuemos juntos!