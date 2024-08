(02 de agosto del 2024. El Venezolano).- Alejandro Lerner suma un nuevo gran reconocimiento en su carrera y lo festejará junto al público en una serie de conciertos que incluye una presentación el próximo 7 de septiembre en la Scala de Miami, ubicada en Brickell.

La Academia Latina de la Grabación® anunció que el compositor será distinguido con el Latin Grammy a la Excelencia Musical 2024, máximo galardón que la organización otorga a un músico en reconocimiento a su trayectoria. Es por eso que Alejandro invitará al público a recorrer juntos sus más de 40 años de carrera, cantando esas canciones que se convirtieron en himnos de la música de habla hispana, y que lo consagraron como uno de los cantautores más renombrados y premiados del mundo.

Los boletos para La Scala se pueden adquirir en www.1234ticket.com Como parte de los festejos por esta enorme distinción, el músico argentino más versionado de su generación realizará además shows en Uruguay y una gira por 13 ciudades de España. También formarán parte de la celebración “Encuentro Cercano”, 4 funciones espaciales en La Trastienda de Buenos Aires y “Vuelven los lentos tour 2024”, una exitosa gira por los teatros más lindos de Argentina que crece minuto a minuto, sumando shows en todo el país. Al enterarse de este gran reconocimiento, Alejandro expresó: “Estoy profundamente emocionado y agradecido por recibir esta distinción, que quizás es la más importante en toda mi carrera. Agradezco profundamente a la Academia y a todos los colegas que han confiado en mí y con los que hemos compartido la vida y nos hemos nutrido cada vez, con cada colaboración. Pero, por sobre todo, agradezco a Dios, a mi familia y al público, que me ha acompañado desde siempre y que me permite formar parte de sus vidas a través de mis canciones. Este maravilloso reconocimiento me honra y me empuja a ir por más. Gracias”.

Cabe recordar que durante el 2023, con la Gira Grandes Éxitos el músico recorrió escenarios de Tel Aviv, Mexico, distintas ciudades de España y Colombia, además de los teatros más lindos de Argentina. Recientemente el artista presentó el tema “Mi Argentina”, una canción nacida de la profunda necesidad del artista de abrazar al pueblo argentino con su música. Además, en el mes de julio presentó “A tu lado”, canción nominada a los Premios Gardel, máximo galardón de la música argentina. Este hermoso tema está dedicado al amor universal, y es un homenaje a su gran amigo y maestro Armando Manzanero.