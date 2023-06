(16 de junio del 2023. El Venezolano).- El alcalde de Miami Francis Suarez, la más reciente adición al grupo de aspirantes presidenciales republicanos, puso el jueves distancia entre él y sus rivales al insinuar que la prohibición al aborto después de seis semanas que promulgó el gobernador de Florida, Ron DeSantis, es demasiado severa, y mostrando disposición a cambiar el sistema inmigratorio del país.

En una entrevista con The Associated Press, Suarez se expresó a favor de una prohibición federal al aborto después de 15 semanas, señalando que el país “aún no está listo” para la interrupción del embarazo luego de seis semanas. También aseguró que su estatus como único candidato hispano en la contienda republicana le otorga “mucha credibilidad” en una conversación sobre reformas a las leyes migratorias, aunque fue vago sobre lo que propondría.

“Pienso que tenemos que poner a la inmigración legal en la medida correcta, y que debería estar relacionada con nuestra tasa de empleo y el declive en nuestra tasa de natalidad”, dijo Suarez, quien tiene ascendencia cubana. “Y pienso que tenemos que hacer algo con aquellos que están en el país indocumentados”.

Suarez, de 45 años, oficializó su candidatura el miércoles al presentar la documentación con la Comisión de Elecciones Federales. Anunció su campaña el jueves en el programa “Good Morning America” de la cadena ABC, donde evadió preguntas sobre el favorito en las primarias republicanas, el expresidente Donald Trump, quien compareció hace dos días en una corte federal ubicada en la ciudad gobernada por Suarez por cargos de que acopió ilegalmente documentos clasificados e ignoró las exigencias del gobierno para devolverlos.

Es el tercer residente de Florida en postularse a la presidencia para 2024, pero hasta el momento la contienda ha sido vista en gran medida como una competencia entre los otros dos candidatos de su estado: Trump y DeSantis. Suarez ha dicho que no votó por Trump para presidente en 2016 ni en 2020, ni por DeSantis para gobernador en 2018, aunque terminó por otorgarle su respaldo en 2022.