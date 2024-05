(08 de mayo del 2024. El Venezolano).- Los testimonios están en marcha en el primer caso penal del expresidente Trump, pero aún quedan varias preguntas importantes sobre el juicio, ya que parece estar acercándose a su punto medio.

A medida que la fiscalía se acerca al final de su caso, varios testigos de alto perfil aún no han subido al estrado, y Trump insiste repetidamente en que, cuando llegue el momento, testificará en su defensa.

Trump está acusado de 34 cargos de falsificación de registros comerciales por un plan de pago a su ex reparador, Michael Cohen, después de que le pagó al actor porno Stormy Daniels 130.000 dólares justo antes de las elecciones de 2016 para que guardara silencio sobre una supuesta aventura con Trump, que él niega.

El expresidente se declaró inocente e insiste en que los registros eran veraces.

Aquí hay cinco preguntas que aún se ciernen sobre el juicio por dinero secreto de Trump.

¿Qué más revelará Stormy Daniels?

En su testimonio del martes, Daniels detalló el encuentro sexual único que afirma haber tenido con Trump, comenzando con su encuentro en 2006 en un torneo de golf de celebridades. Ella lo contó todo, desde el supuesto “desequilibrio de poder” entre ellos hasta la falta de protección utilizada cuando supuestamente dormían juntos.

Pero su testimonio aún no ha terminado.

La abogada de Trump, Susan Necheles, comenzó su interrogatorio, a veces irritable, de Daniels el martes por la tarde, intentando socavar la credibilidad de la actriz de cine para adultos y encontrar lagunas en su versión de la historia.

Necheles continuará su interrogatorio el jueves. Aunque sugirió que Daniels estaba tratando de ganar dinero y cambió su historia, Necheles no ha cuestionado directamente las afirmaciones de Daniels de que se acostó con Trump, reportó The Hill.

Cuando Daniels termine, no está claro si el jurado escuchará a la otra mujer a la que se le pagó para que guardara silencio sobre una supuesta aventura con Trump, que él también niega; la ex modelo de Playboy Karen McDougal también está en la lista de testigos, aunque la probabilidad de su aparición en la sala del tribunal disminuye día a día.

¿Cuándo testifica Michael Cohen?

Se espera que el caso del fiscal de distrito en jefe llegue a su punto culminante con el testimonio de Cohen, el ex abogado personal de Trump que realizó el pago a Daniels y negoció acuerdos de silencio con otras dos personas.

Pero aún se desconoce cuándo subirá al estrado el mediador convertido en enemigo de Trump.

El día de Cohen en la corte podría llegar tan pronto como esta semana, con el testimonio de Daniels preparando el escenario para que él hable sobre los esfuerzos por silenciar su historia.

Se espera que Cohen describa sus esfuerzos para crear una empresa fantasma a través de la cual se podría canalizar el pago de 130.000 dólares de Daniels, y su papel en los otros acuerdos, supuestamente todos a instancias de Trump.

El ex abogado de la Organización Trump tuvo una larga relación profesional con Trump antes de volverse contra su exjefe después de convertirse en presidente. El propio Cohen ha sido condenado en un caso federal que involucraba cargos relacionados con los pagos de dinero para guardar silencio, incluida la evasión de impuestos.

¿Trump monta una defensa?

Los fiscales estiman que terminarán de presentar su caso en aproximadamente dos semanas. Se espera que dominen el resto del contrainterrogatorio de Daniels y el testimonio de Cohen.

Entonces, Trump podrá presentar cualquier caso de defensa ante el jurado. No está obligado a hacerlo y cada miembro del jurado se ha comprometido a no reprochar al expresidente si no lo hace.

Trump ha insistido repetidamente en que subirá al estrado. Después de lamentar no haber testificado en un juicio el año pasado, el expresidente lo hizo en sus dos juicios civiles más recientes, que tuvieron lugar en juzgados al final de la calle del actual.

Sería un paso poco común para un acusado penal, y muchos observadores legales dudan que Trump lo cumpla. El juez dictaminó que los fiscales podrían interrogarlo sobre algunas de sus demandas recientes.

Trump tiene otros testigos a los que podría llamar, como un excomisionado de la Comisión Federal Electoral que podría testificar como experto. Los fiscales han indicado en documentos judiciales que luego llamarían a un experto en refutación.

La duración de esas partes del caso determinará cuándo el jurado comenzará sus deliberaciones, que podrían estar en marcha en menos de un mes.

¿Pueden los fiscales establecer un vínculo directo con Trump?

Los fiscales han tratado repetidamente de persuadir a los jurados de que Trump tenía conocimiento personal de los acuerdos de dinero para mantener el silencio y de los reembolsos a su intermediario, intentando demostrar que era un cómplice.

La defensa ha argumentado que los registros comerciales supuestamente falsificados en cuestión en el caso son veraces, pero también ha tratado de distanciar al expresidente de su creación.

Esa estrategia prevaleció especialmente el lunes, cuando el jurado vio por primera vez los 34 registros que corresponden a cada uno de los cargos de Trump.

Jeffrey McConney, excontralor de la Organización Trump, y Deborah Tarasoff, que trabaja en el departamento de contabilidad de la empresa, testificaron sobre cómo procesaron los documentos: una serie de facturas, asientos del libro mayor y cheques.

Pero ambos dijeron que no recibían instrucciones de Trump. En cambio, McConney indicó que la orden de clasificar los gastos como anticipo legal provino del entonces director financiero Allen Weisselberg.

¿Enviará el juez a Trump a la cárcel por su orden de silencio?

El juez Juan Merchán dictaminó el lunes que Trump violó su orden de silencio en el caso por décima vez, ordenándole pagar otros 1.000 dólares y advirtió que las multas no eran efectivas.

Merchan ha lamentado que la ley estatal le impide imponer una sanción financiera mayor contra Trump, quien dice que vale miles de millones. Si Trump vuelve a violar su orden, el juez advirtió que podría imponerle pena de cárcel.

“No se me escapa la magnitud de tal decisión. … Pero al final del día, tengo un trabajo que hacer”, se dirigió Merchan al expresidente en la sala del tribunal.

La orden de silencio limita la capacidad de Trump para atacar a los testigos, los jurados, el personal del tribunal y sus familias, así como a las familias del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg (demócrata), y al juez. Trump todavía puede criticar a Bragg y al propio juez.

El expresidente ha afirmado que la orden de silencio viola sus derechos de la Primera Enmienda, enfatizando la necesidad de responder a los ataques políticos como presunto candidato presidencial republicano.