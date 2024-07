(20 de julio del 2024. El Venezolano).- Adidas anunció el jueves que la modelo palestino-estadounidense Bella Hadid participaría en su campaña publicitaria SL72 que conmemora el 52.° aniversario de los Juegos Olímpicos de Múnich celebrados en 1972. Sin embargo, tras una ola de críticas por parte de la comunidad hebrea, eliminó la publicación de sus redes sociales y se disculpó por “cualquier malestar o angustia causada”.

“Once israelíes fueron asesinados por terroristas palestinos durante los Juegos Olímpicos de Múnich”, recordó el Estado de Israel en su cuenta de X, refiriéndose al ataque perpetrado por la organización Septiembre Negro en el que murieron 11 atletas de su país y un policía alemán.

“¿Adivinen quién es el rostro de su campaña? Bella Hadid, una modelo mitad palestina que tiene historial de difundir el antisemitismo y llamar a la violencia contra los israelíes y judíos“, señaló el comunicado, agregando que tanto la modelo como su padre promueven “libelos de sangre y conspiraciones antisemitas contra los judíos”.

Por su parte, el portavoz de Adidas en su conversación con un medio israelí afirmó que la empresa “revisaría” la campaña en respuesta a la ola de críticas, aunque no esclareció cómo planea hacerlo. “Somos conscientes de que se han establecido conexiones con eventos históricos trágicos, aunque sean completamente involuntarios, y pedimos disculpas por cualquier malestar o angustia causada”, sostuvo el vocero de la marca.

Bella Hadid se identifica como una “palestina orgullosa” y en octubre del año pasado expresó públicamente su opinión sobre los acontecimientos ocurridos en la Franja de Gaza, destacando que no piensa permanecer en silencio. “Me han enviado cientos de amenazas de muerte diariamente, se ha filtrado mi número de teléfono y mi familia se ha sentido en peligro. Pero ya no puedo seguir silenciada. El miedo no es una opción. El pueblo y los niños de Palestina, especialmente en Gaza, no pueden permitirse nuestro silencio. Nosotros no somos valientes, ellos lo son”, escribió Hadid en las redes sociales.