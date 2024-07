Caiga Quien Caiga

Comparar el póker con la política puede ser muy interesante, ya que ambos implican estrategia, toma de decisiones y manejo de incertidumbre.

Los elementos más resaltantes y comunes entre ambas, radican en:

Estrategia y Táctica: Tanto en el póker cómo en la política, es crucial tener una estrategia clara y ser capaz de adaptarla según las circunstancias.

Los políticos, al igual que los jugadores de póker, deben anticipar los movimientos de sus oponentes y planificar en consecuencia.

Bluffing (Faroleo): En el póker, el faroleo es una técnica para engañar a los oponentes haciéndoles creer que tienes una mano más fuerte de lo que realmente es.

En política, los líderes a menudo utilizan tácticas similares para influir en la opinión pública o en otros políticos, presentando una imagen de fuerza o seguridad incluso cuando la situación es incierta.

Riesgo y Recompensa: Ambos campos requieren una evaluación constante del riesgo y la recompensa.

Los jugadores de póker deben decidir cuándo apostar fuerte y cuándo retirarse, mientras que los políticos deben sopesar las consecuencias de sus decisiones y acciones.

Lectura de oponentes: En el póker, leer las expresiones y comportamientos de los oponentes puede proporcionar pistas sobre sus manos.

De manera similar, en política, entender las motivaciones y estrategias de los adversarios es esencial para tomar decisiones informadas.

Paciencia y Timing: La paciencia es una virtud tanto en el póker cómo en la política. Saber cuándo actuar y cuándo esperar puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Adaptabilidad: Las situaciones en ambos campos pueden cambiar rápidamente. Los jugadores de póker y los políticos exitosos deben ser capaces de adaptarse a nuevas circunstancias y ajustar sus estrategias en consecuencia.

Estas comparaciones muestran cómo el póker y la política comparten muchos elementos fundamentales, a pesar de ser actividades muy diferentes en la superficie.

Ambos bandos (chavismo y oposición) han jugado mal al póker en estos últimos 6 años, aunque evidentemente el chavismo tiene 25 años ganando, por lógica debe perder pues la suerte no se mantiene permanentemente y Maduro, según el 90% de los analistas políticos no es Daniel Ortega, ni Fidel, por mencionar dos.

El asunto es que la oposición no ha sabido jugar, o en términos más precisos, no ha seleccionado bien sus cartas y no ha evaluado bien los riesgos.

El chavismo ha jugado bien, tomando en consideración la coyuntura.

Ellos cuentan con varios “tahúres”, pero las probabilidades todas están en su contra, así que deben hacer un buen “Bluffing” y tener una excelente lectura de sus oponentes.

¿Quién o quiénes son los enemigos de la oposición?

El enemigo no es el chavismo ni el madurismo. Si eso fuera así, hace tiempo que estos “revolucionarios” hubieran salido del poder.

Los dueños del circo no están en Miraflores ni en Fuerte Tiuna. Estos son los actores de una obra cuyo libreto tiene varias plumas: Cuba, Rusia, China, Turquía e Irán.

Para decidir sobre Venezuela, el gobierno de Estados Unidos se reúne con las representaciones venezolanas, pero la música la dirige el castrismo o lo que queda de él.

No es un problema de votos, sino de geopolítica.

¿Les interesa a los cubanos, chinos, árabes y rusos, que Venezuela vuelva a operar cómo un satélite de los Estados Unidos?

Con Petro y Lula, de su lado, tener Venezuela es una necesidad.

Todo iba bien, hasta que empezó el repunte de Donald Trump.

Los cubanos se preparan con mucho tiempo, antes de cada batalla.

Les viene una muy buena crisis cuando desaparezca del plano terrenal, el hermano del tirano Castro, Raúl, de la misma escuela y estirpe.

Eso será pronto y desatará una crisis política a lo interno por el poder.

Los cubanos buscan una salida “consensuada” con Estados Unidos. Todo iba bien, repito, hasta que se atravesó Donald Trump.

Los cubanos-rusos-árabes y chinos, están perfectamente claros de que Trump no respetará ningún acuerdo y su comportamiento futuro nadie lo puede predecir.

Trump sin lugar a dudas, buscará desarrollar un Estados Unidos más independiente de la tecnología china y en materia petrolera regresará a su anterior comportamiento de explotación en territorio estadounidense conocido cómo “fracking”.

Venezuela está hipotecada por varios años con China y un gobierno opositor puede desconocer cualquier deuda contraída en “contrario imperio”.

China tiene graves problemas económicos y no se puede dar el lujo de perder esos pagos.

Rusia por su futuro no puede permitir que sus enemigos sigan contando con acceso a mayores beneficios y amigos.

Un proverbio árabe dice: El enemigo de tu enemigo, es tu amigo”. Quedan allí subsumidas las posturas de Irán y de Turquía.

La dificultad es que Rusia, China, Turquía e Irán, están muy lejos. Su efectividad se reduce a unos operadores que muchas veces carecen de destreza para implementar sus estrategias.

Lo cierto es que en este Póker…las cartas están echadas.

Rusia, China, Turquía e Irán ya dijeron que no van. La mano queda en poder de Cuba-Castrismo-Maduro.

Edmundo no ha mostrado sus cartas pero aceptará la mano, para que Nicolás muestre las de él. El madurismo pedirá una…y sinceramente yo no creo que le salga la que busca.

CAE UNO CAEN TODOS

VIEJA PRACTICA: Benito González ex combatiente y ex candidato a la alcaldía de Fonseca (Colombia) por avanzar está recogiendo personas venezolanas, para llevarlos a votar por Maduro en todos los municipios de la guajira especialmente en la mencionada ciudad. Le están ofreciendo viáticos y 50 mil pesos.

Esa fue una vieja práctica de los adecos, donde muchos señalaban a los abogados Brito cómo los autores.

Sus efectos actuales no los pondero mucho, pues tendrían que trasladar cien mil o más para afectar resultados y eso es prácticamente imposible de lograr.

SEMANA CRUCIAL: El madurismo en su desesperación acude a las estrategias de última hora. Tienen una lista de 50 alcaldes opositores que apoyan a Nicolás Maduro. La lista no está terminada porque algunos no han confirmado y otros no se atreven a dar el paso.

También hay mucha especulación y mala intención. Me informaron de algunos. Los llame pues los conozco personalmente y me negaron lo afirmado.

La acción legal contra la tarjeta de la MUD fue descartada. Consideraron que usarla sería admitir que van a perder.

No les queda otra que intentar dividir a sus enemigos. El asunto es que muchos “chavistas-maduristas” empiezan a comportarse cómo las “ratas” cuando se hunde el barco.

La desesperación para el “petit comité” del PSUV los lleva a replantear acciones. Ellos se juegan la vida.

Muchos aseguran que las Fuerzas Armadas no actuarán en su defensa y esto los pone en debilidad frente a la oposición.

El señor Ratti habla de intentar “inhabilitar” a Edmundo González por una presunta enfermedad pero eso ni él se lo cree y dentro del madurismo no le darán “play” a esa jugada.

¿ATENTADO, AUTOATENTADO O QUE?

Al analizar las imágenes y los hechos narrados por la propia María Corina Machado, concluimos que se trata de una acción del tipo MADE IN GUAIDÓ, del mismo estilo y trascendencia.

Muchos medios, sin reflexionar y pensar, lo califican de “atentado” realizado por el gobierno.

Mi punto de vista desde una óptica científico-criminal es simple: Si un gobierno quiere “matarte” no lo haría de manera tan obvia, anunciándolo prácticamente con un aviso (pintura) en tu vehículo.

Lo que si no dudo que sea cierto es que hay grupos “chavistas” de desadaptados que obran por iniciativa propia y el gobierno no puede controlar.

Lo otro sería que el propio chavismo juega en contra de Nicolás cometiendo actos de su autoría, que por su ejecución se los endosan a Nicolás.

Y de manera irrebatible lo que sí es verdad, es que María Corina incómoda, molesta, y más de un chavista la quisiera sacar de “escena”. Entre querer y poder hay una gran diferencia y el equipo de seguridad de María Corina es de los mejores. ¿Cómo no se percataron? Es una pregunta obvia.

Por allí debería comenzar la líder María Corina a poner orden. Pudiera tener algún infiltrado y dólares sobran para lograrlo.

RESULTADO DEL DOMINGO 28JUL

Una verdad más grande que el sol: Maduro solo puede ganar con fraude.

Y no hay posibilidad de establecer de antemano que va a hacer Trump.

Pero si que va a decir. Y ya lo asomó cuando estuvo de visita política en Florida.

La administración de Biden para muchos favoreció a Maduro. Yo no lo creo, aunque si estoy convencido de que pudo haber hecho muchas otras cosas para detenerlo y que además permitió llenar a Estados Unidos de malandros. No habló exclusivamente de venezolanos, error que ha cometido al generalizar Trump.

Recuerden que Trump no fue partidario del TPS para los Venezolanos y que además le había quitado el TPS a los centroamericanos.

Muy probablemente no va a renovar el TPS. Así que después de la renovación que Biden probablemente anuncie en octubre o noviembre, muy probablemente al terminar la duración de ese beneficio, no será renovado por Trump.

Teóricamente, Trump podría abrir un espacio de comunicación con María Corina. Pero entonces Maduro (de ganar) la sacaría del país. Y no podemos olvidar que María Corina está allí porque es lo que le interesa a los cubanos.

¿Qué pasa en el canal (que en otrora hace 25 años) VTV era del Estado?

Están sacando a todo el mundo.

Jubilaciones por doquier… claro… esos trabajadores “antiguos” están en total desacuerdo con lo que está pasando en el país y cómo Julio Riobó (mano derecha de Ñañez, monigote de Jorge Rodríguez) además los aduladores de Verónica Chacón, Barry Cartaya, hacen en el canal lo que les da la gana… El canal es una caja chica para ellos… estos sacaron a todos los que seguían a Chávez, ahora sólo quedan los Maduristas… Que no son muchos.

Las jubilaciones no tienen ni ton ni son, pero cómo las leyes las hacen ellos, pues sacaron a un montón de gente…

Se cobran y se dan el vuelto.

ME INFORMAN QUE Sergio Garrido aceptó la reunión con un enviado de Nicolás, a los efectos políticos. Desconocemos el resultado del encuentro.

EL TEMA DE LOS MOTORIZADOS según me informan los chavistas, es que un grupo opositor compró unas 10 mil para usarlas en las giras. ¿Verdad o mentira? Viniendo de ese sector, luce poco creíble.

Se me acabó el papel…

