Faltando un mes exactamente para la cita donde los venezolanos tendrán la oportunidad de votar, ciertamente yo no necesito ninguna encuesta o estudio de opinión para saber lo que piensa y siente el venezolano. Me parece inútil seguir utilizándose para ello. Quizá para saber sobre la intención de votar. Eso sí es importante.

Peor aún, veo además como muchos manipulan. Empresas que no tienen el capital ni los clientes para ello, realizan estudios mensuales y los publicitan anormalmente.

Son más consultas telefónicas que estudios de opinión, aunque en una guerra política ello es válido, más no necesario ni útil en una coyuntura política como la venezolana.

Si se quiere los escenarios presentados son simples:

Maduro y todo lo que signifique chavismo, perdieron la calle, no tienen respaldo popular, con excepción de una pequeña población de trabajadores públicos y otros simpatizantes de muy poco valor numérico.

Lo dice el “portugués” del abasto, el taxista, el chofer de la buseta o del autobús, los colectores, el “perrocalientero” o arepero, los mesoneros, en fin, todo el que trata con el público.

Si vamos a cualquier sector, barrio o urbanización, la expresión es la misma contra el gobierno de turno.

En los estadios es frecuente escuchar “Maduro…cdtm”. Expresión que no comparto, pues el respeto debe prevalecer, y principalmente nosotros que lo exigimos.

Hay un criterio único: Ya no aguantamos a Nicolás. No más de este gobierno.

María Corina: La intérprete del sentimiento anti-Maduro

Muchos analistas alegan que ella recoge el voto castigo contra Nicolás Maduro y el chavismo en general.

Sin embargo creo que el asunto es de mayor profundidad.

María Corina Machado, después de 20 años aproximadamente de ejercicio político y muchas veces de soledad, se encuentra con el premio a la constancia, al esfuerzo sostenido que nunca zigzagueo.

Evidentemente ha cometido errores y muchos de su equipo no ha estado a la altura de las circunstancias, no obstante se ha conectado con el sentimiento popular de una idiosincrasia perdida, entre el modelo cubano, chino, árabe y ruso.

La venezolanidad que siente cada habitante de un país rico en recursos, encuentra en ella el espacio para desembocar, para drenar toda esas sensaciones reprimidas desde el 2017 y que venían desde el 2002.

Si algo debo reconocerle es el extraordinario trabajo en medios y redes, donde vale señalar que muchos que hemos sido críticos de algunas de sus acciones hemos sido víctimas de los ataques de los grupos comunicacionales que la apoyan.

En días pasados el ex gobernador Oswaldo Álvarez, negó el carácter mesiánico de su figura y quiero creer que lo dijo más por conveniencia o por la intención de quien desde 1993, no ha sido muy asertivo en sus posturas. Todavía recuerdo cuando fue uno de los pocos que coincidió con Chávez en sus principios y formó parte de una comisión por la constituyente.

María Corina es un liderazgo mesiánico, emocional y no racional y no puede en la actual Venezuela ser distinta.

Cualquiera sea el resultado del 28 de julio 2024, ella debe ser considerada en primer lugar, bien como una vía para transitar o un obstáculo a derribar.

María Corina es una realidad política. Es la figura política de mayor arraigo en los últimos años de lucha en Venezuela.

Su sala situacional, maneja dos escenarios, de los cuales se derivan otros y eso lo he explicado en otras columnas.

Las opciones de Nicolás

El “librito de jugadas” del Madurismo aún tiene muchos supuestos que explorar y practicar. En un mes, pueden muchos hechos transformar los escenarios.

Seguramente, Nicolás, Jorge Rodríguez, Cilia Flores, Delcy y Diosdado, se preguntaran ¿Cómo ganar sin que sea muy evidente una tergiversación de los resultados?.

La gente hasta el presente no ha protestado. Lo que si se es que el 28 de julio saldrán a votar y defender el voto.

El mayor peligro para Nicolás es que el 70% de los militantes chavistas usarán la franela roja para votar por “la manito”. No hay de otra.

El madurismo tiene planteado para el mes de julio, seguramente luego de los actos del 5 de ese mismo, ir por el estandarte de su enemigo: La tarjeta de la mesa de la Unidad, mejor conocida como la de “la manito”.

Descartó suspender elecciones porque sería muy evidente el miedo.

Nicolás como buen político (nunca lo he dudado) está consciente de que está perdiendo las elecciones.

Empero, el escenario nacional que prevalece es el mismo: La oposición está ganando pero el madurismo no está perdiendo.

El campo de batalla serán las mesas. La defensa del voto. El coraje de los testigos. La coordinación con los medios de comunicación, los pocos que se atrevan a denunciar.

El chavismo va con todo. No hay vuelta atrás. Es vencer o morir.

La trampa no es la máquina. ni el software. Es el hombre, el ser humano y su capacidad.

Maduro puede encontrar abrigo y solución a su nueva situación. Los que lo rodean no.

Analistas expertos en números predicen que de ganar Maduro sería un margen entre 300 a 600 mil votos de diferencia.

Los que apuestan por Edmundo González lo ven ganando con más de 3 millones de votos de diferencia.

¿Va o no la transición?

Aún ganando Maduro es indetenible un proceso de reacomodo estructural. Salvo acciones en su contra, luego del 28 de julio, la nueva jefa de la oposición es María Corina Machado aunque en la plataforma unitaria se sigue escuchando “el melange todavía corre”, frase que forma parte de la serie en dibujos animados.

No se vislumbra un liderazgo opositor capaz de enfrentarla.

Ganando Edmundo González será una batalla para impedir que el liderazgo de María Corina se imponga buscando una “constituyente”, para derribar las barreras en su contra.

Si pierde, la opinión pública buscará culpables y allí también se impondrá el “dedo” señalador de la mujer de Vente.

Maduro por su parte, no tendrá futuro y muy probablemente los cubanos busquen su reemplazo, en el entendido que hagan o no con el gobierno de los Estados Unidos.

Los próximos seis (6) meses definirán el futuro del país.

María Corina sabe que será el blanco de rojos y azules.

Maduro acaricia la idea de fortalecer su salida del país como lo hizo con López, Ledezma, entre otros. Chávez lo hizo con Rosales durante unos 6 años.

Un triunfo rojo acelerará los procesos de elecciones regionales, pues el gobierno jugará al arte de la guerra y no puede darse el lujo de permitir que se oxigenen.

Una derrota tendrá también la posibilidad de construir trincheras que le permitan al chavismo sobrevivir. No será fácil y para eso resurgirá un nuevo liderazgo distinto a Nicolás.

La oposición no está unida, a pesar de lo que se diga en los medios. El pueblo si lo está para votar en contra de su realidad.

La oposición está ganando.

Eso si no se confundan: El chavismo-madurismo puede ganar en las peores circunstancias.

El 29 de Julio 2024 dirá más de nuestros líderes y dirigentes que todo lo que ha sucedido en los últimos 10 años.

En la carnicería las venden…

CAE UNO CAEN TODOS

LO QUE VIENE NO SERÁ FÁCIL: Una preocupación nos embarga a quienes conocemos la realidad histórica y política de América.

La avalancha de seguidores actualmente de MCM son miles, una inmensa cantidad activa en el PSUV, arrepentidos muchos, oportunistas otros y porque no hasta algunos infiltrados.

De proceder y concretarse la victoria electoral de Edmundo, gracias en gran parte a María Corina Machado, estos construirán un piso electoral inestable.

Es decir, una vez que no sea complacido ese pueblo, en esencia chavistas acostumbrados muchos a pedir y esperar dádivas, serían capaces de implosionar en contra del grupo neo gobernante y desestabilizar nuevamente al país.

Mi impresión, creo que a eso juegan Lula y Petro al creer que posteriormente pudiera surgir la necesidad de hacer un nuevo proceso electoral y nuevamente instalarse en el poder la izquierda que había salido el 28 de Julio,. tratando de justificar y engañar nuevamente al electorado.

Las trampas de estos tipos no son nuevas. Eso sí, muy eficaces.

Los 6 planes de Nicolás ante su derrota

En nuestro programa de lunes a viernes a las 8:30 por youtube hablamos de uno menos, por razones de tiempo.

El Primer Plan ya desechado es la suspensión del proceso. No conviene a quién dice ganar, diferir un proceso.

El Segundo Plan y que sigue en vigencia es la nulidad de la tarjeta de la MUD. Lo cuál está planteado para los primeros 15 días de Julio.

Este plan data del 2015 y pudiera conllevar incluso la salida de Edmundo González como candidato oficial. Lo principal se lleva a lo accesoria y las otras dos tarjetas se adhirieron a la tarjeta de la MUD, retirando a sus candidatos. Creo que eso se manejaría políticamente. Este es un plan por debajo de la mesa impulsado por Enrique Márquez tutelado por Timoteo Zambrano, para quedar como la única opción para la oposición.

La candidatura de Márquez a todas luces no resiste el menor análisis para saber que fue creada, apoyada e impulsada por el chavismo.

Si quedan la de UNT y MPV el chavismo apuesta a profundizar las diferencias entre María Corina y Manuel Rosales.

Veremos hasta donde llega la sindéresis de ambos, en el supuesto y negado caso.

El Tercer Plan y del cuál hemos recibido algunos documentos que por razones de seguridad no mostramos, hasta que verifiquemos la seguridad de la fuente: Es la detención de María Corina Machado. Otros hablan de un plan para acabar con su vida pero para mi eso es improbable y no es el estilo de Nicolás, pues sería obvia su participación.

El Cuarto Plan es que luego de ganar Edmundo González Urrutia, convoquen por vía de la Asamblea Nacional actual como árbitro, una constituyente, la cuál diferirá la asunción del poder por parte de la oposición, pues ella es supraconstitucional y estaría por encima de cualquier decisión. La Constituyente elegida bajo la égida de Jorge Rodríguez, quien de seguro pretenderá asumir su conducción, asumiría las riendas del país y probablemente se lo transferirá a Nicolás mientras se convocan nuevas elecciones, cuya fecha sería indeterminada y seguramente en uno o dos o más años, mientras ellos re-asumen el control del país.

Algo similar hizo Hugo Chávez cuando perdió un referéndum. Inmediatamente convocó a otro.

El Quinto Plan es un “golpe o autogolpe”. Modelo interesante porque insistimos Nicolás puede ser sacrificado para colocar un militar, no un opositor, de modo de garantizar el status quo del alto madurismo, más los sobrevivientes del chavismo como Diosdado, entre otros.

En este plan, Nicolás podría perder protagonismo. ¿Por qué? Simple. Maduro como presidente tiene garantizado un asilo en varios países, no así el resto que se les pondría difícil.

Una gran parte de la oficialidad superior y subalterna no comulga con este plan. El asunto es que tampoco tienen buena relación con los líderes opositores, donde también hay algunas joyas que han contribuido al deterioro del país como Julio Borges, Leopoldo López, Carlos Ocariz, Juan Carlos Caldera, Juan Guaidó, Carlos Vecchio, Henry Ramos “and family”, por nombrar una parte.

Nadie se ha preocupado en establecer conectores reales con ellos y los que lo han intentado han sido muy torpes.

Ellos solo escuchan decir que “hay que acabar con los militares”, “con sus beneficios”, inexistentes para ellos no así para el Estado Mayor.

El Sexto Plan, tiene que ver mucho con el anterior: Un magnicidio, o un parapeto de él, e incluso realizando de hecho. La suerte de Maduro aunque él no lo crea, no está por encima de los más de dos mil generales y militares que son el real poder y que pretenden continuar en el poder para seguir enriqueciéndose.

NO HAY 2025 SIN 2024: En la oposición sigue siendo una quimera la unidad. Y aún no miran al futuro. Las elecciones de Gobernadores, Alcaldes, legisladores, Diputados y Concejales, dependen de que haya “unicidad”, afectiva y no efectista.

El reto de los denominados líderes, muchos acompañantes de María Corina y de Edmundo que se declaran valientes, se verá el 28 de Julio y mucho más al día siguiente.

Esa será la evidencia.

Tal cuál como se ha dicho queremos ver a estos personajes, asumiendo la conducción del proceso ante cualquiera de estos planes y objetivos.

Los líderes no deben decir “vayan” sino “vamos”. Si lo hacen la gente los acompañara. Si permanecen en sus oficinas y comandos, será un flaco servicio a la causa por el cambio que tanto anhela el pueblo venezolano.

LOS AMIGOS DE NICOLÁS Santiago Morón recibe como premio haber hecho rico a “Nicolasito”, un viaje “con todos los gastos pagos a Cuba”. El pretexto era tratar su desequilibrio mental. ¿Por Dios y lo envían al peor lugar del mundo para tratarlo, o será que buscan castigarlo?.

Que se vean en ese retrato los otros amigos de Nicolasito. Así son estos revolucionarios.

BUEN TRABAJO Vienen realizando muchos dirigentes, en especial jóvenes, pertenecientes al Partido Centro Democrático acompañando a la lideresa María Corina Machado en su recorrido por el país.

No lo hacen bajo la comodidad de andar con “guardaespaldas” ni fotógrafos, periodistas y secretarias, sino en la humildad de su militancia, caminando, arriesgando y sorteando todas las vicisitudes propias del legítimo activismo político, no el “pantallero” ni el que busca figurar. Bravo por ello.

DATO AL CIERRE: En una reunión del PSUV Nacional, hubo una acalorado discusión entre dos figuras y se fueron a las “manos”, por muy poco tiempo y se juraron de todo, menos amor eterno.

En la oposición ocurrió lo mismo durante una gira de Edmundo y María Corina: El bautizado “arrastrado” se molesto con alguien que lo sacó de la foto, pero no se fueron a las manos, simples empujones tipo carterazos femeninos.

Se me acabó el papel…es más creo que me…pase…

