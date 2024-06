(28 de junio del 2024. El Venezolano).- Según la investigación que realizamos durante el debate anoche, está claro que cuanto más escuchaban los votantes a Donald Trump, más recordaban por qué no les agrada. Mientras tanto, el presidente Biden comenzó lentamente pero terminó con fuerza. En una encuesta entre votantes indecisos que vieron el debate pudimos ver que coincidieron en que el presidente Biden ganó el debate y cuanto más veían el comportamiento errático y vengativo de Donald Trump, más recordaban por qué votaron en su contra en 2020.

Un votante indeciso lo resumió así: “No me gusta el carácter vengativo de Trump. No quiero volver a pasar por esa “mierda”. No quiero presenciar eso como estadounidense”.

Los datos de los votantes indecisos inmediatamente después del debate también respaldan esto:

En general, el porcentaje de votos del presidente entre un grupo de votantes indecisos en un estado clave aumentó en más de 10 puntos porcentuales desde el debate, mientras que el apoyo a Donald Trump se mantuvo estable.

Los votantes calificaron el desempeño general de Biden mejor que el de Trump, y más de las tres cuartas partes de los votantes indecisos salieron del debate preocupados por el temperamento de Donald Trump.

En cuanto a las preguntas, a los votantes no les gusta lo que ofrece Donald Trump. Por un margen de 3 a 1, los votantes dijeron que el presidente Biden abordó mejor los temas que más preocupan a los estadounidenses.

Los datos de otras fuentes confirman lo que hemos visto en nuestros datos internos:

Matt Barreto: “Si no has estado viendo el FG de Univision de votantes latinos indecisos, ¡casi todos los votantes indecisos dijeron que ahora apoyan a Biden, no a Trump! Los latinos estaban mirando y escuchando y Trump sonaba como un loco mentiroso”.

En el transcurso de la noche, Trump continuó insistiendo en posiciones políticas impopulares y anécdotas personales mezquinas y vengativas, mientras se negaba a abordar los temas que realmente preocupan a los votantes indecisos. Sus citas que pueden ver a continuación tuvieron un desempeño particularmente pobre entre los votantes indecisos que decidirán estas elecciones en noviembre:

Algunos de los peores momentos de Trump fueron ataques insignificantes, a los que volvió una y otra vez durante toda la noche:

Trump sobre su propia popularidad: “Entiende que tenemos encuestas, tenemos otras cosas que ellos califican como peores. Porque lo que ha hecho es muy malo. Y me calificaron como uno de los mejores. Bueno. Y si me dan otros cuatro años, seré el mejor. Creo que seré mejor que cualquiera en el impulso de una economía como la nuestra, nadie ha reducido impuestos como nosotros. Es el único que conozco que quiere aumentar cuatro veces los impuestos”.

Trump sobre Biden: “Nunca había visto a nadie mentir como este tipo. Miente como nunca lo he visto. Tantas otras cosas y mencionamos la computadora portátil, mencionamos a Rusia, Rusia, Ucrania, todo lo que hace es mentira. Es desinformación y desinformación, la historia de los perdedores y tontos que inventó como una mentira total…”

Las respuestas de Trump el 6 de enero y su incapacidad a responder si aceptaría el resultado de las elecciones fueron extremadamente impopulares entre los votantes indecisos.

Trump el 6 de enero: “Déjenme contarles sobre el 6 de enero, el 6 de enero, teníamos una gran frontera. No pasó nadie… el 6 de enero, éramos independientes energéticamente. Tuvimos las regulaciones más bajas de la historia el 6 de enero, fuimos respetados en todo el mundo, en todo el mundo…”

Trump se negó a responder las preguntas que realmente le interesan a los votantes indecisos, Biden las abordó de frente: reducir la inflación, abordar el calentamiento global, ayudar a las familias a pagar el cuidado infantil y reducir el costo de la vida, y liderar en el escenario mundial. En cuanto a los temas reales, los espectadores reaccionaron mucho más positivamente a las respuestas de Biden que a las de Trump:

Sobre el cuidado infantil:

Biden “Deberíamos aumentar significativamente el crédito fiscal para el cuidado infantil. Deberíamos aumentar significativamente la disponibilidad de mujeres y hombres o de padres solteros para poder volver a trabajar…”

Jake Tapper: …En su segundo mandato, ¿qué haría para que el cuidado infantil sea más asequible? Donald Trump: Volver atrás…”

Sobre el cambio climático:

Biden: ¿Cómo podemos hacer algo si Estados Unidos no puede controlar la contaminación? Uno de los mayores contaminadores del mundo… [Pero] estamos logrando avances significativos. Para 2035 habremos reducido la contaminación a la mitad. Hemos logrado avances significativos y seguimos avanzando.

Trump: “Así que quiero agua limpia y absolutamente inmaculada. Y quiero aire absolutamente limpio. Y lo tuvimos, lo tuvimos. Teníamos agua, teníamos los mejores números de todos los tiempos y estábamos usando todas las formas de energía, todas las formas, todo. Y, sin embargo, durante mis cuatro años, obtuve las mejores cifras ambientales de la historia. Y mis asesores sobre el ambiente más importantes me dieron esa estadística justo antes de subir al escenario”.

Sobre la protección del Seguro Social:

Biden: “Hacer que los más ricos comiencen a pagar lo que les corresponde”.

Trump: “Pero el Seguro Social… lo está destruyendo porque millones de personas están llegando a nuestro país y los están beneficiando con el seguro social…”

Sobre el aborto:

Biden: “¿Qué vas a hacer? De hecho, si los republicanos MAGA lo eligen y los republicanos MAGA controlan el congreso y aprueban una prohibición universal del período de aborto en todos los ámbitos… lo vetare. Él lo firmaría”.

Trump: “Le quitarán la vida a un niño en el octavo mes, en el noveno mes, e incluso después del nacimiento, después del nacimiento, si miras al exgobernador de Virginia, él estaba dispuesto a hacer esto. Dijo: dejaremos al bebé a un lado. Yo determinaré qué haremos con el bebé, es decir, mataré al bebé. Lo que pasó es que lo trajimos de regreso el hecho de que los estados puedan decidir y el país ahora se está uniendo sobre este tema. Ha sido algo grandioso”.