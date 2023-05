(05 de mayo del 2023. El Venezolano).- “Una oposición dividida, debilitada y enfrentada no puede con esta misión y el desgastado y bloqueado gobierno de Maduro tampoco puede producir las necesarias rectificaciones y los cambios que son necesarios”, así se pronunció los profesionales de la organización Zona de Encuentro (ZE) en un documento difundido a través de la web.

Asimismo el documento manifestó que «Rausseo es el único que tiene un discurso inclusivo, amplio y nacionalista capaz de integrar a personas anteriormente confrontadas. Sanar a Venezuela, reconciliarla y recuperar su economía no será tarea fácil, requiere de un gran frente nacional, de acuerdos y entendimientos que sanes las heridas y distiendan el conflicto».

«Los candidatos del G-4 no despegan, Capriles y Rosales se estancaron y no levantan pasión política y del lado de la oposición moderada de la Alianza Democrática, no se ve a nadie que de la talla y cale en la aceptación popular”, comentan en el documento entregado a los medios y que circula por las redes sociales.

Testimonios de la plataforma

“En el mundo político se comienzan a encender las alarmas de preocupación, por la rapidez en la recolección de firmas del candidato Presidencial Benjamín Rausseo, firmas necesarias para postularse como candidato independiente en las elecciones primaria de la oposición «, declaró Mauro Carias, uno de los coordinadores de este nuevo movimiento de jóvenes profesionales denominado Zona de Encuentro (ZE).

“Ellos saben que su tiempo paso. Se la hicieron al pueblo, ahora agárrense que van pa’fuera. Por la vía del voto”, agregó Angelina Dugarte, también integrante de la nueva plataforma.

Además Dugarte agregaró que “a Benjamin Rauseo, nuestras viejas lo abrazan, los niños lo quieren, porque abraza sin asco. Su carisma, su sencillez y su amor e identificación con la gente, está haciendo crecer su liderazgo. Piensan los jóvenes de este grupo creado para integrar a profesionales venidos de distintos puntos y confines de la lucha política».

“En Zona de Encuentro confluimos personas venidas de todo el espectro político nacional, desde gente del PSUV, pasando por VP y PJ. Nos hemos unido dejando de lado nuestras diferencias y desencuentros del pasado reciente porque comprendemos que debemos colocar por delante los intereses de la gente y del país”, afirmó Mauro Carias.

También Carias manifestó que “nos gusta que Benjamín esté nucleado a los que antes se confrontaban para que juntos saquemos al país adelante. Vemos junto a él a veteranos de la lucha política como el social cristiano y e ministro de Caldera, Agustín Berrios y dirigentes venidos de distintos extremos de la política, como los radicales de VP, Luis Stefanelli y el ex alcalde de Chacao, Emilio Grateron, quienes hoy se suman al torrente de fuerzas y de alianzas que conforman este frente».

«Pero además, el chavismo disidente enfrentado a Maduro, no se queda atrás. Figuras como la ex gobernadora de Portuguesa, Antonia Muñoz, Numa Rojas, exalcalde de Maturín y el líder de Redes Juan Barreto, asesoran a Rausseo y son parte de su comando de campaña. Se rumora también que hasta el PCV está estudiando un posible apoyo a el exconde del Guácharo, ahora candidato presidencial, quien sostiene un discurso de unidad y reconciliación nacional”, afirmó el dirigente de Zona de Encuentro.

Así mismo agregó que “mientras los rojo rojitos, siguen divididos en sus guerras internas y se pelean por raspar la perola. Del otro lado, María Corina Machado aglutina lo que va quedando del radicalismo intransigente. Lo que hace el camino fácil a Benjamín Rausseo, que sin hablar gamelote, va sumando voluntades, haciendo alianzas, con chavistas y opositores que hoy no se ven reflejados en los polos fracasados de la confrontación».

Para finalizar el dirigente político manifestó que desde Zona de Encuentro “nosotros como miembros de la sociedad venezolana, hacemos un llamado al pueblo venezolano a salir a votar masivamente en las venideras elecciones primarias, por el candidato Benjamín Rauseo, quien como independiente aspira a ser el autsider que rompa la polarización y desplace a los factores responsables de este desastre. El cambio, el triunfo y el futuro ya comenzaron”.