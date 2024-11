(07 de noviembre del 2024. El Venezolano).- En el marco de la serie “Migrantes de Éxito”, en El Venezolano conversamos con Yanmiver Jiménez, venezolano radicado en Miami y experto en finanzas con más de 15 años de experiencia en el área de los negocios. Recientemente, la empresa internacional de petróleo y gas, Herrera Petroleum Corporation, con sede en Texas, lo nombró como socio minoritario, un reconocimiento a su arduo trabajo y compromiso dentro de la industria petrolera, reportó El Venezolano Colombia.

JRV: ¿Cuál es la importancia de contar con un asesor financiero en una empresa?

YJ: Los negocios son como un juego de ajedrez. El dueño de la empresa es el jugador, pero el asesor financiero es quien observa el juego desde afuera y puede ver posibles movimientos de éxito. Respondiendo a tu pregunta, es importante contar con un asesor financiero porque, aunque no toma decisiones por el dueño, le presenta escenarios financieros basados en datos y estadísticas.

Anuncios

Esto permite anticiparse a futuros cambios económicos y tomar decisiones informadas antes de que ocurran.

El asesor es como un compañero en cada paso del plan de negocio. Aunque el dueño tiene la última palabra, el asesor le ofrece una visión clara para que tome decisiones basadas en datos contrastados y analizados.

JRV: Mencionas un punto clave: el plan de negocio, ¿es tan vital tener uno en la empresa?

YJ: Sí, tu puedes tener la mejor idea y el capital, pero sin un plan de negocios bien estructurado, tienes un 99% de probabilidad de fracasar. El plan de negocios es como un mapa que muestra el camino a seguir y los obstáculos que podríamos encontrar. Con un buen plan, minimizas los riesgos y te preparas mejor para el éxito.

Es un error común en los empresarios latinoamericanos no tener un plan, quienes muchas veces no tienen esta cultura de planificación. En Estados Unidos, en cambio, la importancia del plan de negocios se entiende mejor porque ayuda a conseguir capital y desarrollar proyectos adecuadamente.

JR: En ese contexto, ¿cuáles son los principales beneficios de contar con un asesor financiero en una empresa?

YJ: Primero, te ahorra dinero, ya que te da estrategias para evitar pérdidas, te brinda herramientas que ayudan a proteger tu inversión. Segundo, ahorras tiempo, porque un asesor financiero puede prever muchos aspectos y facilitarte el proceso de crecimiento. Por ejemplo, en lugar de ir al banco, un asesor puede analizar los estados financieros y decirte si calificarías para un préstamo.

JRV: ¿Cómo se contrata a un asesor financiero y cómo funciona su trabajo?

YJ: Generalmente, los contratos son de seis meses a un año, porque necesitamos tiempo para evaluar y ejecutar el plan de negocios integralmente.

Además de la parte financiera, también analizamos la parte operacional, administrativa, marketing y ventas. Personalmente, muchos de mis clientes llegan por referidos o contacto directo en mis redes, donde ofrezco asesorías personalizadas para ayudar a emprendedores a estructurar sus proyectos.

JR: ¿Pero esas asesorías son genéricas o el asesor financiero adapta el plan de trabajo según las necesidades específicas de cada empresa?

YJ: Así es, en mi caso, por ejemplo, ofrezco una asesoría llamada Discovery, en la que en una hora el empresario me explica sus objetivos y su situación actual. Desde ahí, recomiendo el tipo de acompañamiento que necesita, ya sea por seis meses o un año. Algunos empresarios empiezan con seis meses y luego renuevan el contrato hasta cumplir sus metas.

LOGROS Y RECONOCIMIENTOS

JR: Recientemente fuiste nombrado socio de la compañía de petróleo y gas Herrera Petróleo Corporation. ¿Cómo pasaste de ser asesor financiero a socio de una empresa petrolera en Texas?

YJ: Siempre he tenido interés por crecer en la industria petrolera y enfoco mis metas y propósitos allí. Pero esta historia tiene contexto, empecé en el mundo petrolero en Venezuela, y con el tiempo comprendí que el dinero estaba en la comercialización del producto. En Herrera Petróleo, estuve 6 años desempeñándome como Encargado de Negocios para Latinoamérica y El Caribe, y al ver mi compromiso y los resultados que obtenía, los dueños me ofrecieron una pequeña participación como socio. Para mí, es un gran logro como migrante venezolano y latino en Estados Unidos.

JRV: Pero no es común pasar de ser asesor a convertirse en socio de una empresa petrolera. ¿Cómo ocurrió esto?

YJ: Ya estaba involucrado en la compañía, de modo que tenía experiencia y conocimiento de sus operaciones. Con el tiempo, entendí que había un propósito mayor en esta relación y pedí la oportunidad de involucrarme más dentro de la empresa.

Esta compañía, también explora y produce crudo en Texas, cerca de Houston. Me interesó profundamente todo este trabajo, así que comencé a estudiar y a empaparme de todo el conocimiento sobre el sector petrolero, que me apasiona, y poco y poco fui creciendo en la empresa hasta lograr ser socio minoritario.

JRV: Y estos logros han sido reconocidos, porque nos enteramos recientemente que te van galardonar con el premio “Líder internacional: Noche de Líderes 2024”: felicitaciones…

YJ: Muchas gracias. La verdad es un honor enorme ser reconocido con el premio ‘Líder Internacional: Noche de Líderes 2024’ en Houston que se van a entregar el próximo 14 de noviembre. Este galardón es un gran estímulo para seguir trabajando y un reconocimiento al esfuerzo y la dedicación que he puesto en cada proyecto. Siempre he creído en el poder de la perseverancia y en la importancia de contribuir con un propósito claro, y recibir este premio reafirma que estamos en el camino correcto. Me siento muy agradecido y motivado a seguir dando lo mejor de mí con el apoyo de mi familia, aliados y clientes.