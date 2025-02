(10 de febrero del 2025. El Venezolano).- Un tercer juez federal bloqueó el lunes el decreto del presidente Donald Trump que pone fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de personas que residen en Estados Unidos de forma irregular.

La sentencia del juez federal de distrito Joseph N. Laplante en Nueva Hampshire se produce después de dos sentencias similares de jueces en Seattle y Maryland la semana pasada, indica CNN. Laplante, que fue nominado por el presidente republicano George W. Bush, dijo que no le convenció la defensa del decreto por parte de la administración Trump. Dijo que emitiría una orden judicial preliminar más larga más adelante explicando su razonamiento.

Una demanda presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) sostiene que el decreto de Trump viola la Constitución e “intenta trastocar uno de los valores constitucionales estadounidenses más fundamentales”. Fue presentada en nombre de grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes que incluyen integrantes que están embarazadas y cuyos hijos podrían verse afectados por el decreto.

La administración republicana de Trump afirma que los hijos de personas que no son ciudadanas no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía. El gobierno está apelando el bloqueo del juez de Seattle al decreto de Trump.

Se han presentado al menos nueve demandas para impugnar el decreto sobre la ciudadanía por nacimiento. En el caso presentado por cuatro estados en Seattle, el juez federal de distrito John C. Coughenour dijo la semana pasada que la administración Trump estaba intentando ignorar la Constitución.

“El estado de derecho es, según él, algo que se debe sortear o algo que se ignora, ya sea por ganancia política o personal”, dijo Coughenour, quien fue nombrado por el presidente republicano Ronald Reagan. “En esta sala y bajo mi supervisión, el estado de derecho es un faro brillante, que tengo la intención de seguir”.

Un juez federal de Maryland también bloqueó el decreto de Trump en otro caso presentado por grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes y mujeres embarazadas cuyos hijos por nacer podrían verse afectados. Hasta el momento, el gobierno de Trump no ha presentado una apelación contra la orden judicial preliminar emitida por la jueza federal de distrito Deborah Boardman, nombrada por el presidente demócrata Joe Biden.