(10 de mayo del 2023. El Venezolano).- Pasan los días y el vacío en vez de llenarse, aumenta. El gobierno sigue enrollado en el tema económico. La oposición se segmenta más y más. Las masas no encuentran quien las quiera y proteja. El liderazgo anda lejos de entender las necesidades de las mayorías y no hay manera de que pongan los pies en la tierra.

Por: Kico Bautista

El aumento del 1 de Mayo no llenó las expectativas. Los anuncios no fueron suficientes. El video en las redes donde, hasta los propios militantes del oficialismo le respondieron a Maduro que no estaban de acuerdo con su propuesta salarial, pudo más que cualquier marcha o discurso sindical.

A la puesta en escena oficial le hicieron falta algunas explicaciones dramáticas sobre cómo el robo de PDVSA dejó en el subsuelo las arcas del Estado. Un discurso que, frente a la adversidad, vendiera el aumento salarial como un esfuerzo sobrehumano para compensar a los trabajadores sacando plata donde no hay.

Un simple video bastó para evidenciar que la situación económica es el obstáculo más peligroso para el gobierno en su largo y tortuoso camino hacia el 2024. La solidaridad con el proceso, lo ideológico ya no sirve para contener el malestar de esa audiencia fiel que durante todos estos años creyó y votó por la revolución. La opinión pública ha resucitado.

El desperdicio de la oportunidad

En el mundo opositor el tema de los salarios se limitó a las quejas de siempre. Por lo demás, los debates se mantuvieron en la estratosfera, en la burbuja de las redes y su canibalismo.

La señora Machado ha enfocado todo su esfuerzo en sacar al CNE de las primarias. Tiene orquestada una ruidosa campaña comunicacional para asociar las captahuellas, lo digital, con la intervención malévola del gobierno en las primarias.

Se supo que María Corina montó una reunión con Andrés Velásquez, Delsa Solórzano, Pérez Vivas y otros candidatos del discurso radical para proponerles unas primarias paralelas sin la perversa intervención del CNE.

Luis Emilio Rondón de UNT y Henrique Capriles le salieron al paso defendiendo la participación del máximo organismo electoral y su lógica. ¿Si el presidente en el 2024 va a ser electo con el CNE, qué sentido tiene hacer las primarias sin su participación?

Igual La Dama de Hierro ha convertido su postura en un punto de honor. Tal posición pudiera parecer un error. Si se piensa bien el asunto, la cosa es al revés. La mejor garantía para el probable triunfo de la señora Machado en las primarias pudiera representarlo el mismísimo CNE.

A la candidata de Vente se le olvidó la historia, que las máquinas aparecieron en nuestros procesos electorales como una respuesta al robo de votos en las mesas, a las trampas en la totalización de los resultados.

Hagamos memoria y revisemos aquella consigna que resumía la trampa electoral en la frase: “acta mata voto”. La ausencia de testigos en las diferentes etapas del proceso les permitía a los partidos más grandes robarles sus electores a los más pequeños.

UNT, PJ y AD-Ramos tienen mayor maquinaria a la hora de movilizar electores y de generar una mayor presencia en cualquier estructura electoral. Pero, María Corina confía en lo que dicen las encuestas. Ella se apropió del electorado radical y esa es su gran ventaja pase lo que pase.

Este segmento se mueve sin necesidad de autobuses o de algún pago. Ella y los suyos pueden montar mesas en los municipios donde tradicionalmente votan sus electores, tipo Chacao. Baruta, Lecherías, etc. y generar la impresión de una participación mayor que en las debilitadas primarias, si ese fuese el plan.

Aún cuando la Comisión Nacional que organiza la consulta ha puesto a circular un reglamento que garantiza el voto en el exterior, la oferta pareciera insuficiente para los mariacorinos y el segmento duro de la oposición. Ellos saben que las preferencias de esos millones y millones de electores les pertenece. La característica principal de los venezolanos que están fuera del país es el reconcomio.

María Corina y los suyos piensan de una manera distinta al G3. Ellos no comen cuento con el chantaje de la unidad. Pueden montar una aplicación que igual les permita el voto por internet y dejar en penosa posición, solos y abandonos, a la Plataforma Unitaria. Pueden dividirlos inclusive.

El asunto es más un problema estratégico que pura terquedad. María Corina gana más en la ruptura que quedándose en las primarias. Refuerza dos argumentos que para ella son vitales: la fuerza y la coherencia. No habría retrocedido un milímetro en su promesa de llegar hasta el final.

Si logra su objetivo, vacía al G4 de un público que antes era suyo. Se apropia del núcleo de lo que fue la oposición tradicional y eso, en la pugna por el liderazgo, es un éxito. Además, si el gobierno no la habilita, habría obtenido igual una posición firme y ventajosa para avanzar cuando se pueda.

Ni tan emergentes

Es probable que en las próximas encuestas María Corina y Benjamín Rausseo se muevan y no hacia arriba. Lo ocurrido en PDVSA y los detenidos en bragas naranja; la cumbre de Petro y sus magros resultados; la presencia de Guaidó en Colombia y su huida solitaria hacia los EE.UU.; la detención de Paraqueima y demás noticias deben aumentar la tendencia de rechazo hacia el liderazgo.

En el caso de María Corina la insistencia en la valentía, en la fuerza, choca con las tendencias que reflejan la mayoría de las encuestas. En vez de un vengador los venezolanos buscan un “padre protector” según lo afirma Oscar Schemel de la empresa Interlaces.

En un video que circuló en las redes, en un acto interno de su partido, la señora Machado sugiere qué hay que apartar, quitarse de encima a los que se niegan a confrontar duro al gobierno. En otra grabación habla de un enfrentamiento de fuertes contra débiles en un tono duro y amenazante.

Ese discurso la debe ir alejando de los sectores mayoritarios que siempre han sido catalogados como los más débiles. La va ir reduciendo al mundo radical que cada día es más pequeño. Los que quieren mantenerse en el conflicto, en la polarización, según las encuestas, son un segmento que viene en retroceso.

Rausseo VS el Conde

En lo que se refiere a Benjamín Rausseo su campaña luce sin sentido estratégico. Su propaganda está centrada en las redes y en esa “burbuja” no tiene nada que buscar. Allí manda María Corina y lo que resta se lo reparten entre el G3 y Voluntad Popular. Debería ir a su público, a los medios tradicionales.

En los muchos programas donde ha participado ha insistido en presentarse como Benjamín Rausseo, como si hubiese una contradicción importante con el personaje del Conde del Guácharo que fue quién lo hizo famoso. Algo tan sencillo como utilizar ambas personalidades, sacarle partido al humor, se siente como un conflicto.

El resultado de este dilema lo hace, en los videos de las entrevistas donde ha participado, lucir como inseguro. Sobretodo cuando se trata de temas que son clásicos en el segmentos radical. Es tan evasivo que lo acusan de light. La campaña en las redes en su contra va toda por allí.

Mientras el Conde del Guácharo es un avión, se burla de todo y exhibe una enorme inteligencia, Benjamín Rausseo se muestra forzado y sin una narrativa estructurada. Prueba de ello, la entrevista con el periodista Isnardo Bravo.

Detrás del caballo de los bandidos

La indefinición de Manuel Rosales sobre su participación en las primarias afecta sus números. Igual el tema de la inhabilitación a Henrique Capriles.

Rosales punteaba las encuestas hasta diciembre del año pasado. De 27 puntos, según Luis Vicente León, hoy tiene apenas un 9%. A Capriles le va peor, sólo llega al 7%. El G3 se ha venido a menos estrepitosamente y eso tiene ver con la derrota del “mantra” y las denuncias de malos manejos de los dineros represados en el exterior.

Todo ese ruido afecta a Rosales y a Capriles. La defenestración del Interinato y la posición que tienen los dos frente a las sanciones han bajado sus acciones en ese universo de 17% que es hoy toda la oposición venezolana. Como quiera que ninguno de ellos se dirige a la gran mayoría que se alejó de la política, sus opciones han perdido audiencia y requieren cierto replanteamiento, una alianza entre ambos y algo más.

Los electores de la oposición radical los tildan de colaboracionistas, de alacranes y eso en la burbuja donde se encuentra la oposición tradicional tiene un efecto macabro. Los mete en un circulo vicioso, los aleja de la realidad. Capriles, por ejemplo, perdió un tiempo dorado dando unas explicaciones que nadie le estaba pidiendo sobre si se entregó o no en el 2013.

La semana pasada circuló que la nueva directiva de la AN 2015 iba a recibir más de 350 millones de dólares de la OFAC. La noticia, aunque fue desmentida, produjo un enorme rechazo en la opinión pública. Esa incoherencia, hablar de votar y mantener la AN 2015 activa, no lo entiende nadie.

El G3 es visto con extrema desconfianza por la mayoría de los venezolanos al igual que la Alianza Democrática. Ambos factores son parte de la crisis del liderazgo.

El que no hace, le hacen

Aún cuando la Alianza tuvo razón en la defensa del voto, su relación con el gobierno, la ausencia de un perfil nítido de oposición, le ha permitido al radicalismo etiquetar sus actuaciones coN el remoquete de “colaboracionistas”. Como no hubo una respuesta con la suficiente contundencia a esas descalificaciones, la Alianza no ha logrado sacarle provecho, camino al 2024, ni a sus logros tanto en los números como en lo político.

Los candidatos identificados con este sector, no aparecen con puntos en las encuestas. La manera en que el partido blanco ha tratado el tema de las candidaturas, ha incidido negativamente en las posibilidades de unidad del grupo. AD, Copei, Primero Venezuela, Cambiemos y Avanzada Progresista andan cada uno por su lado. Henri Falcón y sus 250 mil votos en Lara ya no los acompañan.

De Colombia a España

Mientras en Colombia Petro intentaba sacar adelante la negociación entre el gobierno nacional y los americanos, el candidato Antonio Ecarri se apareció en España anunciando una nueva plataforma electoral junto a Timoteo Zambrano y Luis Augusto Romero.

El trío se reunió con el ministro José Manuel Albares y el secretario de Estado español Juan Fernández. Igual lo hicieron con dirigentes del PSOE y el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

La foto con Zapatero no parece ayudar a la candidatura de Antonio Ecarri. Sus adversarios señalan que tales juntas lo asocian más al colaboracionismo que a los independientes. Por lo pronto el PCV negó que fuera parte de esta propuesta y no se sabe si la candidatura de Ecarri va a llegar hasta el final o forma parte de quienes proponen el Consenso.

Crisis envolvente

Las acusaciones de Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, la detención de dos directores de la alcaldía de Baruta han servido para que se desate una feroz campaña contra Fuerza Vecinal en el mundillo de las redes. Justo o no, es la propia oposición la que los tiene en salsa.

La joven organización está siendo sometida a una difícil prueba que va a incidir, para bien o para mal, en su crecimiento. Todo dependerá del desarrollo de los acontecimientos y de la madurez de su liderazgo.

Algo digno de comentar en este análisis son estas señales incipientes de que algo está ocurriendo en el escenario. Es importante reconocer el discurso del candidato socialcristiano Roberto Enríquez. El exsecretario general de COPEI habla del fracaso del liderazgo. Propone uno sustituto y con urgencia, por todo el cañón. Igual hay que destacar las declaraciones de Roberto Marrero a EVTV: “… Si Mandela se hubiese puesto a pelear por un nuevo CNE y unas condiciones “PERFECTAS” probablemente todavía estaría gobernando la minoría blanca, y hoy en día el presidente Sudafricano seria un nieto de Frederick de Klerk”. También destaca lo dicho por Carlos Prosperi en Miami. El abanderado adeco asegura que Maduro no es un “tirano” ni un “dictador”. Fin de mundo.

Resucita la opinión pública

A medida que el país se despolariza se recupera la opinión pública. Este en un hecho importante. Los estudios señalan que la democracia occidental está en crisis y desde hace rato. El sube y baja de la economía afecta su desempeño.

Mientras que en China o en países como la India aparece una pujante clase media, en esta parte del mundo se registra una tendencia a su reducción. En términos generales, hay más pobres. Este fenómeno incide en el fortalecimiento de las tendencias autoritarias. La democracia pierde fuerza cuando la economía entra en crisis

El 4 de febrero, el expresidente Rafaela Caldera advirtió sobre esta amenaza en su histórico discurso en el congreso. Hoy tenemos que el problema es mayor. Los sectores medios de la población han visto como su estándar y conceptos de vida se han venido a menos y, en sus entrañas, hay una fuerte tendencia a respaldar las salidas de fuerza contrarias al pensamiento democrático.

El protagonismo que Betancourt, Luis Herrera, Carlos Andrés Pérez, Chávez o Maduro le reconocieron a los más pobres en algún momento, hoy se ha vuelto una carencia muy preocupante. La democracia ya no significa mucho para la gran mayoría. No les ha resuelto la vida, ni los ha tomado en cuenta.

El gran rechazo

Lo ocurrido con el alcalde Paraqueima tiene varias lecturas. La más importante es que, eso que se conoce como la Opinión Pública, ha ido recuperando su fuerza en Venezuela. La polarización se la había llevado por los cachos pero, allí está, resucitó.

Este un dato digno de resaltar para el optimismo. Significa una oportunidad para la democracia y en general para la política. Una opinión pública en movimiento sirve para compensar las tendencias falsas, los laboratorios y la simplificación que habita en las redes. También para recuperar la esperanza y la necesidad constante del debate.

Nos obliga a ser más transparentes y verdaderos en nuestras comunicaciones. A mejorar los contenidos y a profundizar la diversidad de elementos que intervienen en un hecho cuando se trata de hacer algún análisis. Y lo más trascendente, a valorar las audiencias.

Paraqueima se salió de los límites y por eso el gran rechazo que se le vino encima. El show tiene unas rayas que, si no las respetas, puedes pasar del amor al odio en un santiamén

A Paraqueima le están cobrando las masas sus excesos. El video del consolador, el otro de las prendas íntimas y un largo etc. Se metió en un tema difícil: la sexualidad, cuando eso no le hacía falta.

Este último, el video del mural, fue como la gota que rebasó el vaso. En las redes, partidarios del gobierno y de la oposición se unieron para rechazar sus agresiones a quienes merecen nuestros mayor cariño y respeto.

Los asperger, generalmente son muy inteligentes pero, se quedan pegados cuando sienten que los subestiman. Eso que dijo Paraqueima sobre el mural, el tono sobretodo, fue asquerosamente perverso.

El arte es un terreno muy particular. A lo que a unos les parece feo, puede que a otros les resulte maravilloso. El mural, en lo personal, me pareció ingenuo y eso tiene un enorme valor en la estética y sus definiciones.

Sus descalificaciones constituyen un error grave, sobretodo en un político. Sabía que eran niños especiales y aún así, los maltrató. Merece todo el rechazo que está recibiendo…

Pero, es igual de injusta su detención, la destitución del cargo y su inhabilitación por 15 años. Por concepto, a los servidores públicos que son electos por la gente, solo les debe sacar la tarjeta roja, quien los ha elegido.

Las inhabilitaciones y demás sanciones penales a la opinión en el mundo de la política son inconvenientes. Los delitos de opinión no están en la constitución ni deben estarlo. La condena pública es más que suficiente cuando se agrede o subestima lo diferente.

Emotividad y razón

El rechazo y la defensa de la libertad expresión aparecieron simultáneamente en el caso del alcalde Paraqueima. Aunque fue mayor la condena que la objeción de los procedimientos en su contra, lo ocurrido habla de un país lleno de emocionalidad y también de la existencia de una tendencia al pensamiento lógico en la política.

Al alcalde de El Tigre lo llamaban el Lacava de oriente. Hay una enorme diferencia entre Paraqueima y el gobernador de Carabobo. El vampiro tiene claros los límites del show. Sabe que si se pasa, le clavan una estaca.