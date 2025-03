(14 de marzo del 2025. El Venezolano).- RUMOR. Desde el chavismo están dispersando el rumor de que Donald Trump podría dar una clásica “voltereta” en su decisión de anular las licencias de la OFAC. ¿Cómo ocurriría eso? Pues se habla, sobre todo en PDVSA, de que hay conversaciones entre el régimen y la Casa Blanca para satisfacer las ambiciones de negocios del presidente de EEUU y eso permitiría no solo el regreso de Chevron y las empresas de servicios, sino el ingreso de otras empresas norteamericanas que vendrían a operar en nuestro país. ¿Esta versión es descabellada? No, porque recordemos que a Trump le importa muy poco la democracia y mucho menos los derechos humanos, ya que su cerebro opera de manera permanente en “modo Business” y si el chavismo le entrega la mayor parte de la industria petrolera nacional, creo que podría darse la “voltereta” que mencioné al inicio. ¿Cómo justificaría el presidente de Estados Unidos una acción como esa? Lo disfrazaría como acuerdos de gran valía para el pueblo de EEUU y, por supuesto, metería el tema migratorio que es de gran sensibilidad para los norteamericanos. Si él ha sido capaz de llamar amigo a Vladimir Putin y destacar su inteligencia y liderazgo, no veo problema para que lo haga con Maduro. Si con el chavismo ya era difícil descartar algo por completo, con Trump es mucho más complejo. Ambos actúan con base en la lógica política inversa, o sea hacen lo que la racionalidad dice que no se debe hacer.

Anuncios

Darwin Chávez|@Darwinch857

LICENCIAS. Tal como lo comentamos la semana pasada, la eliminación de las licencias de la OFAC no es una medida que solo afecta a las operaciones de Chevron en Venezuela, sino que hay otras ocho empresas afectadas: Repsol [España], Maurel & Prom [Francia], ENI [Italia] y Reliance [India], además de las norteamericanas Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford; que han sido fundamentales para recuperar parcialmente la industria petrolera nacional, luego de la barbarie chavista que acabó con Petróleos de Venezuela. En este grupo también hay que agregar que se acaba el lucrativo negocio del multimillonario estadounidense Harry Sargeant III quien a través de su empresa Global Oil Terminals le compraba asfalto al régimen y ayudaba como salvavidas financiero. De hecho, un reporte de Bloomberg habla de que esta eliminación total de licencias está muy cerca.

Anuncios

MANUEL. Tal como comenté la semana pasada, Manuel Rosales llamó a una urgente reunión de su cogollo político en Un Nuevo Tiempo. El encuentro tuvo lugar en el Palacio de Gobierno y los recibió con un bombardeo de reclamos, por no decir insultos de manera airada, sobre todo a Nora Cecilia a quien indirectamente acusa de querer ocultarle la verdadera situación de la estructura de UNT y los riesgos que eso implica para su aspiración a la reelección. El resto de los detalles los comenté la semana anterior. Todo terminó con un sabor amargo para los presentes. ¿Por los insultos? No, sino que la actitud de Manuel los dejó confundidos. ¿Por qué? Porque su discurso en el fondo parece indicar que se conformará con hacer una campaña limitada, en la cual no planea invertir dinero y esperar a ver qué ocurre el 25M. ¿Será que Manuel está “arreglado” o “resignado”? Cualquiera de las dos opciones es posible. Es probable que haya podido retomar sus acuerdos con el régimen, luego de haber fallado en varios de los compromisos que había asumido, entre ellos, llegar hasta el final como candidato presidencial de la oposición. Si superó la crisis de lealtad que tenía en su relación con Maduro y los Rodríguez, es posible que haya acordado con ellos que le dejen ganar. Pero también existe la posibilidad de que esté resignado a la derrota, sin importar el resultado que ocurra en los centros de votación. En el escenario que él gane en votos, pero el CNE diga que perdió no tendría argumentos, ni mucho menos moral, para salir a denunciar un fraude. Pero más allá de los argumentos es que él es un secuestrado del régimen y ellos tienen la última palabra en su destino político. Ese es el triste desenlace de quienes disfrazados de opositores, establecen alianzas con la mafia chavista. ¿Qué opina usted estimado lector? ¿Manuel está “arreglado” o “resignado”?

PANCHO. Aunque hay rumores sobre la pronta liberación de los tres exfuncionarios de la embajada venezolana en México, pareciera que este caso pudiera escalar directamente hacia Francisco Arias Cárdenas, como el gran responsable de todo lo que sucedió en esa delegación diplomática durante su gestión. Inclusive han circulado rumores sobre otras detenciones, que no han sido confirmadas, y hasta se habla de que él siente de que todo se trata de una acción premeditada de Diosdado Cabello en su contra, con el fin de sacarlo del juego y que no sea el candidato del PSUV a la Gobernación del Zulia. De ser ciertas las supuestas irregularidades, tengo la plena seguridad de que Pancho sabía lo que sucedía porque eso es parte de su estilo, actuación que ha repetido en cada una de sus etapas en el ejecutivo zuliano cuando dejaba que su entorno hiciera desastres y él se beneficiaba de lo que hacían, entre otros, Salvador González, Jairo Ramírez y Julio Reyes. Se comenta que estos cobros irregulares por trámites migratorios es apenas uno de los casos detectados por la nueva embajadora, Stella Lugo, quien al parecer formalizó la denuncia y esto le podría costar muy caro a Arias. Lo único cierto, es que FAC siente el peligro muy cerca. ¿Incidirá esta situación en sus opciones de ser el abanderado del PSUV? Sin duda de que sí, porque seguramente Cabello colocará estos argumentos en su contra en las discusiones que sobre el tema deben darse en la “cofradía de los 5”, que al final es la instancia que tiene la última palabra. ¿Pancho corre el riesgo de ser detenido? Por supuesto que sí, porque recuerden que en el chavismo nadie está a salvo y cualquiera puede ser víctima de la ola represiva.

PANAMÁ (I). En la columna del pasado 13/02 alerté sobre cómo el chavismo había seleccionado a Panamá como su centro de operaciones “oscuras”, desde donde no solo comercializa de manera irregular petróleo, coltán y otros minerales del saqueo que ejecuta en el Arco Minero; sino que además compra armas y las envía a Venezuela mediante una compleja operación que, incluso, tiene ramificaciones en el gobierno del presidente José Raúl Mulino. En estas operaciones hay dos empresarios locales con amplia relación con el chavismo: Ramón Carretero Napolitano y Félix Falabella Napolitano. El core del negocio es evadir las sanciones internacionales y obtener ingresos que en buena parte se van a las cuentas personales de los involucrados. Estas operaciones oscuras están lideradas por el sobrino preferido de Cilia Flores: Carlos Erick Malpica Flores. Antes de entrar en detalles sobre las razones por las cuales seleccionaron a Panamá, veamos el origen de esta operación y para eso debemos remontarnos al 2023. ¿Por qué al 2023? Porque recordemos que a partir de marzo de ese año, comenzó el desmantelamiento total de la operación que dirigía Tareck El Aissami y que era la encargada de la comercialización de petróleo mediante intrincadas negociaciones, con el fin de evadir las sanciones y obtener dinero para el sostenimiento del régimen. Una vez cae TEA, igualmente se cae esa operación porque “el turco” y su equipo eran quienes tenían el “know how” y conocían los detalles más mínimos de cómo funcionaba esa operación lo que incluye empresas involucradas, trader petroleros, cuentas bancarias y plataformas de criptomonedas, entre otros datos claves. Al caer El Aissami este y su equipo se llevan esos secretos. Es de suponer que como parte de todas las negociaciones que ha habido en torno a TEA, este haya entregado parte de lo que sabe, pero seguramente se guardó la mayoría de la información como un seguro de vida. En paralelo, la comercialización de los recursos extraidos del Arco Minero aparentemente no estaba centralizada, sino que había varios grupos participantes y uno de los más fuertes era la mafia de “Nicolasito”. ¿En aquel momento no existía la operación en Panamá? Probablemente no, aunque no descarto que si existiera pero como una más dentro de la red de negocios turbios del régimen. Con la caída de TEA, esta conexión panameña cobró mayor importancia y todo indica que decidieron unificar la comercialización ilegal de petróleo y minerales, con el fin de ser más efectivos y disponer de mayor control, tratando de evitar otro desfalco mil millonario como el perpetrado por El Aissami y su banda. Ahora bien, usted se preguntará las razones por las cuales escogieron Panamá y cuando las revisemos, se dará cuenta de que sobran los motivos para centralizar la operación en este país. ¿Qué tiene Panamá que favorece estas operaciones “oscuras? Para empezar está pocas horas de vuelo de Venezuela [2-3 hrs], lo que facilita los viajes constantes. No es lo mismo viajar de Caracas a Ciudad de Panamá, que hacerlo a cualquier país de Asia, por ejemplo. Igualmente, su aeropuerto internacional ofrece conexiones con casi todo el mundo. Asimismo, Panamá cuenta con un amplio sistema financiero con fuertes ramificaciones internacionales: 40 bancos con licencia general, 13 con licencia internacional y 9 con licencia de representación; según datos públicos de la Superintendencia de Bancos de Panamá [SBP], entre los cuales hay dos instituciones con capital venezolano que son Banesco y Mercantil. Recordemos que este sistema financiero por muchos años fue considerado un “paraíso fiscal” porque era empleado para la legitimación de capitales. Ya Panamá no aparece en la lista de estos paraisos fiscales, pero aún se presta para hacer transacciones de manera menos compleja que en Estados Unidos y Europa, por ejemplo. Y si a esto le sumamos que en Panamá es relativamente sencillo registrar empresas reales y de fachada, sobre todo las llamadas “offshore” que saltaron a la palestra pública a raíz del escándalo de los “Panamá Papers” y las andanzas del bufete Mossack Fonseca. Por si estas razones no son suficientes, no sólo es posible emplear el Canal de Panamá, sino que este país tiene puertos enormes que conectan con el Atlántico [Puerto de Colón] y el Pacífico [Puerto de Balboa], entre otros, los cuales por cierto hasta hace poco estaban gestionados por una empresa china, pero a raíz de las presiones del gobierno de Donald Trump esta compañía fue vendida a una empresa de Estados Unidos. ¿Quieren más facilidades? Pues con la participación de empresarios locales con una larga historia de negocios con el régimen, lograron influencia en el gobierno panameño y entre otros beneficios, han logrado que la Autoridad Nacional de Aduanas [ANA] sea flexible con sus actividades. En resumen tienen todo para poder ejecutar sus operaciones oscuras: pueden registrar empresas fantasmas o de fachada, mueven y blanquean el dinero en el sistema financiero utilizando la red de compañías que han creado, disponen de puertos y aeropuertos para hacer sus negocios, tienen empresarios locales como aliados, cuentan con conexiones en el gobierno y están cerca de Venezuela. ¿Cómo operan? Se los cuento la semana que viene.

MISERIA. No hay que ser un erudito o un investigador social con muchos años de experiencia, para llegar a la conclusión de que el chavismo logró uno de sus objetivos: empobrecer a la mayoría de los venezolanos, a la par de que enriqueció groseramente a una minoría que asume su papel de los nuevos ricos del país. En la Venezuela actual hay mil ejemplos que grafican como el chavismo llevó a la pobreza a la mayoría de la población, con el perverso objetivo de someterlos a un férreo control social e ideológico. Hay un ejemplo que ilustra ambas cosas y es la decadencia en los ingresos de los profesores universitarios en Venezuela. Es una vergüenza como de estar entre los mejores pagados del continente y de disfrutar de privilegios ajustados a su importancia en el presente y el futuro del país, hoy están a nivel de los docentes de países muy pobres. Toda esta introducción viene al caso, porque gracias a un amigo docente universitario pude retomar este tema que ante la crisis de Venezuela ahora está pasando muy desapercibido. Este destacado profesor me envió el tabulador de salarios de los docentes de las universidades nacionales. Este tiene fecha del 4 de marzo, o sea que la conversión a dólares está calculada con una tasa de Bs. 64,48 según el BCV. Si este cálculo lo llevamos a la tasa BCV del momento en el cual redacto este comentario [Bs. 65,41], llegamos a la conclusión de que con cada día que pasa nuestros profesores son más pobres. Según esta tabla de sueldos, el docente que más dinero gana es el “titular dedicación exclusiva” con un salario de US$8.10, mientras el que menos gana es el “instructor tiempo completo” con US$4.21. ¿Alguien puede tan siquiera sobrevivir con un salario como ese? Por supuesto que nadie porque dudo que con eso pueda tan siquiera comprar pan para una semana en un país altamente dolarizado. Este empobrecimiento no es obra de la casualidad y que nadie me venga con el cuento de que es culpa de las sanciones internacionales. Esto es obra de un plan del chavismo que siempre quiso apoderarse de las universidades nacionales, pero como nunca pudo hacerlo democráticamente lo hizo destruyendo sus presupuestos y condenando a la miseria a los docentes. Antes de llegar Chávez al poder ser profesor universitario era símbolo de estatus, hoy es el símbolo de la decadencia decretada por un régimen que construyó su propio sistema de educación superior altamente ideologizado y que egresa profesionales como si fuera una fábrica de chorizos de baja calidad. Mi solidaridad con los docentes universitarios en Venezuela que tratan de sobreponerse a su propia realidad y continuar con su papel como formadores de profesionales. De verdad que admiro su mística. ¡Hecho en revolución!

¿AGOTAMIENTO? Recibí un mensaje del presidente del Partido Centro Democrático (PCD), Carlos Alaimo, y quise aclarar con él lo que exponía: “Si Darwin, hoy desde el PCD estamos advirtiendo al país con mucha responsabilidad, que se necesita una revisión urgente profunda de la estrategia de la oposición liderada por María Corina Machado”. Le consulté las razones que tienen para hacer este llamamiento: “La consigna de ‘hasta el final’ que generó tanto respaldo, rescató la esperanza y motorizó la recuperación de la participación popular parece agotada y, lamentablemente, no está en este momento en un escenario creíble. Hay que ser sinceros con el país y no frustrar la fe y los sueños de esa mayoría que hizo posible la gesta heroica del 28 de julio. Ella es la líder de la oposición y como tal debe replantear la estrategia y proponer nuevos caminos en la lucha, en la cual la sociedad civil y nuevas figuras políticas tengan protagonismo”. ¿Qué opina usted?

CANDIDATOS. Aunque sin mucho ruido de por medio, la oposición que impulsa la participación en las elecciones del 25 de mayo avanza en la confimación de sus candidatos a alcaldes, aunque estos comicios aun no tienen fecha. Hasta ahora se ha ratificado la intención de reelegirse de Gustavo Fernández [San Francisco], Ely Ramón Atencio [Rosario de Perijá], Nidia “Chicha” Atencio [La Cañada de Urdaneta], José “Cheo” Mosquera [Lagunillas] y Ramón Bracho [Baralt], entre otros. A ellos se suma el alcalde encargado de Maracaibo, Adrián Romero, quien ha sido toda una sorpresa positiva por su gestion a pesar de la tormenta que le ha tocado vivir con el acoso del régimen y la oposición no solo del chavismo, sino también de varios de sus compañeros en Primero Justicia. Todos están al lado de Manuel Rosales en su intención de ser reelecto el 25M. Todavía hay temas por definir como Cabimas, ya que el burgomaestre encargado, Ramón Chirinos, no tiene el perfil para ser el candidato y su carisma es casi que -0. ¿Quiénes tienen la primera opción para repetir? Quizás el mejor posicionado es Gustavo Fernández quien, a pesar de todos los obstáculos que le ha puesto el régimen, ha cumplido con una buena gestión en San Francisco y cuenta con el respaldo para derrotar al candidato del chavismo. ¿Qué pasará en Maracaibo? Creo que Adrián tiene la primera opción porque la mayoría de los marabinos no desea repetir los oscuros episodios que vivieron con Willy Casanova como alcalde, además que el encargado está haciendo un buen trabajo. El gran problema de todos los aspirantes es la abstención y para revertir el impacto de este fenómeno, deben convencer a los ciudadanos de que vayan a votar y esa no es una tarea sencilla.

ESCENARIOS. Por casualidad me tropecé con un ilustrador posteo del amigo Antonio de La Cruz en su cuenta X [@antdelacruz_], en el cual hace una completa exposición de los escenarios que tiene Maduro de aquí en adelante. Antonio plantea las dificultades que tiene para mantener los tres pilares que lo han sostenido en el poder: Apoyo militar, economía ilícita y trasnacionales petroleras. Ya el tercero se le cae con la eliminación de las licencias de la OFAC que no solo incluye a Chevrón, sino también a otras compañías y eso hace que el impacto sea mucho mayor para el régimen. Los invito a leer con detenimiento este análisis del articulista de Verdades y Rumores, haciendo clic aquí.

REALIDAD. Luego de publicado el editorial dominical en Verdades y Rumores, se generaron varias reacciones en torno a la necesidad de aumentar la presión interna para complementar los esfuerzos que hace la comunidad internacional, en su propósito de encontrar una solución al tema Venezuela. De todos los mensajes que recibí hay uno que llamó poderosamente mi atención, porque es el fiel reflejo del miedo que el régimen intentó sembrar y cómo esta política del terror logró desactivar la protesta opositora: “La represión brutal desarrollada por el régimen nos mantiene inmovilizados. Nadie quiere ser recluido en los centros de la represión y por tanto, no es posible activarnos, organizadamente, para ejercer la protesta. Los sitios de reunión tradicionales (los colegios profesionales, por ejemplo), son asediados por el SEBIN y hasta llegan al sitio, al ver alguna concentración importante. Ciertamente, nuestra libertad depende de nosotros pero, la fuerza liberadora tiene que venir del exterior. No tenemos capacidad para generarla nosotros. Es muy compleja la situación. Puesto que sabemos que la lucha pacífica no ha resultado eficaz. No estamos preparados para una lucha diferente. Los factores judiciales externos son indolentes e indiferentes. Necesariamente, tiene que existir una combinación simultánea y articulada de lo interno y externo para extirpar el cáncer. Internamente, liderada por MCM (quien ha debido ocultarse) pero conserva el poder de convocatoria y liderazgo. Externamente, por USA, a quien le sobran razones geopolíticas, económicas y estratégicas para que Venezuela recupere su democracia y libertad, con un gobierno amigo y confiable para ellos”. Esta es una radiografía bastante acertada sobre el estado actual de la lucha de la oposición. Con mucha razón hay miedo porque la presencia de la máquina del terror del régimen los acecha en todas partes. Este es uno de los obstáculos a superar ante la necesidad de reactivar la batalla por Venezuela.

SANCIONES. El regreso de las sanciones más duras por parte de Estados Unidos, con la anulación de la licencia a Chevrón y el resto de las que permiten a empresas de EEUU, España, Francia, Italia e India operar en Venezuela; hay sentimientos encontrados en los venezolanos. Quizás la conclusión correcta es que la población está dividida. Los argumentos son varios. Si tomamos las razones políticas, hay quienes piensa que las reciente decisiones de Donald Trump reviven la esperanza de que ese país nos ayudará para la liberación nacional. ¿Hay argumentos de peso en esta afirmación? Por supuesto que sí. Por otro lado, hay quienes ven el tema desde el punto de vista social y económico, recalcando que los efectos del retiro de estas nueve empresas traerá un mayor empobrecimiento, además de acelerar la migración de venezolanos. Un amigo que tiene esta visión fue claro: “Estas sanciones van a generar una mayor inestabilidad en el mercado cambiario y un aumento en los precios. Si ya todo estaba muy caro y no hay sueldo promedio que permita cubrir las necesidades; ahora menos nos va a rendir el dinero”. Debo ser honesto en afirmar que quienes ven el problema desde la óptica social y económica también tienen razón. Desafortunadamente, en este tema no hay consenso.

TORTURADORES. La detención en Estados Unidos del teniente coronel de la GNB; Rafael Quero Silva, acusado de violaciones de los derechos humanos durante las protestas del 2014, puede tener un efecto importante a nivel de los militares. Es de suponer que algunos altos oficiales involucrados en torturas y desapariciones forzadas, están evaluando lo que le ocurre al detenido en EEUU porque esto demuestra que ninguno está a salvo de la justicia. Esto puede ser un elemento importante para tomar en cuenta por parte de los militares que continúan sosteniendo a Maduro en el poder e incluso avalaron el robo electoral del 28 de julio. ¿Puede incidir en una fractura interna? Probablemente sí, ya que los delitos por violaciones de los derechos humanos nunca prescriben y este caso es una clara señal de que ninguno de los esbirros del régimen está realmente protegido.

COTIZANDO. Hace algunos días el contralor “fiestero” de Maracaibo, Antonio Bermúdez, fue sorprendido en un coctel realizado en un concesionario Toyota en la ciudad por el lanzamiento de un nuevo modelo. Se le vio acompañado por la directora de recursos humanos, Margarita Sulbarán, quien se ha convertido en su compañera permanente. Además de estar pendiente del licor, se le vio muy interesado preguntando precios de los modelos presentes en la exhibición. Es probable que si las operaciones que tiene en marcha le salen bien, el “bonchón” pueda estar comprando una camioneta 0 kilómetros de esta prestigiosa marca.

¿SERÁ CIERTO? Recibo la información de que el legislador de Primero Justicia, Edgar Antúnez, fue destituido como jefe de la fracción de esta organización en el Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ), por una supuesta decisión del presidente de PJ en el estado, Avilio Troconiz. Aparentemente, la orden viene dada como castigo porque Antúnez se sumó a la tendencia que está impulsando la participación electoral en las elecciones del 25 de mayo. La fractura en Primero Justicia sigue consolidándose entre quienes promueven la abstención y quienes insisten en votar.