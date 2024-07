(25 de julio del 2024. El Venezolano).- Los bulos relacionados con el proceso electoral se multiplican a medida que se acerca el 28 de julio, fecha de la elección presidencial, por lo que los equipos del Observatorio Venezolano de Fake News, Cotejo.info y Medianálisis entrevistaron a la rectora suplente del CNE, Ana Julia Niño, para conocer cuáles son los mitos y realidades que circulan.

Por Edy Pérez Alvarado

En una transmisión a través de las cuentas en X, antes Twitter, del Observatorio Venezolano de Fake News y de Cotejo.info, el director de Medianálisis, Andrés Cañizález, conversó con Niño, quien también es profesora de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

En el encuentro se dejó claro que el voto es secreto y que el sistema garantiza confiabilidad en los resultados.

La primera pregunta que planteó Cañizalez tiene que ver con qué documento se tiene que llevar para ejercer el derecho al voto y si los ciudadanos venezolanos que sufragan en el extranjero deben acudir con el pasaporte y la cédula.

Niño aseguró que, en ambos casos, solo se necesita la cédula de identidad. Desde la Constitución hasta la ley se ponen alcabalas legítimas. Hay que inscribirse en el Registro Electoral y para ello se debe contar según la ley con la cédula de identidad. En el caso del voto en el exterior también se presenta la cédula de identidad.

Cañizalez indagó acerca de si es posible votar con la cédula vencida y Niño aseguró que sí es perfectamente legítimo ir a sufragar con la cédula de identidad vencida.

Posteriormente, se planteó el tema del código de vestimenta para ir a votar este 28 de julio, debido a que circula en diferentes redes sociales que supuestamente está prohibido que alguien vaya a votar en bermudas.

Niño respondió que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha establecido ningún código de vestimenta para ir a votar, “eso no está estipulado en ninguna parte. No está prohibido, por ejemplo, ir a votar en bermudas”.

Sin embargo, llamó a no caer en provocaciones y evitar que “a despecho” de algún funcionario se le pueda impedir a algún ciudadano que sufrague por acudir al centro electoral en ropa que se considere inapropiada.

Durante el encuentro Cañizalez planteó: Si un ciudadano marca el nombre de un candidato, pero cuando recibe la papeleta le aparece otro nombre ¿hay posibilidades de expresar que lo que dice no es su voluntad?

“Tenemos un sistema automatizado al cual mucha gente adulta le tiene un poco de temor y cualquier cosa que se toque en la pantalla la máquina lo registra como una selección que se está haciendo”.

Niño agregó que para votar se dispone de tres minutos frente a la máquina, una vez que se activa.

“Antes de presionar el botón votar, se tiene que asegurar que se seleccionó al candidato de su preferencia. Hay que ir con calma, estudiar la boleta electoral, dónde está tu opción, presiona y eso va a pasarte a otra paginita y ahí es donde vas a dar al botón de votar.

Si te diste cuenta que hay una elección errada puedes devolverte, hay una flechita, puedes regresar y corregir la selección que hiciste. Si no te regresas y transcurren los tres minutos la máquina va a entender que esa fue la selección que hiciste”.

El otro escenario, que planteó Niño, “es que no hiciste ninguna selección y pasan los tres minutos, eso se tranca y sale un voto nulo. Por eso yo digo que vayamos tranquilos, revisemos la boleta electoral, es sencillo porque es un solo cargo el que se está eligiendo”.

Niño también agregó que ha estudiado el tema de integridad electoral y los bulos que se alborotan son muy parecidos en Latinoamérica. “Y ese es uno, es que: yo presioné una opción y cuando me entregó el papelito no era lo que yo quería y es un porcentaje ínfimo y casi siempre es un error del elector”.

Según las leyes venezolanas ¿romper la papeleta constituye un delito electoral? Niño asegura que “al menos es una falta y algunos abogados dicen que es una manera de entorpecer el proceso electoral” y tiene también sanción penal.

Además, ese tipo de protesta puede pasar y si una persona se come su voto “hay que dejar constancia porque si esa caja resulta sorteada no va a haber coincidencia entre los votos electrónicos y los que están en la caja de resguardo”.

Cuando se le consultó a Niño si tomar una foto a la papeleta es un delito ella respondió que se trata de una falta y de una amenaza al secreto del voto. “Lo que ha ocurrido es que la gente ha sido coaccionada, por algunos jefes para que deje constancia de ese voto y esa es una irregularidad”.

En cuanto al voto asistido, Niño explicó que el manual de mesa informa que el voto asistido está en la ley, pero que un ciudadano puede asistir a una sola persona, no puede haber un asistente designado para varios electores.

Se detalló que se permite “el voto asistido para personas de la tercera edad o para algún ciudadano con algún tipo de discapacidad”. Durante el encuentro también se abordó si es posible pasar a votación manual y la seguridad del sistema.

