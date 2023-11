(17 de noviembre del 2023. El Venezolano).- La 24º edición de los premios Latin Grammy, la primera celebrada en España, contó entre sus ganadores con los venezolanos Joaquina, Luis Fernando Borjas, Huáscar Barradas, Lasso, Luis Jiménez y Agustín Zubillaga.

La cantautora venezolana Joaquina ha sido designada mejor nuevo artista en la gala de los premios Latin Grammy que celebra su 24 edición en Sevilla (España), en una categoría a la que aspiraban otros nueve jóvenes artistas o grupos musicales latinos.

Emocionada hasta el llanto, Joaquina, de tan solo 19 años, ha dicho al recibir el premio que había soñado con este momento toda su vida y ha recordado cómo a los ocho años descubrió que le gustaba escribir y se lanzó a escribir canciones.

También ha recordado entre lágrimas de emoción que alguna vez le dijeron que cantar las mismas canciones que escribía no era camino para el éxito, pero que menos mal que no hizo caso.

«Creer en ti siempre merece la pena», ha exclamado antes de gritar «¡Venezuela1» para finalizar sus palabras de agradecimiento por el premio.

Joaquina ha sido elegida de entre una lista de finalistas en la que estaban el español Borja, el grupo femenino mexicano Conexión Divina, la cantante colombiana de vallenato Ana Del Castillo o la brasileña Natascha Falcão.

También la cantautora puertorriqueña Gale, la cantante, compositora y música mexicana Paola Guanche, el cantante mexicano Leon Leiden, y el colombiano Maréh, y la banda colombiana Timø.

De la misma manera, Andrés Lazo, mejor conocido como Lasso, es el artista venezolano en recibir más nominaciones en esta edición, entre ellas, Mejor Canción del Año, Mejor Grabación del Año y Mejor Canción Pop Rock, por su tema “Ojos Marrones”.

Durante el show no televisado, Lasso ganó el premio a Mejor Canción Pop Rock, por “Ojos Marrones”, premio que también recibieron los venezolanos Luis Jiménez Agustín Zubillaga, mejor conocido como Mr. A on the Bea, coautores de la canción, reseñó El Diario.

Foto: EFE

El artista criollo recibió el premio y agradeció a sus padres, hermana, amigos y equipo de trabajo.

Por su parte, el zuliano Luis Fernando Borjas ganó el Grammy Latino a Mejor Álbum Tropical Contemporáneo que lleva por nombre 5:10 am.

“¡Dios de la vida! Tengo que agradecer a tantas personas que lo hicieron posible (…) Agradezco a mi familia por entender las ausencias, los sacrificios y los esfuerzos. Gracias a Dios por permitirme reinventarme en un camino musical totalmente nuevo”, afirmó Borjas.

Este álbum es la primera producción musical de Borjas como solista, tras anunciar su salida de la banda venezolana Guaco en 2021, luego de pasar 26 años en ella como uno de los vocalistas. El artista zuliano también formó parte de la agrupación gaitera Gran Coquivacoa en 1994.

Foto: EFE

Además, el flautista Huáscar Barradas ganó el Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Clásica.

Barradas triunfó con el disco Four Elements Immersive Symphony For Orchestra And Chorus el cual grabó con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y el Coro Nacional Simón Bolívar, dirigidos por Ollantay Velásquez.