(28 de junio del 204. El Venezolano).- Lauris Parra, una venezolana que conquistó Miami, con su pasión por el fitness y el entretenimiento físico, se ha convertido en una reconocida influencer en las redes sociales, inspirando a miles de personas con su estilo de vida saludable y sus entrenamientos motivadores.

Su historia es un ejemplo de cómo perseguir los sueños con determinación y perseverancia puede llevarnos a alcanzar grandes metas.

Llegar a los Estados Unidos, estuvo lleno de incertidumbres, como suele ser para cualquier extranjero que se aventura a una nueva tierra. Pero Lauris, no se dejó vencer por los miedos. En cambio, los convirtió en un motor para seguir adelante y luchar por sus sueños.

Su pasión por el ejercicio físico fue la brújula que la guió en este camino. Poco a poco, compartiendo sus rutinas y consejos en las redes sociales, Lauris comenzó a ganar el reconocimiento y el cariño de miles de seguidores.

Parra comentó que mediante el entrenamiento físico se puede lograr obtener una mente saludable, clara y tener más entusiasmo por la vida: “Yo quisiera que las personas se dieran cuánta del poder que tiene el ejercicio y lo que ellos pueden lograr. Con ello pueden lograr salud mental y crecimiento personal”.

Lauris inicio en este estilo de vida en 2012, cuando conoció a su entrenador personal y gran amigo Denys Martínez. Él la motivó y la enseñó a creer en sí misma para obtener los resultados que ha tenido en su carrera.

“Todo comenzó como un juego porque él quería que compitiera y le dije que si porque simplemente quería tener el cuerpo. A medida que pasaba el tiempo y veía los resultados y que tenía talento por lo que fui agarrando más confianza en mí y me atreví a hacer mi primera competencia en Tampa Bay. Después de allí gané mucho reconocimiento en Venezuela porque participaron dos figuras del fitness muy famosas: Sasha Fitness y Michelle Lewin, y las tres en ese momento fuimos orgullo venezolano”, rememoro.

Fortaleza

Al principio de su carrera en el medio fitness cometió muchos errores como el hacer “dietas locas” para tener una buena figura. Sin embargo, con el pasar de los años eso quedó atrás aunque le ocasionó problemas de salud, pero su sed de superación personal la han llevado a ser mejor ser humano y profesional cada día.

“Este estilo de vida me ayudó a cumplir muchos de mis objetivos, a recuperar mi amor propio, mi autoestima, mi deseo de superarme. Me ayudó a entender que podía lograr grandes cosas por medio de la disciplina”, expresó la también modelo de varias campañas publicitarias, entre ellas colaboración en Miami Swing Week Show, con la marca de trajes de baño Varaso y grabación de videos musicales.

La modelo y especialista en fitness, cuenta con 306 mil seguidores, en su cuenta de Instagram, y a pesar de ello no falta el choque de opiniones de algunos internautas. Pero ella sabe seguir adelante y de no darle mayor importancia a esos comentarios fuera de lugar: “Soy consciente de que a no todo el mundo le gustará mi trabajo y es opinión personal de cada quien, entonces trato de no darle energía a las cosas negativas. Yo me enfoco en las cosas positivas y demostrar por medio de mi estilo de vida que siempre se puede mejorar”.

Aunque en la actualidad existen varias cuentas y medios que promueven una vida fitness, Lauris Parra trata de darle su toque especial para hacer la diferencia: “Sólo es cuestión de personalidad, las personas que conecten contigo te seguirán y esa será tu verdadera comunidad”.

Metas

Seguir mejorando en cuanto a crecimiento personal y habilidades, son algunos de los planes a futuro de la venezolana que destaca en redes sociales por el estilo de vida saludable.

Manifestó que está trabajando en el lanzamiento de su propia marca de ropa deportiva y eso la tiene llena de ilusión: “Era un sueño que quería cumplir y ahora gracias a Dios ya es un hecho. También a futuro me encantaría poder agregar más valor a mis planes de entrenamientos por medio de crecimiento personal. Creando una comunidad para aquellas mujeres que deciden no conformarse, salir de su zona de confort, de la inseguridad, los malos hábitos y construir el estilo de vida, y las relaciones que se merecen”.

Aconsejó a aquellas personas y quieren incursionar en este medio fitness y convertirse en influencer que comiencen desde ya y que aprenden habilidades nuevas todas los días, para que sean constantes en sus objetivos.

“Todas podemos tener nuestra propia marca personal. Todos tenemos historias diferentes, cosas positivas que aportar en la vida de las demás personas y también convertirnos en nuestro propio héroe”, afirmó Parra.

Hoy en día, Lauris Parra es una figura inspiradora para muchas personas que buscan mejorar su estilo de vida y alcanzar sus metas de fitness. Su historia nos recuerda que con trabajo duro, dedicación y una actitud positiva, todo es posible.

“Creo que el éxito que te dan las redes sociales es el poder conectar con personas que tienen tu misma misión de vida”, expresó la venezolana que promueve la vida fitness y saludable a través de sus redes sociales. Pueden seguir sus consejos en su Instagram con el usuario: @laurisparra_.