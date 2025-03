(24 de marzo del 2025. El Venezolano).- “El que salva a su país no viola ninguna ley”, publicó Donald Trump el mes pasado, en una cita atribuida a Napoleón. Trump ha actuado bajo ese principio desde el primer día.



Pero durante la semana pasada, su ofensiva contra el poder judicial se ha intensificado. Después de que se le impidiera deportar a más de 200 supuestos pandilleros venezolanos, agentes federales procedieron con los vuelos de todas formas. Cuando el juez, James Boasberg, pidió a los abogados del Departamento de Justicia que explicaran esa aparente despreocupación por el fallo, Trump lo llamó “lunático radical de izquierda” y exigió su destitución.



Su retórica es tan fuera de lo común que John Roberts, presidente del Tribunal Supremo de EE.UU., se sintió obligado el martes a señalar que tales amenazas “no eran apropiadas”, aunque no especificó a quién se refería.



Queda por ver si Trump se tomará en serio la advertencia de Roberts. Sin embargo, su enfrentamiento judicial es solo uno de los muchos ataques “inapropiados” al sistema legal de EE.UU. que ha lanzado con una ferocidad que ha tomado incluso a los pesimistas por sorpresa.



Entre ellos están la declaración de guerra de Trump contra las universidades —en particular la Universidad de Columbia y la Universidad de Pensilvania, con más en la lista de espera—; su purga de funcionarios de supervisión e inspectores del poder ejecutivo, incluyendo al FBI y el Pentágono; y su evasión del monopolio fiscal del Congreso al permitir que su superpoderosa estrella, Elon Musk, tome el control de los grifos de efectivo y bases de datos estatales. Además de provocar caos dentro de las agencias, el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (Doge) de Musk ha desmantelado USAID y ahora apunta al Departamento de Educación.



Los tribunales apenas pueden mantenerse al día. Los funcionarios que Trump ha criticado han obstruido múltiples órdenes judiciales que restringen su poder, y aún así planea castigar a la “escoria” que lo investigó.



Las acciones de Trump, que comenzaron el día uno con su indulto a aproximadamente 1.500 personas encarceladas por asaltar el Capitolio hace cuatro años, y al cometer los mismos delitos por los que se condena a los peores delincuentes, han marcado prácticamente todas las casillas en el manual académico del retroceso democrático. Pero su claridad también ha sumido en el caos las defensas del sistema.



“Esto se está moviendo mucho más rápido de lo que cualquiera de nosotros anticipaba”, dice Steven Levitsky, académico de Harvard y coautor de Cómo mueren las democracias. La captura de instituciones estatales que a líderes autoritarios como Viktor Orbán o Recep Tayyip Erdoğan les tomó muchos años lograr, “Trump está tratando de lograrla en meses”.



Además, una toma hostil de los principales órganos de gobierno nunca ha sido intentada en una democracia rica y establecida como Estados Unidos, dice. “La velocidad e intención de Trump son notables. Incluso cuando estos ataques ocurren lentamente, tales ofensivas totales son difíciles de detener”.



Trump ha tenido la suerte de comenzar con un Congreso obediente, el primer poder del gobierno estadounidense.



La publicación de los llamados “16 rehenes” marcó el tono. Desde que su objetivo fue “colgar a Mike Pence”, entonces vicepresidente de Trump, el mensaje fue claro: solo la lealtad te puede salvar. El Senado, controlado por los republicanos, confirmó fielmente a todos los nominados de Trump, incluyendo a varios cuya conducta y antecedentes habrían provocado su rápida expulsión en cualquier otra época.



Ahora cuenta, entre otros, con un secretario de salud que duda de la eficacia de las vacunas, y con un director de inteligencia nacional acusado de repetir propaganda del Kremlin.



Casi ningún republicano objetó cuando Trump despojó a funcionarios de seguridad de sus protecciones, incluidos Mike Pompeo, su exsecretario de Estado; John Bolton, un exasesor de seguridad nacional; y Brian Hook, su ex enviado a Irán. El FBI ha registrado a cada uno por un ataque en una lista iraní.



Mientras tanto, el Congreso ha llamado a Musk para que testifique sobre la autoridad de Doge. “El Congreso… ha sido desmantelado”, dice Don Kettl, exdecano de la Escuela de Política Pública de la Universidad de Maryland. “Trump puede hacer prácticamente lo que quiera sin mucha resistencia desde el Capitolio”.



Aunque la herramienta de Musk sea una motosierra y no un bisturí, y su índice de aprobación haya caído, él conoce bien dónde están los puntos débiles. Trump puede haber llenado los “ministerios del poder” de las fuerzas del orden, los militares y la inteligencia con leales, pero su influencia sobre el presupuesto federal está siendo compartida por Doge.



“La toma del poder federal y de los sistemas de pago es una jugada muy astuta”, dice Rosa Brooks, profesora de la Facultad de Derecho de Georgetown. “No necesitas enviar tanques a las calles si la persona de quien depende tu subvención desaparece. Si puedes eliminar o controlar toda la capacidad del gobierno para contratar y pagar personal, y no emitir pagos a tiempo, ¿quién necesita un ejército?”



Los nombramientos legales de Trump también han sido cuidadosamente seleccionados. Uno de los graduados de Columbia, Mahmoud Khalil, fue arrestado este mes por supuestamente ayudar a terroristas al organizar protestas donde se distribuyó literatura pro-Hamas. Como musulmán y árabe, es improbable que el caso de Khalil despierte una protesta pública generalizada. Pero su derrota como titular de un pase especial le daría a Trump licencia para deportar a cualquier residente permanente bajo cualquier argumento que elija.



“Se ha pensado cuidadosamente a quién atacar primero”, dice Don Moynihan, profesor de políticas públicas en la Universidad de Michigan. “Si lees las órdenes ejecutivas y los memorandos, hay mucha creatividad legal en esta Casa Blanca, y está determinada a ver qué tanto puede estirarse la ley”.



Las universidades no gozan de una gran popularidad. A pesar de haber sido bastiones de la libertad de expresión progresista estadounidense, también son terreno débil para los ataques del discurso antiélite de Trump. Una medida para gravar las donaciones a universidades de la Ivy League es algo que él está considerando, y sería popular entre grandes sectores de América.



“La educación superior se ha convertido en un blanco atractivo para que Trump avance en su enfoque populista autoritario”, dice Lawrence Summers, exrector de Harvard y exsecretario del Tesoro de EE.UU. “Me preocupa que Trump, en su enfoque autoritario, busque demandar o castigar instituciones cuyos constituyentes se oponen a sus políticas y cuyas políticas y valores se comunican con fuerza”.



Cuando Trump quiere cerrar una institución, lo logra. Esta semana, Voice of America fue desmantelada por primera vez en más de 80 años. La mayoría del personal de Radio Free Asia fue suspendido.



“Soy crítico con las universidades y no creo que deban añadir más dramatismo, pero es importante señalar que casi todo puede empeorar”, añade Summers. “No me imaginé hace dos meses este desprecio por el debido proceso y la brutalidad que estamos viendo”.



Dos preguntas siguen repitiéndose en Washington. ¿Hasta dónde llegará Trump? ¿Y por qué hay tan poca resistencia de sus oponentes?



En cuanto a la primera, todavía quedan muchas cosas por suceder. Trump ha limitado en gran medida sus deportaciones a casos de prueba, en lugar de realizar redadas masivas en comunidades, como él y sus seguidores esperaban.



“Resulta que no es tan fácil deportar personas”, dice Kettl. “Puede llevar tiempo. [La Oficina de Inmigración y Aduanas] tarda en rastrear a una o dos personas”.



Recientemente, Trump dijo que tiene la autoridad para usar al ejército estadounidense en futuras redadas y está dispuesto a invocar la Ley de Insurrección para desplegar tropas en la frontera sur.



Los planes de venganza de Trump, frecuentemente mencionados, contra sus enemigos aún no han dado fruto, aunque su fiscal general, Pam Bondi, se ha vuelto cada vez más beligerante en su retórica contra las normas legales. Aunque recientemente fue confirmado, el director del FBI, Kash Patel, y su adjunto, Dan Bongino, aún no han iniciado investigaciones vengativas, aunque se espera ampliamente que lo hagan.



Cuán difícil será para Trump avanzar dependerá, en última instancia, de cuánta resistencia enfrente. Demócratas, directivos empresariales y líderes cívicos están apostando conscientemente a que los tribunales pondrán frenos.



Sin embargo, las preguntas más trascendentales probablemente serán respondidas por la misma Corte Suprema que recientemente dictó un amplio fallo de 6-3 otorgando a Trump inmunidad sustancial frente a un juicio penal. Antes de dirigirse al Congreso este mes, Trump le dijo a Roberts: “Gracias de nuevo. No lo olvidaré”.



El apetito de Trump por el juego duro va en aumento. En los últimos 10 días, ha retirado autorizaciones y cancelado contratos con firmas que han asesorado a personas en su lista de enemigos. Una de esas firmas, Paul Weiss, fue reincorporada solo después de aceptar dar $40 millones en asesoría a su administración. Mientras tanto, los jueces disidentes son etiquetados como antinacionales.



“Confiar en los jueces es un error”, dice Brooks, de Georgetown. “Los demócratas… están demasiado invertidos en la ley”.



Al igual que con sus tácticas comerciales, Trump duplica o cuadruplica las amenazas de represalia cada vez que un juez pausa una de sus acciones. Pero aún no se ha negado inequívocamente a cumplir con una orden judicial.



“Es una especie de gallina (juego de desafío)”, dice Brooks. Los observadores más cercanos del presidente, incluidos algunos republicanos, coinciden en que hay pocos límites internos a lo que podría hacer. Trump es una fuerza irresistible que aún no ha enfrentado un objeto inamovible.



“Confiamos demasiado en lo que al final es un proceso partidista —la ley—”, dice Moynihan de la Universidad de Michigan. “La gente espera que Roberts y otro conservador fallen contra el mismo partido —el partido de Trump— que los nombró en la Corte”. Como han señalado otros, sin embargo, la esperanza no es una estrategia —y mucho menos contra una figura tan desatada como Trump.

