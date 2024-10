(28 de octubre del 2024. El Venezolano).- CBS News Miami recibió una mirada al interior de las condiciones de deterioro en la sede de la Policía de Miami con el jefe de policía Manny Morales describiendo los desafíos.

Se trata de una estructura emblemática ubicada en 400 NW Second Ave. que muestra signos de su edad después de haber sido construida hace 48 años. El ex jefe de policía de Miami, Jorge Colina, dijo que los problemas deben abordarse lo antes posible y que se debe construir una nueva y moderna instalación para la policía.

La jefatura de policía tiene una serie de problemas. El aparcamiento está en ruinas, lo que supone la pérdida de 250 plazas. Se han hecho gestiones para encontrar unas 80 plazas cerca del edificio, pero muchos empleados se han visto obligados a buscar plazas para aparcar en la calle o en otros lugares.

«Nuestro estacionamiento ha sido una estructura insegura durante dos años», dijo Morales. «Los empleados han tenido que encontrar lugares para estacionar en el centro de la ciudad, pero eso ya es bastante difícil. Hemos hecho arreglos para que la gente estacione debajo de la I-95 cerca de la Tercera Avenida, pero eso no es lo ideal».

Hay problemas de plomería.

«Puedes imaginarte que haya tuberías de hierro fundido por todas partes, así que hemos tenido algunos atascos y se han roto algunas tuberías», dijo Morales. «Probablemente haya entre 12 y 14 baños cerrados aquí».

En la sede de la policía solo hay un baño en funcionamiento, lo que obliga a los empleados, incluido el capitán Freddie Cruz, a utilizar los baños de la escuela de formación policial situada al lado.

También hay obras en curso dentro del Departamento de Policía de Miami.

«Pueden imaginarse que cuando se trata de un edificio antiguo los ascensores fallan con frecuencia y nuestros paneles eléctricos están al máximo de su capacidad», dijo Morales.

Las oficinas están vacías porque cientos de empleados (la mitad de la plantilla del edificio) se ven obligados a trabajar en otro lugar.

«Esta no es una situación ideal», dijo Morales. «Hemos tenido que trasladar a algunas personas a lugares remotos, pero nuestros hombres y mujeres del Departamento de Policía de Miami y nuestro personal profesional siguen trabajando de manera admirable. No importa lo que les pidan, nuestra gente hace que todo brille».

También dijo que afortunadamente la seguridad pública no se ha visto afectada.

«Nuestras cifras son bajas en materia de delitos violentos», dijo Morales.

Colina dijo a CBS News Miami: «Creo que esto está pasando factura. Da a los empleados la idea de que no reciben apoyo ni son valorados. ¿Por qué no se ha abordado este tema? Es una pregunta importante. Y cuando alguien se siente poco valorado, no importa dónde trabaje. Los datos muestran que cuando esos empleados están menos comprometidos, son menos productivos y es más probable que eso los lleve a buscar otro trabajo en el que se sientan valorados».

Colina dijo que cuando era subdirector de policía, le asignaron la tarea de buscar soluciones.

«Sé que sería costoso y una carga más para los contribuyentes, pero ya es hora», dijo Colina. «Necesitamos unas instalaciones modernas donde la policía de Miami pueda desempeñarse a un alto nivel y hacer el trabajo que se merece».

La portavoz de la ciudad de Miami, Kenia Fallat, dijo a CBS News Miami: «La ciudad se está centrando en tratar de encontrar soluciones a corto plazo y también desarrollar una solución a largo plazo que puede implicar la construcción de un edificio de seguridad pública para la policía y los bomberos».

La sede de la policía de Miami ya había tenido otros problemas anteriormente.

En 2017, se reportaron problemas con moho debido a goteras en el techo y el sistema de aire acondicionado central había funcionado mal.