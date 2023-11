(21 de noviembre del 2023. El Venezolano).- Según una reciente investigación de Casago, una firma de administración de propiedades de alquiler vacacional, un lugar de Florida es el destino más tranquilo de Estados Unidos. No todos los destinos vacacionales en el país norteamericano ofrecen la misma sensación de paz y relajación, por ello, para proporcionar una guía sobre los sitios más calmados del país, la compañía analizó meticulosamente los datos disponibles en Tripadvisor.

Para llevar a cabo este estudio, el equipo de Casago, de acuerdo a lo señalado en su web oficial, inicialmente generó una lista compuesta por los 50 estados y las 20 ciudades más reconocidas de Estados Unidos. Posteriormente, exploraron las reseñas en Tripadvisor con el objetivo de identificar cuántas veces los usuarios emplearon la palabra “pacífico” al describir las principales atracciones de cada estado.

De manera adicional, realizaron un registro de cuántas veces esta palabra se utilizó en las reseñas correspondientes a las 20 ciudades previamente listadas.

En 2019, el santuario obtuvo la distinción de ser un santuario nacional y en 2021 fue objeto de una coronación canónica. (Tripadvisor)

El proceso de investigación no se detuvo ahí. Se procedió a visitar la página específica de cada atracción turística y se recopiló información adicional, tales como la ubicación geográfica, la categoría a la que pertenecía la atracción y la cantidad total de reseñas escritas en inglés.

Es importante mencionar que ciertas categorías, como los spas y paseos en carruajes tirados por caballos, fueron excluidas del estudio para garantizar una evaluación justa y uniforme, reportó Infobae.

Una vez recabada toda la información, se procedió a clasificar las atracciones de cada estado y ciudad, así como a establecer un ranking de las 10 mejores a nivel nacional. El criterio empleado fue el número de veces que apareció el término “pacífico” por cada 1000 reseñas redactadas en inglés.

El análisis de Casago estudió a los 50 estados y 20 ciudades principales de Estados Unidos buscando los destinos más pacíficos. (Tripadvisor)

El resultado de este meticuloso análisis reveló que el National Shrine of Our Lady of La Leche (Santuario Nacional de Nuestra Señora de La Leche en español), ubicado en St. Augustine, Florida, ostenta el título de destino turístico más pacífico de Estados Unidos. Sorprendentemente, un 41% de las reseñas de este lugar incluyeron la palabra “pacífico” en sus descripciones.

Además del mencionado santuario en Florida, otros lugares que conforman el top cinco de destinos más pacíficos son: Sholom Park en Ocala, Florida; el Templo y centro de visitantes de Idaho Falls en Idaho Falls, Idaho; el Santuario Nacional de Santa Teresa en Juneau, Alaska; y el Templo Byodo-In en Kaneohe, Hawaii.

National Shrine of Our Lady of La Leche

El Santuario Nacional dedicado a Nuestra Señora de La Leche se encuentra en la Misión Nombre de Dios en San Agustín, Florida. Establecido inicialmente en 1609 para venerar a Nuestra Señora de La Leche, una figura mariana respetada por los colonos españoles locales, ostenta el título de ser el santuario más longevo en Estados Unidos. En 2019, se le otorgó el estatus de santuario nacional y en 2021 fue objeto de una coronación canónica.

Siendo uno de los sitios de devoción católica más longevos en América, el santuario ostenta un valor histórico y es un destino frecuentado por peregrinos, en particular para plegarias vinculadas al embarazo. Luego de la ceremonia de coronación en octubre de 2021, se posicionó como la quinta representación mariana de su clase en Estados Unidos, de acuerdo a su portal web.