(30 de octubre del 2024. El Venezolano).- ísperas de las próximas elecciones presidenciales de EE.UU., para las que falta apenas una semana, se descubrió que en el sitio web de la Oficina del secretario de Estado de Colorado fueron publicadas por error las contraseñas del sistema de votación del estado, que llevaban allí meses, informa AP.

Cuando el error fue detectado, se retiraron las contraseñas. «El departamento tomó medidas inmediatas en cuanto tuvo conocimiento de ello e informó a la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras, que vigila de cerca y protege la infraestructura de seguridad esencial del condado», declaró el representante del organismo estatal. Colorado está ahora cambiando las contraseñas y determinando si hubo algún daño por publicarlas.

No obstante, un portavoz de la Oficina del secretario de Estado de Colorado aseguró que la publicación de las contraseñas no daba acceso al sistema de votación y no influirá en las elecciones. «Hay dos contraseñas únicas para cada componente del equipo electoral, que se guardan en lugares separados y en posesión de diferentes partes. Las contraseñas solo se pueden utilizar con acceso físico en persona a un sistema de votación«, indicó.

«No vemos esto como una amenaza total a la seguridad del estado. Esto no es una amenaza a la seguridad«, sostuvo la secretaria de Estado demócrata de Colorado, Jena Griswold, señalando que hay que recorrer varias fases para tener acceso al sistema electoral. «Tenemos capas de seguridad, y solo por exceso de precaución, tenemos personal sobre el terreno cambiando contraseñas, mirando los registros de acceso y examinando toda la situación y continuando nuestra investigación», aseguró.

Asimismo, el Partido Republicano del estado comunicó que más de 600 de contraseñas para equipos de votación en 63 de los 64 condados de Colorado fueron comprometidas. Por su parte, el presidente local de esa agrupación política, Dave Williams, calificó el incidente de «chocante» y destacó que eso representa «una incompetencia y negligencia significativas, y plantea enormes preguntas sobre la gestión de contraseñas y otros protocolos básicos de seguridad en los niveles más altos dentro de la oficina de Griswold».