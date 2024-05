(15 de mayo del 2024. El Venezolano).- Una mujer que visitaba por primera vez la ciudad de Nueva York (EE.UU.) fue apuñalada sin razón aparente y a plena luz del día el pasado sábado, mientras guiaba a su hija adolescente y varios estudiantes cerca de Times Square.

Amber Lohr y su grupo caminaban por una calle de la popular zona cuando, repentinamente, un desconocido sentado en las afueras de una tienda de comestibles se paró y la atacó con un cuchillo, de manera imprevisible y sin motivo aparente. Luego retrocedió y volvió a su lugar como si nada. La escena fue captada por una cámara de seguridad.

Después de asegurarse de que los estudiantes estaban a salvo, Amber informó a sus acompañantes que había sido apuñalada y un transeúnte corrió en busca de ayuda. Su hija, estudiante de enfermería, le brindó de inmediato primeros auxilios. Posteriormente fue trasladada a un hospital, donde fue atendida por una herida en el pecho. Actualmente se recupera en su casa al oeste de Pensilvania, de acuerdo con Daily News.

El atacante fue arrestado por la Policía e identificado como Cyril Destin, un sintecho de unos 60 años que vive en un refugio frente a la tienda donde ocurrieron los hechos. Una empleada de ese negocio dijo que el hombre compraba allí regularmente cigarrillos y nunca había causado problemas.

No obstante, según las fuentes, Destin tiene un extenso historial de arrestos en los últimos 20 años por conducta criminal, amenaza, hurto menor y posesión criminal de propiedad robada, entre otros delitos. Las autoridades lo califican como un sujeto “emocionalmente perturbado”, y en el refugio donde habita se le conoce por su comportamiento errático y a veces destructivo, señala New York Post. Cyril no ha sido procesado aún, según la oficina del fiscal de distrito Alvin Bragg, citada por Fox News.

“No queremos volver nunca más a Nueva York”



En diálogo con Daily News, John Lohr, esposo de Ambar, aseguró que el incidente dejó a su pareja “completamente traumatizada” y que solo “quería largarse de ese lugar”. Luego de que su hija le contó lo sucedido, Lohr corrió a Nueva York y se llevó de vuelta a Pensilvania a su familia. “No queremos volver nunca más a Nueva York”, afirmó.

Por otro lado, destacó la reacción de su hija, que manejó la situación “como una campeona”. “Sus instintos simplemente entraron en acción. Ella tomó el control de toda la situación”, relató. Asimismo, considera que su esposa es una “heroína” porque, pese a su grave herida, se mantuvo tranquila y pensó primero en proteger a los suyos, comentó.

Respecto al atacante, el señor Lohr no entiende por qué, a pesar de su prontuario, Destin “está en la calle”, sobre todo teniendo en cuenta lo visitada que es esa ciudad y el peligro que personas como él pueden representar para los turistas. “Este hombre podría haber asesinado a mi esposa o, peor aún, a uno de los niños que ella cuidaba (…) Espero que el tipo se pudra en el infierno por lo que hizo. Espero que presenten cargos en su contra por intento de asesinato”, dijo, reseñó Globovisión