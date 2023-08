(09 de agosto del 2023. El Venezolano).- El expresidente estadounidense Donald Trump estuvo este martes en Windham, Nuevo Hampshire, para su primer mitin de campaña desde que se enfrentó a una tercera acusación criminal la semana pasada.

Durante un discurso de más de una hora, el exmandatario atacó al abogado especial Jack Smith y calificó la investigación criminal sobre la injerencia en las elecciones presidenciales del 2020 como un “caso ridículo” que atenta contra sus derechos de la Primera Enmienda.

“Nunca hubo un segundo de ningún día en el que no creyera que era una elección amañada”, señaló Trump. “Fue una elección amañada, y fue una elección asquerosa robada. Y este país debería avergonzarse. Y van a por la gente que quiere demostrar que fue amañada y robada”.

“Amañaron las elecciones en el 2020 y no vamos a permitir que lo hagan en el 2024″, subrayó el exmandatario, quien asegura que el presidente Joe Biden “ordenó” su arresto. “Siento no poder ir hoy a Iowa […] porque estoy sentado en un juzgado de mierda porque su fiscal general me acusó de algo”, alegó.

Asimismo, Trump se mostró desafiante, afirmando que sus problemas legales solo ayudaron a impulsar su campaña de reelección de 2024. “Una acusación más y creo que estas elecciones han terminado”, señaló.

No es la primera vez que el exmandatario asegura que las acusaciones en su contra lo hacen más popular en las encuestas. Durante una cena del Partido Republicano en Montgomery, Alabama, la semana pasada, el político comentó que “nadie tiene siquiera una oportunidad” ante él. “Necesitamos una acusación más para cerrar estas elecciones. Una acusación más y estas elecciones estarán cerradas”, destacó.