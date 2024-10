(29 de octubre del 2024. El Venezolano).- El candidato republicano a las elecciones estadounidenses Donald Trump arremetió este lunes contra la campaña electoral de la vicepresidenta Kamala Harris por comparar un mitin político que llevó a cabo la semana pasada en el Madison Square Garden de Nueva York, con un encuentro de partidarios nazis que tuvo lugar en el mismo recinto en el año 1939.

Al respecto, Trump respondió frente a los asistentes de un evento en la ciudad de Atlanta que: «La última línea de Kamala y su campaña es que todos los que no votan por ella son nazis. Somos nazis».

«No soy nazi. Soy lo opuesto a un nazi», afirmó.

También aseguró que su padre le enseñó a no utilizar las palabras «nazi» o «Hitler» como insultos y que ambas han sido «libremente» usadas en su contra durante los últimos días de la campaña de Harris.

La semana pasada, Harris llamó a Trump «fascista», citando las declaraciones de John Kelly, quien se desempeñó como jefe de gabinete del expresidente republicano durante su periodo en la Casa Blanca. Recientemente, Kelly aseguró a The New York Times que el exmandatario encaja completamente en la definición de «fascista» y que, si le fuera posible, gobernaría como un dictador que no entiende los conceptos de Constitución ni de Estado de derecho.