Caiga Quien Caiga

Trump romperá la tradicionalidad de los medios en la Casa Blanca

Independiente de los contratiempos y las polémicas en sus nominados, el presidente electo de Estados Unidos sigue decidido a romper paradigmas, fijando nuevas reglas, visiones novedosas sobre el manejo del poder.

Trump ha entendido cómo se deben desplazar los líderes, los que ejercen el poder.

Más allá del mesianismo, del endiosamiento a los cuales son sometidos, Trump materializa la realidad de los que votaron por él e incluso de los que no lo hicieron.

Quizá no lo hace de la mejor manera. Es posible que no sea del agrado de todos y es que él quiere que sea así.

Es una nueva forma comunicacional para muchos en Estados Unidos, empero no es más que la manera en que las nuevas mayorías se comunican y se expresan.

Quiénes son las nuevas mayorías: Las generaciones x, zeta, etcétera. Los consumidores, los que ven los streaming de los diferentes medios, los que se informan por el celular, las tablets, las laptop, por mencionar parte de ellos.

Superando ampliamente a la televisión, el cine, la prensa escrita.

El mundo digital se impuso.

Las redes, hacen mal y hacen bien, allí todos hablan: Falsos la mayoría por los intereses en pugna (los bots) y los verdaderos, influencers, usuarios, profesionales, con los que usted puede estar o no estar de acuerdo. Eso es válido.

Los medios tradicionales si los obvian están condenados a no ser vistos.

Es necesario transmitir en paralelo con ellos para poder morder su amplio público que no cesa en crecimiento.

Ciertamente si lo piensa es una batalla.

Ha servido para elegir jefes de estado, líderes y plataformas.

Tampoco es imprescindible para no lograr objetivos. De hecho observamos líderes que a la hora de encontrar multiplicación tangible del mensaje no se aprecia sino por las vías pacíficas, como una votación.

Si después no se respeta es otra cosa y requiere otros “ingredientes” para dar resultados.

Sucede como los GPS

Hacer política, publicidad, mercadeo en pequeños centros urbanos es distinto a hacerlo en urbes de grandes poblaciones y variadas.

Hay ciudades dormitorios, otras comerciales, de servicios, de centros de poder, y de caracterización variable.

Visitarlas requiere un GPS, ya no sirve un mapa o guiarse por letreros. Si así lo hace, aún viviendo allí toda la vida puede perderse.

Es igual con las redes. Son las GPS útiles para quienes quieren llegar a determinado público, la segmentación misma sin discusión.

Trump anuncia

Trump revisa, planifica sus futuras plataformas de prensa de la Casa Blanca.

Es conocido su fuerte enfrentamiento con los medios de comunicaciones más grandes, más fuertes y justo es reconocer más serios y de mayor tradición en los Estados Unidos.

El “establishment” no es que no lo soporta. Yo no lo interpreto así. Los veo como medios que tienen la valentía de hacer valer sus posiciones ante el jefe del estado más poderoso del planeta. Lógicamente también maneja sus intereses, disfrazados con lo que todos los medios hacen, su línea editorial.

Tiene que ser así porque los editores de los medios saben el peligro que encierra esa lucha entre decir, informar, opinar, sobre hechos que otros realizan.

Se cometen errores y también se acierta.

El error de muchos es no entender que la comunicación cambió, y el derecho a hablar, a opinar, a informar, ya no es exclusividad de una Universidad o Escuela y no lo es tampoco de un medio de comunicación formal.

Desde hace mucho tiempo los médicos por ejemplo, se enfrentan a la medicina no tradicional con resultados sorprendentes. Existen médicos brujos, “yerbateros” y “espiritistas”, que siguen vigentes y aportan soluciones que contradicen a la ciencia.

Los milagros de los beatos hechos santos son estudiados y podemos enumerar una infinidad de situaciones.

¿Cuántos dudan de la existencia de “extraterrestres” o seres distintos a los que viven en esta tierra? Pocos creen que somos exclusivos del universo y las religiones saben que vienen por ellos también.

Todos existen y comparten, ¿Por qué en los medios habría de ser distinto?

Los “influencers” han superado los ingresos y la fama de muchísimos periodistas y medios.

Enfrentar esa ola, el tsunami más grande, a menudo no se hace de la mejor manera. Denigrarlos es un error.

Es uno de los pocos puntos en los que concuerdo con algunos gobiernos socialistas y comunistas al darles legalidad.

Chávez en su momento lo hizo solo que escogió muy mal a los calificados “comunitarios” sin ningún bagaje intelectual, pocos densos y hasta vulgares.

Con otros acertó. Maduro no pega uno porque el “influencers” no puede verse como un “militante comprometido”.

Mejor estrategia usa Diosdado, con el error de no ampliar la visión de muchos y resaltar fuera de contexto a muchos.

Trump rompe ese esquema exclusivo de la izquierda y eso es un logro infinito de su parte.

Si los demócratas y los republicanos no lo entienden, allá ellos. También se quedarán atrás del “Trumpismo”.

El hijo de Trump

Está decidido a colocar nuevos presentadores y medios como Megyn Kelly o Joe Rogan.

Y lo hizo su hijo Donald Trump junior a través de un podcast (también un medio no tradicional, ya aceptado por la prensa regular).

Le preguntaron y él respondió que es el momento de reordenar ese diagrama y “quitarle los asientos a algunas personas”. Esto último fue un error, no es necesario dejar fuera a nadie.

Trump junior ha recibido la felicitación de su padre, aunque yo creo que la idea es del presidente.

En una publicación de la prensa se señala que “La sala de prensa de la Casa Blanca tiene capacidad para sólo para 49 miembros acreditados… Sin embargo, si bien la Casa Blanca controla quiénes están acreditados, la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, una entidad independiente, decide quiénes ocupan los asientos y dónde”.

Es necesario recordar que en su primer gobierno, temporalmente Jim Acosta de CNN tenía prohibido asistir a las reuniones informativas.

Trump cedió después de que CNN cambiará su estrategia y luego Acosta volvió.

Los podcast ganaron mucho prestigio desde que Trump dejó en el 2020 la Casa Blanca. La Asociación de Corresponsales aún no acepta la incorporación de nuevos medios y este será un tema de segura controversia a partir del 20 de enero 2025.

En muchos países no son muy populares. En América Latina y Norteamérica es otra cosa y en los países desarrollados también han cobrado mucha importancia. No se sabe si Rogan o Kelly estarán interesados ​​en sentarse para las conferencias de prensa.

De producirse esa realidad, muchos mandatarios imitarán su ejemplo y las reacciones pueden ser de las más diversas.

Los periodistas y los profesionales de la comunicación debemos entender que lo único que nos invade nuestra esfera de trabajo y campo, es nuestra propia incapacidad de ser novedosos, versátiles y creativos a la hora de transmitir una información, un reportaje o una opinión.

Cae uno caen todos

La caída del todopoderoso Juez Pedro Velazco en el Zulia. Se inicia por la ya muy sabida capacidad de extorsión que operaba en su tribunal.

Además del muy conocido caso de José Enrique Rincón hay otro personaje que decía tener controlado a ese juez corrupto . Personaje que yo anuncie en anterior escrito que expresaba abiertamente su relación con el .

Se trata de Basil Abdala, el magnate petrolero de dudosa reputación, que por su poderío económico aplasto en los tribunales penales del Zulia a Mayrena Vargas en pro de favorecer a Gerson Bracamonte su cuñado y a su pareja sentimental Osnelly Bracamonte.

UN DESQUICIADO Y NERVIOSO Maduro acusa a la Inteligencia Artificial de comenzar una rebelión contra la revolución chavista y dice que dirige una guerra contra la humanidad.

No hay moral en el chavismo para criticar lo que ellos tienen años haciendo. El problema es que a sus “influencers” se les “quemó el cerebro” y ya no convencen a nadie.

Carecen de argumentación y entonces a otros de lo que ellos mismos han practicado.

Es la mejor evidencia del “culillo” que muestra Nicolás y también Diosdado, de este observe el tic nervioso que exhibe en cada programas, señal inequívoca de miedo.

LO QUE NO CUENTA AMELIACH y Diosdado calla:

Pedro Velazco Prieto es una ficha desde que era funcionario policial del CICPC con Francisco Ameliach en la Asamblea Nacional, en la parte de seguridad interna .

Luego cuando el hermano de Francisco Ameliach fue designado por Chávez Presidente de Pequiven fue Gerente Corporativo de Protección y Control y seguridad, cargo que ostentó hasta el nombramiento de Juan Carlos de Pablos, preso por sacar de la contratación de Pequiven a los compadres Santiago Morón de Nicolasito.

De allí sin experiencia alguna ingresó al poder judicial como juez de control en el circuito penal de Carabobo, dónde también era brazo de apoyo en la Gobernación a su jefe inmediato Francisco Ameliach.

Desde allí saltó a juez de juicio penal por breve tiempo y en la apertura la Jurisdicción Contenciosa Administrativa fue nombrado conjuez , todo apoyado por las Magistradas Ameliach sobrina de Francisco y de Gladys Gutiérrez Ex Presidente del TSJ, que fue empleada de Francisco Ameliach en la Asamblea Nacional.

Posteriormente fue designado Juez del Circuito Contencioso Administrativo Central y de allí designado Presidente del Circuito Penal del Zulia.

Cabe acotar que este ex PTJ es egresado del año 2011 de la Universidad José Antonio Páez en Carabobo, militante del PSUV, mencionado en los pasillos judiciales como extorsionador desde sus tiempos de funcionario policial y después en Pequiven.

Golpe muy duro al conocido como “La gata loca”.

SE INICIA EL PEREGRINAJE A raíz de las denuncias de Diosdado Cabello en relación a los socios y colaboradores de José Gregorio Rincón, el famoso periodista que él señala, mano derecha de Arias Cárdenas piso suelo en Estados Unidos. No sabemos si está en California o Florida.

Lo averiguaremos.

Rumores emitidos por el propio Diosdado hablan de un ALTO OFICIAL involucrado.

Arias Cárdenas materializó su salida de la embajada de México.

Otro que NO ENCUENTRA CÓMO SALIR y que lo buscan hasta los “Boys Scouts” es Tomás Guanipa.

Igual que en casos anteriores deploramos que eso se haga sin cumplir el debido proceso, independientemente que existan razones de fondo.

Imaginamos que Henrique Capriles ayudará a resolver.

ALLANAN SEDE de CORPOZULIA. El evento se produjo el miércoles 27 de Noviembre, desconocemos los pormenores. Al día siguiente un operativo de seguridad se desarrolló por la visita del ministro de Agricultura.

Esta situación plantearía un verdadero sismo en el Zulia, pues el entredicho General era cabeza de varios dirigentes. Esto no significa necesariamente el fin del futuro político de alguien. En el chavismo pueden pasar muchas cosas.

Posdata: De hecho me confirman la designación del General Reverol en un ministerio.

SIGUE DIOSDADO: DENUNCIA relaciones de Empresarios del Táchira como El Rey de la Papa operando con Cesar Pérez Vivas, también le puso el ojo a los empresarios Rujano Garofalo, Rodríguez Ledezma.

LA CONCLUSIÓN EVIDENTE: En el país Venezuela, el Presidente es Nicolás pero quien manda es Diosdado, no cabe dudas.

MALA INTERPRETACIÓN Cuando Diosdado se refiere que no van a realizar más elecciones, se refiere a la anunciada por voceros internacionales de repetir elecciones presidenciales. Las restantes se harán pero separadas.

