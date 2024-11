El reto del Trump Presidente es superar al Trump candidato

Caiga Quien Caiga

Aún los rostros de los demócratas en los Estados Unidos están húmedos de las lágrimas al ser derrotados por el polémico Donald Trump.

Muchos empiezan equivocadamente un análisis ¿Por qué perdió Kamala Harris? y es un error el planteamiento.

Nunca ganó. Trump inició adelante en la carrera y no perdió jamás esa posición.

La entrega del testigo por parte de Biden dejó perder mucho espacio y ella no fue la mejor decisión para llevarle el paso o alcanzar a un “líder” como Donald Trump.

Biden, lamentablemente desde el principio estaba derrotado y no ha debido aspirar. Es allí el génesis de lo que vive el partido demócrata en todos los Estados Unidos.

Perdieron el protagonismo, la iniciativa y el “timing” de una campaña donde el enemigo nunca perdió el paso, aún y a riesgo de sus habituales errores, exageraciones y hasta mentiras.

Un dicho muy viejo del excéntrico pintor Salvador Dalí, que en la praxis nos indica sobre la actividad de un político “que hablen bien o que hablen mal pero que hablen”.

Donald Trump todo el tiempo desde el resultado electoral del 2020 ha sido noticia, debate, opinión, etcétera.

Los juicios en su contra aumentaron su popularidad. Se hizo víctima de una población que urgía de cambios.

Kamala nunca estuvo cerca del primer lugar. Cuadro en el aparato de salida porque el jinete de su partido no pudo terminar la carrera.

No hubo debate interno mientras que Trump empezó por una fuerte pelea interna por la candidatura. Recordemos el enfrentamiento con De Santis.

Kamala y la historia

Ante la coyuntura histórica de querer ser la primera mujer presidente de los Estados Unidos, la primera potencia del planeta, Kamala no encajaba.

Su gestión fue gris, insípida y desabrida.

No dudo de sus condiciones personales pero para dirigir una nación como está, no basta con ser, hay que parecer como la mujer del César.

Trump encarna a mi juicio el concepto latinoamericano de Líder: Lloran por él, sufren por él, pero votan por él.

Es cierto que cometió delitos, que le gusta conquistar mujeres y como ha tenido, como ha hecho uso de ese poder económico, se ha rodeado de hermosas mujeres.

¿Y eso a juicio de las mayorías es malo?

Los electores buscan un presidente, no un santo.

Trump es básicamente Trump. Él está mucho más allá del partido republicano y sus valores. En sí mismo, él es una entidad, una forma, una visión y una praxis de hacer política. Por eso muchos líderes de su partido no lo respaldaron ni a lo interno ni públicamente, es más, vale resaltar que determinados personajes con cierto nivel de importancia política y de gobierno, fueron «excesivamente discretos».

Quizá los hechos demostraran mis apreciaciones: Antes de que termine su periodo habrá un distanciamiento con la cúpula republicana. Para eso llegó Trump y es el legado que pretende dejar.

Un país como Estados Unidos no puede ser representado únicamente por un elefante o por un burro.

Biden hizo un gran esfuerzo. Los que llegamos a Estados Unidos como inmigrantes y hoy somos asilados, residentes o ciudadanos tenemos una deuda con él. Hasta allí.

Vale señalar como dijo el líder argentino Perón “el pueblo nunca se equivoca”.

Estados Unidos es un país desarrollado en tecnología, en recursos, en oportunidades.

No obstante su población es diversa y el 80% es originario de otras latitudes. El ciudadano promedio no tiene el nivel cultural y político de los latinoamericanos, confía y cree. Brinda confianza.

Llega a niveles de estupidez, por no decir ignorancia supina.

El aislamiento es general. Cada quien vive su vida, en su familia, en su comunidad o calle. Hasta el concepto de familia es muy restringido. Nosotros incluimos primos, tíos, abuelos, padrinos, entre otros.

Los que saben algo lo saben todo de ese mismo objeto, cosa o causa.

Si colecciona “latas” las tiene todas, si son vehículos viejos igual. Nadie sabrá más que ellos de eso.

Trump habló para ese target, el que su vida es su mundo y no sabe los nombres ni de sus vecinos y mucho menos conoce otros países o pueblos. Se conforma y se asombra con poco.

Por eso toco y enfatizó el tema migratorio a riesgo de los 38 millones que votan. Igual el tema económico.

La gente común sueña con el regreso de los Estados Unidos de los 70, 80 y 90.

Los jóvenes escucharon a sus padres y Trump los enamoró. Su análisis empático fue acertado.

El interés de Trump es cumplir ese rol. Ya no es el dinero. Es el poder para transformar y entregar el legado que él prometió.

Quien se atraviese en su camino encontrará un enemigo mortal.

¿Por qué los latinos votaron por Trump?

Los latinos y en especial los recién llegados, al resolver su problema legal se olvidan rápidamente de donde vienen y apoyan a quien anuncia poner orden en la frontera.

Conozco una familia que todos compraron la nacionalidad a través de falsos matrimonios y hoy hablan como si hubiese nacido aquí y son más “trumpistas” que Melania, llegando a señalar como “indeseados” a los inmigrantes ilegales.

Nuestra cosmovisión latina es otra. Otros valores, distintos principios. Tenemos lo pícaro de la herencia española que llegó a nuestras tierras del bajo mundo europeo, con el agregado de 700 años de dominación árabe. Que se adueñó de tierras que no eran suyas bajo un poder “inventado” y protegido en nombre de un Dios que jamás fue consultado a los pobladores originarios, quienes eran convencidos a la fuerza, muchas veces sacrificándolos por un Dios que vendían los conquistadores como el verdadero y que dio su vida por “amor” a la humanidad.

La alta votación en los latinos es simple: La inmigración busca a pesar de que parezca un cliché, el sueño americano y si alguien puede lograrlo es Trump.

Su reto no es nada minúsculo.

Análisis errático

Un error común es analizar la campaña en los EU con los parámetros venezolanos, colombianos o latinoamericanos en general.

El estadounidense promedio es conservador, claro en más de 350 millones de habitantes tiene que haber de todo.

El latino también es inclinado a valores tradicionales y en eso los demócratas no fueron asertivos:

El tema de la inclusión sexual en los niños, la legalización de las drogas, el aborto, varios temas que a mi juicio no fueron bien explicados en el enfoque de la candidata.

¿Qué latino puede estar de acuerdo con que a su hijo lo enseñen o eduquen en la escuela bajo la influencia de que él no puede todavía admitir su sexo, con el que nació?

Otra cosa es que al ser adulto decida otra cosa. Eso uno lo puede respetar.

También al partido demócrata se le ubica como un factor de la izquierda, cercanos al socialismo, al comunismo y los líderes demócratas no estuvieron a la altura de ese debate, sobre todo con un continente plagado de miseria por gobiernos de izquierdas.

Trump es un hombre de mundo, de negocios, de relaciones. Conoce el liderazgo político de América y de Europa. Se ha codeado con ellos. Su reciente alianza con Elon Musk promete generar cambios sustanciales en las reglas del juego de poder.

Es Trump, el presidente que llegó para romper todos los paradigmas conocidos. Él sabe que los “pendejos al cielo no van, porque lo joden aquí y lo joden allá”.

Si una falla tiene la campaña de Trump es que ha llevado las expectativas sobre él y su próximo gobierno al cielo y cualquier inclinación puede decepcionar.

El reto de Trump como Presidente es estar a la altura del Trump candidato

Tiene el poder total para hacerlo, hasta el poder judicial de la Suprema Corte.

Ahora se necesita desde ya una contraparte que entienda cómo hacerlo y no sé si el partido demócrata lo tiene.

Cae uno Caen todos

Conversando con el editor del diario Versión Final Carlos Alaimo:

Desde la comodidad de una videoconferencia vía streemyard, me hace un largo análisis del tema de la corrupción.

Me sorprende su avance conceptual sobre el tema, propio de quién vive el exilio y tiene tiempo para hacer reflexiones políticas, imposibles en su medio habitual por la dinámica social.

Me dice “Todas las implosiones sociales en el mundo han tenido sus orígenes por sistemas políticos similares a la que vive Venezuela:

CORRUPCIÓN-OPRESIÓN – INEXISTENTE SISTEMA JUDICIAL Y EDUCACIÓN DEFICIENTE. Te invito Angel, a revisar la historia. Este “caldo de cultivo” en Venezuela es lo que hará que habrá un CAMBIO de gobierno inminente, cuando a esté se le suma que más del 90% de ciudadanos y militares rechazan este neocolonialismo cubano. Tengamos fe y sobre todo rebeldía que pronto la debemos “sacar a flote”. EGU y MCM harán posible refundar la República con nuevos valores y líderes preparados con talentos, vocación de servicio y sobre todo HONESTIDAD, que puedan justificar su hoja de vida”.

Le pregunto sobre la corrupción encontrada en la gestión del ex alcalde Rafael Ramírez y sin dudarlo, con la espontaneidad usual en él, me dice “Da vergüenza, Da asco. Y algunos me dicen: la corrupción de casanova era más grande. Es una respuesta imbécil, irresponsable y mediocre”.

Da un golpe en la mesa donde tiene su cámara, a través de la cual conversamos y afirma:

“Si sacamos a Maduro y no evaluamos a la oposición, estos en el mañana se le van a pegar a MCM. ¿No vistes ya cómo Juan Pablo Guanipa se había pegado a MCM? Pensará hoy MCM lo mismo de Juan Pablo Guanipa, con lo que está pasando en la Alcaldía de Maracaibo ?”.

Concluye su análisis señalando:

“Puesto que por allí hay algunos pendejos que dicen que lo más importante es atacar a maduro para que este se vaya…y los que vienen son igual, peores o distintos?”.

ALERTA ROJA DE INTERPOL Contra Edmundo González es un mero saludo a la bandera, como lo es también la librada contra Maduro y otros chavistas.

EL CHAVISMO más que la propia oposición o una parte importante de ella, celebra la victoria de Donald Trump.

Desconozco qué lectura hace el cuarto de guerra chavista. ¿Será un adelanto de lo que prometió Putín?

De lo que sí estoy seguro es que una cosa fue Trump en campaña y otra cuando esté al mando.

EXPECTATIVA Familiares y amigos de muchos presos políticos en Venezuela luego de las elecciones del 28JUL esperan una amnistía por parte de Nicolás Maduro.

Si Nicolás lo hace, a pesar de que fue criminal su acción, lograría unos puntos en las comunidades pues muchos se sienten abandonados por un liderazgo opositor que de algún modo los motivó a protestar y luego, uno se fue de frente del país salvando su pellejo y otra salió del país y simula estar dentro, que en todo caso es escondida y a buen resguardo, mientras que los “pendejos”, los que creyeron en respaldo militar anunciado por el liderazgo político, siguen presos y otros en peor estado, es decir muertos.

APARECIÓ DELCY después de una extensa gira, parece que su hermano resolvió el problema con Nicolás y Diosdado y pudo regresar su hermana sin el temor a ser detenida, luego de que su novio y otros, fueron encontrados responsables de varios delitos. Aunque esto no es óbice para que luego aparezca involucrada. Así es el mundo chavista.

ALERTA Latinos en EEUU y en especial venezolanos: El ex juez Lenín A Duarte, uno de los responsables de la muerte del productor agropecuario Franklin Brito, reside en Estados Unidos. Lamentablemente otro responsable como Andrés Izarra se cubre por vía de su suegro Antonio Ledezma y peor que muchos medios en Estados Unidos lo entrevistan como si fuera un héroe.

NO CREO en la fuga del Alcalde de Mucuchies Abraham Hayón. Al igual que otros casos similares, detrás de eso había un maletín de buenos verdes..

Eso de un túnel fue sacado de la película del Chapo. Igual que Carmona, y otros líderes, detrás hay acuerdos, complacencias y dinero.

La historia real me la hicieron llegar y estoy verificando la fuente.

LIBRE el conocido como el piloto de Tareck El Aissami, Michols Orsini Quintero, no volverá a prisión al considerar su sentencia como tiempo cumplido. Tal es el acuerdo de la fiscalía y la defensa al que el juez de la causa en NY le dio el visto bueno. Este caso se suma, entonces, a los muchos otros en que protagonistas de la corrupción chavista reciben castigos leves u obtienen acuerdos que vuelven sus castigos verdaderamente risibles.

ABSOLUTAMENTE ILEGAL la suspensión del ejercicio profesional de la colega María Alejandra Díaz. Una muestra más de que el poder judicial en Venezuela está en manos de quienes debieran estar presos. ¡Qué más nos falta por ver de este dizque Tribunal Supremo.

REGIONES

CARABOBO

Elisaul Yépez

DESDE EL 2018 viene sonando. Escándalo en Puerto Cabello. Denuncian al Jefe de Operaciones Elisaul Yépez, actual jefe de operaciones del puerto, por corrupción y abuso de poder. De hecho, enfrenta serias acusaciones que lo vinculan con corrupción, abuso de poder y prácticas de intimidación que habrían sembrado el terror en la aduana venezolana. Según me hacen llegar las denuncias, Yépez no solo habría ocultado millones en cuentas en Andorra, sino que también estaría involucrado en un círculo de poder que incluye maltrato hacia sus empleados y manipulación de funcionarios para imponer su voluntad.

Yépez, quien habría ganado la confianza del capitán José David Cabello, su jefe, es acusado de utilizar su cargo para enriquecerse y beneficiarse de una red de corrupción junto a su “consentido”, Carlos Gunei. Gunei, exjefe de operaciones y actual dueño de la aduana aérea y marítima de Puerto Cabello y La Guaira, presuntamente realiza sus operaciones bajo la sombra de Yépez, manejando los hilos del poder a través de la empresa aduanera “A Import”. Denuncias por intimidación y maltrato. Según informes, Yépez aterroriza a sus empleados y agentes aduanales. No tolera la disidencia y quienes osan desafiar sus órdenes enfrentan destituciones y amenazas. Las denuncias apuntan a un patrón de abuso donde empleados y funcionarios son obligados a obedecer ciegamente o enfrentar consecuencias. Este trato intimidante se extiende a los clientes de la aduana, quienes, según se dice, deben trabajar únicamente bajo sus condiciones.

Exigencia de justicia. Ciudadanos y empleados han alzado su voz buscando justicia y un alto a los abusos de esta presunta red de poder. La denuncia pública espera que las autoridades investiguen a fondo las actividades de Yépez y su círculo cercano.

Nada hicieron las autoridades

CARACAS

GRAVE situación en el Urbanismo ideado por Chávez de nombre Nelson Mandela vía Cumbres de Curumo, en el Este de Caracas.

Una comisión del Ministerio de Hábitat y Vivienda llega a chequear uno por uno los apartamentos que están vacíos o desocupados. No importa si están adjudicados, si le falta una coma al papel, por decir algo, se lo quitan a esa persona.

Por cierto allí vive, “la moza de Vizcaíno”, hoy Contralor de la República, ayer en el Saime y bien bonita que está la joven.

Lo cómico es que la “moza” todo el mundo sabe quién es y ven cuando el hoy Contralor llega disfrazado, con gorras, chaquetas, gafas oscuras, para que la gente no lo reconozca, lo cual es imposible.

También allí vive otra “moza” pero del General Suarez Chourio.

Vale señalar que allí vive un alto oficial, desconozco si es General, de nombre Eleazar que habla muy mal de Nicolás Maduro y dijo públicamente que a pesar de su condición de militar activo no quería que ganará la Presidencia o volviera a ejercer la jefatura de Estado y que él no se le para firme a un “colombiano” que “ilegítimamente” ejerce el mando.

El complejo está estratégicamente muy bien ubicado: cerca del Fuerte Tiuna y de los Próceres. Hasta cacerolazos hubo contra Nicolás el pasado 28 de julio.

Los vecinos se quejan de este urbanismo pues acabaron con los autobuses con los que contaba el sector y ahora tienen que irse a pie, en una bajada considerable o tener vehículo.

El Ministerio del hábitat y viviendas actúa a “manu militari” y tumbó puertas, rompió cerraduras, entre otras maneras fuera del marco legal.

ZULIA

MARACAIBO El tema de la corrupción durante el ejercicio del exalcalde Rafael Ramírez sigue vigente. Quiero pensar que en el actual periodo esos actos donde varias cuotas son respetadas hayan cesado: La cuota de JuanP, la de PedroG, La de Avilio y la de P.

Lo digo porque doy fe de la gran vocación de servicio de Adrián Romero y él debe estar atento para que cesen esos desafueros.

No obstante me entero de que presuntamente no le habían pagado 38 “volteos” de un tal GN. Ellos amenazaron y al parecer ya se les canceló.

Me hablan de un arreglo que más o menos es este: Un camión cobra por viaje no por toneladas, y lo normal es que el haga por ejemplo un (1) y cobra diez (10). Quien paga y a quién le queda ese porcentaje.

Si Marco Rivero Presidente del IMAU o el propio alcalde encargado quieren opinar, nuestras páginas están abiertas.

SAGAS:

Oscar Zerpa cuando estuvo al frente del SAGAS

Hay una fuerte revisión del contralor “bonchón” sobre los gastos del desaparecido Oscar Zerpa en los bonos privados del servicio, donde su equipo acompañado de la famosa “Elianta” que viene del desastre del IMAU, donde anteriormente el referido estuvo y fue famoso por las fiestas y el desfalco, también mencionan a un conocido como Francisco Bassa que manejaba el transporte y se encargaba de la mayoría de las compras con la supradicha mujer y otro personal de administración de nombres Carla, Sorenis, la administradora que salió Alexandra Rivas, junto con Wilesky Paredes.

Hablan hasta de la compra de un “Super Dutty” y la desaparición de dos (2) motos que presuntamente Bassa se las llevó, al igual que una manguera o tubería para la granja de Oscar Zerpa.

Los sueldos que se asignaba Bassa, oscilaban los mil (1000) dólares mientras que el resto no llegaba a 130 Bolívares.

Los de su confianza cobraban un “superbono”.

Lo INSÓLITO es que parte del personal como Elianta, Carla, Sorenis y Wilesky Paredes, vienen de la gestión de Willy Casanova.

La granja referida recibió entre otras mejoras más de 200 láminas de zinc.

Triste es que más del 70% del personal no recibió ningún incentivo salarial y gracias al actual Alcalde Adrian Romero fueron tomados en consideración porque al llegar preguntó y autorizó un 10% y por eso dentro de Sagas esperan una buena gestión de Luigy Martínez, aunque me dicen que esté no obedece sino a la que se cree alcaldesa.

Concejal Jessy Gascón

CONCEJAL Jessy Gascón realiza contundente denuncia y señalamiento. Con pruebas en la mano como debe actuar todo funcionario público, con buenos argumentos y muy bien planteada, esta servidora pública me sorprendió con lo atinada e hilvanada declaración.

Más de uno quedó con la boca abierta al leerla y ver el vídeo durante la entrevista con un medio opositor pero muy serio como Versión Final.

Por más redes e influencers que pague Rafael Ramírez a través de Alejandro Silva, sobre su honestidad, hoy nadie duda del desastre que existió en la alcaldía. Lo que faltó fue que los Guanipa se llevaran las “manillas” de las puertas.

Leo algunos analistas que atacan a Jessy Gascón pero uno se pregunta y ¿Por qué los concejales actuales de Primero Avaricia, perdón Justicia, callaron y no denunciaron? ¿Por qué esperaron cuatro años para hablar?.

La concejal del chavismo Gascón hace un llamado a Adrián Romero, actual encargado de la alcaldía y conozco sus valores y estoy seguro que impondrá el orden a la familia Guanipa.

El Gatillo del Pueblo por Arnaldo”Moñoño”Piña...Buen trabajo el que viene haciendo la Unidad Canina de Polimaracaibo, su accionar ha sido certero a la hora de enfrentar la inseguridad… El trabajo del Cuerpo de Policía Bolivariana del Zulia está bien evaluado por el pueblo Zuliano, hay que destacar el excelente trabajo que ha venido desempeñando el General Viloria al frente de dicho organismo… Maracaibo: El Imau redobla esfuerzos en cuanto a la recolección de basura, poco a poco la ciudad retoma otra cara gracias al empeño que desde la dirección del instituto ha puesto Marcos Rivero… Simón Bolívar: Nada ha cambiado en Tia Juana, el alcalde de la entidad brilla por su ausencia, si alguien sabe de él nos llaman…Sucre: Muy buena la gestión del alcalde Yonis González, esté funcionario si atiende a su pueblo…San Francisco: El alcalde Gustavo Fernández supervisa personalmente las labores de recolección de basura y saneamiento ambiental en el municipio, por cierto a Villapol lo pusieron a correr y ahora tiene doble responsabilidad…Que bien está sonando el grupo gaitero de mayor tradición y prestigio en el país “Las Estrellas del Zulia”, Carricito y Morly Uzcátegui le han puesto un mundo…

MIENTRAS TODO ESTO SUCEDE El gobernador no habla, solo trabaja, no descansa. Muchos esperan su palabra.

#ULTIMAHORA: En un Nuevo Tiempo soplan nombres de posibles candidatos. Manuel Rosales hasta el presente intentará repetir, no lo tiene definido. A nivel de la alcaldía ya no se oye el nombre de Nora Bracho sino el de Alfredo Osorio. Otros insisten con Carlos Manuel Rosales. Nosotros creemos que de ser cierto esto último sería indicativo que Manuel Rosales no va a la reelección.

Aún así yo creo que UNT debiera ampliar horizontes hacía profesionales, empresarios, con mayor currículum social, académico, profesional que militancia política.

