(13 de marzo del 2024. El Venezolano).- En medio de un panorama político estadounidense cada vez más polarizado, el ex presidente Donald Trump ha conseguido la nominación republicana en una plataforma MAGA (Make America Great Again) que algunos califican de extrema e impopular. La reacción de los demócratas no se ha hecho esperar, destacando los peligros y desafíos que, según ellos, esta agenda representa para el país.

Marco Frieri, director de medios hispanos del Comité Nacional Demócrata, emitió una declaración contundente en respuesta a la nominación de Trump, señalando que “nadie elige un perdedor como lo hace el Partido Republicano”. Frieri hizo hincapié en las derrotas electorales de los republicanos desde 2020 y criticó la insistencia del partido en respaldar a Trump, a pesar de su historial de pérdidas y una agenda política que muchos consideran desfasada y peligrosa.

La plataforma antiaborto de Trump fue uno de los puntos destacados por Frieri. Según informes de medios como Associated Press, USA Today y CNN, la mayoría abrumadora de los estadounidenses apoya el derecho al aborto y se oponen a medidas como una ley federal que prohíba el aborto en todo el país. Trump, por su parte, ha alardeado de sus acciones para restringir el acceso al aborto y ha prometido seguir adelante con políticas que limiten aún más este derecho.

Otro punto de conflicto es la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés), que según Univision y Axios, ha sido fundamental para proporcionar cobertura de atención médica a millones de estadounidenses y proteger a aquellos con condiciones preexistentes. Sin embargo, Trump ha prometido derogar la ACA, lo que dejaría a millones de personas sin seguro médico y en riesgo de perder protecciones vitales.

La agenda económica de Trump también ha generado preocupación, especialmente entre los votantes mayores y de bajos ingresos. Según informes de News.EsEuro, Associated Press y Telemundo 47, Trump ha sugerido recortes en programas como la Seguridad Social y Medicare, mientras busca otorgar exenciones fiscales a los más ricos. Esto ha generado un fuerte rechazo, incluso entre la base republicana, como lo evidencian los resultados de encuestas de medios como Fox News y CNN.

En resumen, la nominación de Trump en una plataforma MAGA extremista ha avivado el debate político en Estados Unidos. Mientras los republicanos apuestan por un retorno al liderazgo del ex presidente, los demócratas advierten sobre los peligros de seguir una agenda política que, según ellos, está desconectada de las necesidades y deseos del pueblo estadounidense. Con la campaña electoral en pleno apogeo, queda por ver cómo estas diferencias de visión influirán en el resultado de las elecciones generales.