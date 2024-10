(30 de octubre del 2024. El Venezolano).- El candidato republicano Donald Trump declaró a Fox News que no conoce a Tony Hinchcliffe, el comediante que calificó a Puerto Rico de «isla de basura flotante» durante su mitin de campaña en Nueva York.

«No tengo ni idea de quién es. Alguien dijo que había un cómico que bromeaba sobre Puerto Rico o algo así. Y no tengo ni idea de quién era. Nunca lo vi. Nunca he oído hablar de él, y no quiero oír hablar de él. Pero no tengo ni idea», afirmó Trump. El exmandatario añadió, refiriéndose a las relaciones con los puertorriqueños, que «les defendió más que ningún otro presidente».

El presentador preguntó a Trump si deseaba que Hinchcliffe no hubiera estado en el acto, a lo que el ex jefe de Estado respondió que «no quiere que nadie haga bromas desagradables o estúpidas». «Probablemente no debería haber estado allí», añadió.

Anuncios

Un insulto de represalia de Biden

A su vez, el presidente estadounidense Joe Biden llamó este martes «basura» a los seguidores del candidato republicano.

«La única basura que veo flotando por ahí son sus partidarios. Su demonización de los latinos es desmesurada y antiestadounidense. Es totalmente contrario a todo lo que hemos hecho, a todo lo que hemos sido», afirmó.

Posteriormente, ante la polémica causada, Biden intentó aclarar en sus redes sociales que sus palabras se referían a la «retórica odiosa sobre Puerto Rico lanzada por el partidario de Trump en su mitin en el Madison Square Garden como basura».

Por su parte, el líder republicano no tardó en reaccionar a la noticia, recordando lo expresado por la excandidata demócrata Hillary Clinton cuando se refirió a los partidarios de Trump como una «cesta de deplorables» años atrás. En ese sentido, el exmandatario dijo que los últimos comentarios de Biden eran «peores», pero que «había que perdonarlo porque no sabe lo que dijo».