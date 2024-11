(16 de noviembre del 2024. El Venezolano).- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, presentó demandas millonarias contra varios medios de comunicación de su país, acusándolos de difamación, parcialidad y acoso político.

Cuando faltan solo dos meses para su regreso a la Casa Blanca, el republicano ha emprendido una guerra legal contra importantes medios, como The New York Times, The Daily Beast, CBS News y otros, por hacer falsas afirmaciones con el fin de beneficiar al Partido Demócrata y dañar su imagen durante la campaña presidencial, según reveló este jueves la revista Columbia Journalism Review.

El medio informó que unos días antes de las elecciones presidenciales, el abogado de Trump, Edward Andrew Paltzik, envió una carta al New York Times y a la editorial Penguin Random House, exigiendo 10.000 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios por la publicación de materiales críticos contra el magnate. Acusa al Times de utilizar una «difamación a escala industrial contra los oponentes políticos».

Además, culpa a CBS News de «interferencia electoral» por editar su entrevista del 7 de octubre con la vicepresidenta, Kamala Harris. La misiva acusa a la cadena de haber actuado «en exceso para que Kamala saliera elegida». También por «actos partidistas e ilegales de interferencia electoral a través de la distorsión maliciosa, engañosa y sustancial de las noticias».

Al mismo tiempo, Trump denunció al Washington Post ante la Comisión Federal Electoral por contribuciones ilegales en especie a la campaña de la excandidata demócrata, a través de artículos promocionados.

Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas calificó las acusaciones de Trump contra la prensa como un «peligro claro y directo para la libertad de los medios».