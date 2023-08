(21 de agosto del 2023. El Venezolano).- En el año 2002, la boyband más aclamada del momento, NSYNC, anunció su disolución, y cada uno de los miembros siguió su camino ya dentro de la industria musical o en sus propios proyectos personales.

A lo largo de los años, Justin Timberlake, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone, Lance Bass y JC Chasez se reunieron en algunas ocasiones especiales, siendo la última vez que el quinteto estuvo completo en 2018 cuando recibieron su estrella en el paso de la fama de Hollywood. Sumado a esto, Nsync no ha vuelto a pisar un estudio de grabación desde el álbum Celebrity de 2001, pero al parecer, eso podría cambiar muy pronto.

La última vez que toda la banda estuvo junta fue en 2018 cuando recibieron su estrella en el paseo de la fama de Hollywood(AFP)

Una fuente anónima compartió con Entertainment Tonight que Nsync regresará con una nueva canción para la cinta Trolls: Band Together, tercera entrega de la saga de películas infantil cuyo giro musical ha atraído a varias estrellas de la industria como Ozzy Osbourne, Kelly Clarkson, Anderson Paak y J Balvin. De hecho, Justin Timberlake, quien es considerado el miembro más famoso de la banda, ha tenido un papel protagónico a lo largo de la saga como el personaje de Ramón.

La misma cinta podría desarrollar el escenario perfecto para la esperada reunión, pues contará la historia de cómo Ramón irá en búsqueda de sus hermanos perdidos para traer de vuelta a su banda familiar: BroZone. En el primer adelanto de la cinta se puede ver a uno de estos hermanos (interpretado por Troye Sivan) haciendo referencias a varias boy bands del pasado.

“Ramón, no estamos NSYNC, a menudo fuimos como un Magneto pero ahora nos hemos quedado como… Mercurio”, menciona el personaje de Floyd en la versión para hispanoamérica, mientras que en la versión original se hace referencia a One Direction, Backstreet Boys y Boys to Men.

De lograrse la esperada reunión, no sería la primera vez que Justin Timberlake hace una canción para la saga de Trolls. Para la primer entrega de la saga, Timberlake interpretó el tema CAN’T STOP THE FEELING!, el cual trascendió a la película y se convirtió en uno de los mayores éxitos del músico con 1695 millones de reproducciones en YouTube. Ahora, de contar con el apoyo de Chris Kirkpatrick, Joey Fatone, Lance Bass y JC Chasez en una nueva canción, el éxito está prácticamente asegurado, reportó Infobae.

Si bien la última vez que los cinco integrantes de NSYNC estuvieron juntos fue cuando recibieron su estrella en el paseo de la fama de Hollywood, la agrupación se presentó sin Timberlake en 2019 como parte del show de Ariana Grande en Coachella. En aquella histórica ocasión interpretaron dos piezas: Break up with your girlfriend, I’m bored original de Ariana y Tearin’ Up My Heart, una de las canciones más emblemáticas de NSYNC.

Esta presentación sorpresa reavivó los rumores del regreso de la banda, pero más temprano que tarde, Joey Fatone aseguró que sólo se trató de un “show por diversión”.

NSYNC se presentó junto a Ariana Grande en Coachella. Aunque Timberlake no estuvio presente, el show fue todo un éxito Foto: Twitter/Ariana Grande

“Estábamos emocionados, pero era el concierto de Ariana. Así que nos dijimos: ‘Eh, vamos a entrar, nos lo vamos a pasar muy bien’. Y eso es lo que hicimos. Nos lo pasamos genial haciéndolo porque eran como dos canciones, vamos a divertirnos, sin estrés para nosotros”, dijo Fatone en su momento.

Brad Wavra, vicepresidente senior de giras en Live Nation y mánager de giras de NSYNC durante su época de gloria, vio la presentación de NSYNC sin Timberlake y aseguró que la banda podría continuar sin él.

“No se puede negar el talento que tiene Justin, pero los cuatro juntos demostraron (en Coachella): la música sonaba genial, se veía genial, la respuesta de los fans fue increíble y creo que eso sería lo mismo en toda América”.

A pesar del apoyo que recibió el cuarteto sin Timberlake, todo parece indicar que la banda completa estará de vuelta muy pronto, justo cuando Trolls: Band Together llegue a los cines el próximo 17 de noviembre.