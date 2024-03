(15 de marzo del 2024. El Venezolano).- Variety otorgará a Tom Hiddleston el Premio Virtuoso de Variety el martes 9 de abril en el 41º Festival de Cine de Miami, producido por Miami Dade College. El premio será por sus logros en su carrera a lo largo de cine, teatro y televisión.

“Desde pantallas grandes y pequeñas hasta el escenario de Broadway, Tom Hiddleston es uno de nuestros actores más versátiles y atractivos”, dijo Jenelle Riley, editora de premios y características de Variety Focus. “Con la segunda temporada de ‘Loki‘, trajo un arco shakespeariano a un personaje favorito de los fans, haciéndonos reír y llorar, a veces simultáneamente. Nadie tan talentoso debería ser también tan agradable. O tan alto.”

“Estamos más que emocionados de honrar al actor Tom Hiddleston en la 41ª edición del Festival de Cine de Miami. No solo ha trabajado con directores increíbles como Steven Spielberg y Guillermo del Toro, sino que su fenomenal trabajo desde el escenario hasta la pantalla ha tenido un impacto duradero en fans de todo el mundo”, dijo Lauren Cohen, directora de programación del Festival de Cine de Miami. “Su ilustre carrera y su papel protagonista en una franquicia tan increíble es algo que no podríamos estar más encantados de honrar. Estamos muy emocionados de asociarnos con Variety para honrar el talento y la carrera notable de Tom Hiddleston.”

El festival se inaugurará con “Thelma”, dirigida por Josh Margolin y protagonizada por June Squibb, Fred Hechinger y Parker Posey, con la presencia del director Josh Margolin y la productora Zoë Worth. El festival se cerrará con “Ezra”, dirigida por Tony Goldwyn, quien estará presente el sábado 13 de abril y recibirá el Premio Art of Light por dirección. Alison Brie también recibirá el Premio Art of Light y el director de “Sing Sing”, Greg Kwedar, será honrado con el Premio Impacto. El festival presentará tres proyecciones de Marquee para las películas “Dear Jassi”, “Sing Sing” y “The Performance”, junto con una proyección central de “The Idea of You”. El Festival de Cine de Miami 2024 celebrará más de 180 largometrajes narrativos, documentales y cortometrajes de todos los géneros, de más de 31 países de todo el mundo, con diez estrenos mundiales, diez estrenos en Norteamérica, cinco estrenos en EE. UU., 11 estrenos en la costa este y 42 estrenos en Florida. El programa completo está disponible en www.miamifilmfestival.com.