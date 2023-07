(06 de julio del 2023. El Venezolano).- La nueva red social Threads ya tiene más de 30 millones de usuarios registrados en menos de 24 horas tras su lanzamiento la noche del miércoles. Así lo comunicó el director ejecutivo del gigante de las redes sociales Meta*, Mark Zuckerberg, en su perfil en Threads.

“Vaya, 30 millones de registros hasta esta mañana. Parece el principio de algo especial, pero tenemos mucho trabajo por delante para desarrollar la aplicación”, escribió Zuckerberg.

La aplicación, que todavía no está disponible en la Unión Europea por no cumplir con los requisitos de privacidad de Bruselas, dispone de una interfaz similar a la de Twitter. Su funcionamiento, encaminado a la publicación de mensajes cortos de texto, gira en torno a cuatro botones: me gusta, comentar, repostear (o citar) y compartir. A diferencia de la plataforma de Musk, en Threads no se pueden buscar publicaciones, solo usuarios, y tampoco existen los ‘hashtags’.