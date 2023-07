Ha pasado mucho tiempo y aún el misterio, la duda, el desconocimiento abunda alrededor de la ubicación de Tareck El Aissami.

¿Dónde está? se preguntan muchos. Lo que realmente inquieta, es por qué razón no ha sido detenido. Todos sus cómplices, coautores o relacionados, han sido procesados.

Igualmente otro círculo a su alrededor se ha mantenido fuera de esa cadena y han guardado silencio o bajo perfil.

Por ejemplo el caso de Fidel Madroñero, Esteban Trapiello, Dante Rivas, Wilmar Castro Soteldo, no han sido tocados. Han permanecido lejos.

No los señalamos como culpables. Eso no lo podemos asegurar. Muchos testimonios y señalamientos apuntaban hacía ellos.

Ciertamente repito, su perfil público, bajo.

Como el propio El Aissami, se salvaron. Con la diferencia de que el sirio-libanes no ha aparecido.

Ningún dirigente ni precandidato opositor, recuerda el tema. La opinión pública como decía el tema de Yordano “…ha puesto a otro en su lugar”.

Los ejecutores del plan

El gobierno de Nicolás después que inició la operación, plagiando incluso parte de mi eslogan principal, usado por mi hace más de 30 años “Caiga Quien Caiga”, se percató del daño que de retruque iba a recibir y prácticamente paralizó las investigaciones.

Los que cayeron, con excepción de unos 5 o 6 personajes, no son los principales responsables ni beneficiarios.

En la persecución del dinero, hasta uno de los detenidos murió en extrañas circunstancias.

Maduro ordenó bajarle los “decibeles” a la operación y “echarle tierra”. Los avances logrados serían proporcionales a la bajada.

¿Quién manda a quién?

Padrino López, muchos dicen que es quién mantiene a Maduro en el poder.

Yo creo que no es así, aunque colabora.

Tenemos una Fuerza Armada cuyos comandantes violan la Constitución y los principios generales del derecho cuando se declaran públicamente como “marxistas, leninistas, socialistas y chavistas, y fundamentalmente chavistas”. Esta es la gran obra del chavismo. Desnaturalizar nuestro componente armado.

Es decir, hacer uso con fines distintos a los legales, de las armas que la República ha puesto en sus manos.

Padrino es una pieza importante de este ajedrez.

Domingo Antonio Hernández Lares, más allá de que fuese comandante del ejército, es en estos momentos la pieza fundamental detrás de Nicolás. Son quienes mueven los hilos de la marioneta. El mencionado y su hermano Joan.

Los hermanos Rodríguez medran alrededor de estas figuras.Cual hienas con la presa que dejan otros.

Desconozco su real liderazgo de los cuadros superiores y medios de la Fuerza Armada.

Rumores de “golpe”

La inteligencia cubana tiene conocimiento que dentro de la Fuerza Armada opera una “Resistencia”, compuesta por Oficiales activos y en retiro.

Hay cabezas que motorizan esto que se ha convertido en un sentimiento de “malestar”, de “reclamo”, de “inconformidad”. Hasta allí.

Es lo mismo que observamos en el gremio de los educadores, de los trabajadores públicos y de los pensionados.

Hay interés de los órganos de inteligencia en descubrir estas “cabezas”. Ellos igual como acaba de suceder en Rusia, lanzan operaciones “Caza Bobos” esperando una reacción que permita establecer públicamente sus responsabilidades. No lo han logrado.

Ciertamente el malestar aumenta y por qué no se produce una rebelión, pues es muy simple:

Aún el liderazgo civil no cubre las expectativas, los anhelos, de estos grupos. No hay conexión.

Si eso pudiera cambiar o no, tampoco podemos hacer un ejercicio imaginario. Menester es esperar.

Los rumores es la forma clásica de expresarse los componentes militares.

Aunque también pueden provenir de grupos internos, muy interesados.

Qué pasó con Tareck El Aissami

Diversas fuentes militares nos informan que los hermanos Hernández Lares, son los artífices de la “fuga” o “salida” de Tareck El Aissami. Además que ellos mantienen relaciones con grupos radicales del mundo árabe.

Como lo señalé en la columna pasada, lo hicieron a través de la visita del Presidente Iraní. El Aissami se fue con él, en su avión.

Lo que aún no tenemos claro es si se trató de un plan previamente establecido por el gobierno de Maduro, o constituye una jugada individual de estos generales.

Diosdado, en la búsqueda del poder, cumplió su propósito: Extracción de quien se enfrentaba o se interponía en su ruta.

Tareck El Aissami

No está desaparecido. Maduro, Diosdado y el alto chavismo saben perfectamente donde se encuentra.

Ante las nuevas relaciones, acuerdos o arreglos en un triángulo increíble: EEUU, Venezuela e Irán, a Tareck le fue ordenado bajar la guardia.

El apoyo técnico de Irán fue paralizado con la salida del sirio libanes.

China acompañará a Nicolás hasta la puerta del cementerio. Más pasos no dará.

Rusia no tiene nada que perder.

Cuba sigue en su desesperación moviendo los hilos.

El propósito y tarea que tiene El Aissami es convencer, hacer entender a Nicolás, como quiere irse: Por las buenas o por un juicio en la CPI.

¿Para qué se van a sentar con Maduro a negociar su salida, si los que deciden allí son los cubanos?

Tareck El Aissami lo vivió. Los castristas necesitaban en PDVSA un nuevo hombre.

La Lógica es una ciencia formal que estudia la estructura o formas del pensamiento humano (como proposiciones, conceptos y razonamientos) para establecer leyes y principios válidos para obtener criterios de verdad.

Lógica filosófica

Se suele considerar que la lógica forma parte de la Filosofía, aunque la lógica, como tal, se aplica en diversas áreas y actividades del ser humano.

La lógica filosófica utiliza cuatro principios fundamentales que establecen los procesos de pensamiento correcto. Estos principios son el principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio de tercero excluido y el principio de razón suficiente.

Al principio del tercero excluido la lógica tradicional lo formuló así: o A es B o A no es B. Ahora lo leemos del siguiente modo: o bien P es verdadera, o bien su negación (-P) lo es. Entre dos proposiciones contradictorias no hay una tercera posibilidad, la tercera está excluida.

¿Y María Corina?

Hasta el presente aparece como la nueva cabeza de la oposición. La designación de Antonio Ledezma, virtual Canciller de ser ella la elegida, y un equipo que lo acompaña, refleja la preocupación por tratar de entender y manejarse en ese enredo de intereses, arreglos y posicionamiento, a nivel internacional.

Politólogos en redes

Algunos “encuestólogos” y analistas siguen equivocados. Dicen que el chavismo debe cambiar pues el rechazo a Maduro llega al 80%.

Por Dios señores, el problema del chavismo nunca ha sido la popularidad. Desde hace muchos años ellos saben que tienen casi el 90% en contra. Esa conclusión con el debido respeto me parece hasta estúpida y me lamenta que viene de un grupo que se dedica a estudiar la política.

Muchos suelen presentar encuestas casi diariamente, sin mostrar evidencias concretas como la muestra de campo, en una Venezuela donde hacer estudios casa por casa, es casi imposible.

Maduro “and company”, lucha por mantener el poder. Las revoluciones comunistas no se hicieron sobre la base de un referendo, es decir, los que los quieren y los que no. Pensar distinto es “contrarrevolucionario”.

Enchufados en Minería

La relación entre el número de militares de alto rango (Generales -de Brigada y de División-, Vicealmirantes y Almirantes, y MG) activos y en reserva, vs los que tienen empresas en la actividad minera es muy baja. Actualmente habrán unas 25 a 30 Alianzas relacionadas con este segmento.

Es más, la mayor parte de esos elementos activos son los que tienen cargos en el gobierno, o en Direcciones Operacionales de las FANB.

Sobre Petróleo

La mayoría de los pozos reactivados no han recibido las inversiones requeridas (al menos 500.000 dólares cada pozo). Por lo que hay una operación con las mínimas o inexistentes condiciones para operar seguramente evitando los derrames.

Hoy en día Irán está más interesado en los cargamentos de diluyentes y combustible.

“En lo que respecta a Irán y Venezuela, a Estados Unidos le gustaría encontrar formas de que el petróleo de ambos vuelva a fluir hacia su territorio”. “El problema es que, en esta situación, el margen de maniobra de estos países aumenta significativamente”, expresó Claudio Galimberti, analista de Rystad Energy.

Estados Unidos estaba consciente, no que iba a traer petróleo de Irán. Pero que para traer petróleo de Venezuela requería mejoradores de procedencia Iraní, lo que implicaba una violación del embargo contra Irán. Sin embargo, la administración Biden llegó a un acuerdo con ambos países.

Irán mantiene el suministro porque es un acuerdo con los Estados Unidos, no porque sea un acuerdo con Maduro.

En ese artículo dice:

“Lo que ha venido ocurriendo es que Venezuela está importando diluyentes de Irán -nafta, condensados, crudos livianos- que están siendo mezclados con el crudo extrapesado venezolano de la Faja del Orinoco para así aumentar la producción”, comenta José Toro Hardy, economista petrolero que fue miembro de la junta directiva de la estatal venezolana PDVSA.

Mensualmente se requieren cerca de 1.500.000 barriles de petróleo y nafta de Irán para mantener la producción actual.

Eso se refleja en 40.000 barriles diarios que forman parte de la producción venezolana.

O sea que de los 760.000 a 800.000 barriles de petróleo que se producen en Venezuela, 40.000 barriles son petróleo iraní utilizado como mejorador de los crudos pesados

Chevron presiona la alianza con Repsol para buscar alternativas, pero están esperando el resultado de las elecciones en España.

Por ahora, todo indica que el pacto USA-IRAN-VENEZUELA sigue firme.

Pero los compromisos de Irán para invertir y levantar la producción hasta 1.000.000 de barriles diarios, se paralizó con lo de Tareck. Por ahora permanece igual.

Firmaron los acuerdos, no obstante hay silencio..

Líderes del G4

Rosales. Este es el eje de la estrategia para confrontar a Maduro. Para derrotarlo hay que conseguir los 6 elementos de CN.

Hoy en día, el DAO requiere un nuevo proceso de intimidad entre la gente y sus líderes. Y por intimidad me refiero a comprender que para la gente no es importante si un líder está inhabilitado o no. O si se define a sí mismo como el Alfa y el Omega de la libertad. Ese tipo de liderazgo, populista, va a fracasar porque el DAO es colectivo. Su esencia es la unidad, y la unidad requiere, virtud, honor, desprendimiento real.

Allí es donde Rosales advierte, que él agradece, pero que sí tiene que ser desprendido, ¿lo será?

Ramos Allup, el más “zorro” de los “zorros”, no aparece. Le sumaría más carga negativa de la que tiene su marioneta “Prosperi”. De hecho lo colocan en un lugar que no tiene.

Henry Ramos, empezando a mover sus fichas.

Hay algo que se llama sincronicidad. Es un cruce en el espacio-tiempo que yo respeto muchísimo, así como el aprecio por los compañeros de trayecto.

Algo que tengo tendencia a honrar.

Alguién me preguntaba en qué forma se puede ayudar a Maria Corina.

Yo le dije que el primer paso es ayudarlos a todos. Que el moderador natural es Capriles. Que el director ideal es Rosales. Que los demás candidatos son sus verdaderos comandantes de campaña. Pero que la humildad es algo que se tiene o no.

Le decía que me la pasaría regañando a Maria Corina.

Pero que si hay los mimbres. Solo que me va a costar convencer a un gentío que hay que apostarle a algo que todavía no se ve claro. Pero aún falta mucho tiempo.

MADURO cansón

El chavismo está cansado de Maduro, porque entre cosas Maduro los atropelló.

Sin embargo tienen la llave de la primera puerta de 3 que llevan al final del mandato de Maduro.

Tampoco es fácil convencer a Diosdado, que aquí en USA entienden que las acusaciones de narcotráfico no están bien fundamentadas y que su caso se puede invalidar. Pero por eso fue importante la solución que se le dió a Alcalá Cordones

La segunda llave la tienen los cubanos. Y a día de hoy nadie en la oposición llega allí. Nadie. Solo Estados Unidos. Y las negociaciones son complejas.

Ahora bien. Revisando la profecía del Monje Hindú. Está escrito que Maduro se va. Solo que él decide si lo hace en paz. Si no lo hace, lo derrota la traición. Lo explique al principio

Yo pienso que detrás de todo esto, incluso Maduro cree que puede poner a jugar su candidato de oposición, y no se si eso es válido.

Pero por eso te pregunté. ¿Y si Juan Manuel Santos en 2013 no le mintió a Capriles.?

Aliado Chino

La oposición también debe entender que China no es parte del entramado internacional de Maduro. Es un aliado importante para la transición. Porque además es el único que podría otorgar préstamos-puente para la recuperación de la infraestructura del país.

Por esa razón, me sorprendí al leer el libro “Contubernio Maligno”, donde el autor se abstiene de involucrar a China con el sostenimiento del Régimen. Porque no lo veo así.

Venezuela requiere un fondo de reconstrucción nacional. Y fácilmente se necesitan de 90 a 100 mil millones de dólares, ab initio.

La deuda externa consolidada está en el orden de 160.000 millones. Las reclamaciones en el orden de los 30.000 millones. Estamos peor que Brasil o Argentina en sus momentos más oscuros de los 80.

El peso de estos pasivos es algo que Maduro, Luis Vicente León y todos los que apostaron al “Venezuela se arregló”, trataron de ignorar y erraron por completo.

Y en el discurso de las primarias es algo que también se pone a un lado.

Las variables macro son relevantes para atraer inversiones.

Lo que está pronosticado es una venta de garaje de los activos nacionales, que no van a alcanzar ni para asegurar el pago de las pensiones durante un año.

No soy pesimista, porque mi trabajo es plantear escenarios y levantar el mapa de la ruta.

Volvemos a Albert Camus. Hay que hablar con la verdad.

Repetir que Maduro es el problema es real.

Pero Maduro no puede ser la persiana que no deja ver por la ventana, lo que en verdad ocurre afuera. Que siempre es algo bueno, porque vivir es enfrentar y superar los retos que se nos avecinan.

El Venezolano prefiere asumir los retos. No importa si es un clima tormentoso.

Veo la historia de un Videoclip sobre Heidi que hicieron con inteligencia artificial. Interpretan el mundo de cuentos de hadas que algunos políticos plantean como propuesta de campaña.

Al final Heidi y la gente están dispuestos a acabar con todo. Con expresiones diabólicas.

Mientras un grupo de ovejas mira las escenas como si estuvieran en el cine.

Pues bien, aterricen.

“Cilita “está esperando que los candidatos a rectores le lleven los curriculum.

Señores no es un simple rumor. El Departamento de Estado está involucrado. Nichols llamó en su oportunidad a Capriles.

Hay una gran diferencia entre Capriles y Maria Corina.

Capriles si introdujo los recursos contra su inhabilitación.

Conste que he mencionado al ex candidato desde hace casi un mes.

Debate

Sobre el debate no opino, pues no fue tal y bastante lo exigí en columnas pasadas. Hablaron los candidatos y exageraron su papel los moderadores.

Fue un foro, de vieja data de la UCAB, que no responde a los requerimientos comunicacionales actuales.

Muy aburrido. Las respuestas de muchos se acercaban a las de mises en concursos, sin ninguna preparación que responden: “la paz del mundo”, “apoyar a los jóvenes”,etc.

Los candidatos demostraron su desconexión con las generaciones Z y millenials, aunque intentaron hablarles. Subestiman la capacidad de los jóvenes.

Obviaron a los trabajadores, pensionados, etc.

Delsa se refirió y montó una obra de teatro erigiéndose como la que más ha luchado por los presos políticos. Cosa que no es verdad.

Andrés Velasquez, como “Adán el día de las Madres”.

Superlano es el nuevo Señor de los cielos.

Empero, considero que como siempre se lució María Corina. Sus conocimientos y formas verbales prevalecieron.

Pudiera incluir dentro de los mejor vistos a Caleca y Prosperí. Esté último erró en algunas propuestas pero mejor que el resto.

Otros se nota que a pesar de su conocimiento no han salido de los años 60 y siguen creyendo que el problema es ideológico. Anacrónico. No hablaron sino “arengaron” y ese no era el escenario.

Creo que si hay un segundo debate, no es la UCAB y sus formas el mejor escenario.

Quieren hacer un mar de un hecho. Yo tampoco hubiera aceptado que un ejemplar de la vieja Venezuela me levantara la mano.

María Corina debe buscar alianzas sin renunciar a su especificidad.

Hubo una vez un “Conde” que nada más pudo ser Benjamín

El pasado 11 de mayo en horas de la mañana, el equipo de campaña de Benjamín Rausseo se reunió con miembros de la alianza democrática, los llamados alacranes por la oposición que todos conocemos, querían darles su apoyo con equipos electorales, todo esto a cambio de apoyo político y convertir a Benjamín en el candidato favorito en este proceso.

Como sabemos Benjamín es un candidato con nexos con el gobierno, con parte de sus seguidores siendo hasta hace poco miembros del chavismo.

En el caso Monagas cuenta con Numa Rojas, ex-alcalde de Maturín por el PSUV y también con Héctor Maita (hijo), quien fuera en su momento parte de la oposición. En la reunión estuvieron Luis Díaz del partido Cambiemos (partido de Timoteo Zambrano), Juan Espinoza, de Acción Democrática de Bernabé Gutiérrez y Yetsabel Ribas, de Avanzada Progresista, otro partido puente de Maduro llevado por Luis Augusto Romero, todos estos son partidos que hacen trabajo político para el gobierno.

Una de las caras presentes en la reunión y que causa mayor sorpresa es la presencia de forma individual de Leonardo Padilla, miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular y quien para la fecha era jefe de campaña de Juan Guaidó, vaya a saber con qué intereses estaba presente allí.

Esto demuestra el compromiso de Benjamín Rausseo con otros amigos del gobierno para dividir y crear más problemas en la unidad democrática.

Estamos de lunes a viernes en el canal de youtube Factores de Poder programa Caiga Quien Caiga Sin Censura. Síguenos en Twitter, TikTok, Instagram y Threads.net como Angelmonagas. En Facebook Angel Monagas.