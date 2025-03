(18 de marzo del 2025. El VenezolanoLuego de seis campañas seguidas con récord positivo y cinco postemporadas consecutivas; en 2024 los Rays de Tampa Bay experimentaron un traspiés que los dejó fuera de los playoffs, porque terminaron con registro de 80-82.

Anuncios

Para rematar perdieron a varios peloteros importantes, incluyendo a uno de los jugadores que había sido uno de sus estandartes en los últimos años, cómo lo es el cubano-mexicano Randy Arozarena; al igual que al antesalista mexicano Isaac Paredes, al colombiano Harold Ramírez y al abridor Aaron Civale.

El equipo recuperó al abridor Shane McClanahan, quien se perdió la temporada 2024 por lesiones luego de terminar con récord de 11-2 en la zafra 2023. Puntos fuertes: Rays volverá a ser dirigido por Kevin Cash, quien irá a su campaña número 11 con esta novena y presenta una excelente récord vitalicio de 819-699 (.540 de promedio) lo que demuestra que es un mánager ganador. Creemos que ese es el único aspecto favorable de este conjunto.

Anuncios

Puntos débiles: Aparte de McClanahan, quien como ya lo indicamos perdió la temporada pasada; ningún otro abridor es garantía para el equipo, porque en 2024 el tope de triunfos fue de apenas 8. Los otros abridores serán Ryan Pepiot, Shane Baz, Taj Bradley y Zack Little.

El equipo se movió muy poco en el mercado invernal y sus adquisiciones fueron el receptor Danny Jansen, el dominicano Eloy Jiménez y el coreano Ha-seong Kim (está lesionado). Estas piezas no parecen solventar las pérdidas de los jugadores que se mencionaron y que ya no estarán en con esta camiseta.

La asistencia del estadio Tropicana Field fue la segunda más baja en la Liga Americana, porque solo ingresaron a la casa de los Rays 1.337.739 personas para un promedio de 16.515 por juego; pero recordemos que en octubre pasado el huracán Milton causó destrozos en esa instalación y ahora el equipo jugará en el estadio de entrenamiento y de Ligas menores que Tampa Bay comparte con los Yankees de Nueva York, el George Streinbrenner Park, en Tampa, con capacidad para 11.028 aficionados cómodamente sentados tras la inversión que se le hizo para esta ocasión.

El bullpen lo encabeza el cerrador Peter Fairbanks y los relevos cortos serán Edwin Uceta, Garrett Cleavinger, Manuel Rodríguez, Hunter Bigge y Mason Montgomery.

Posible alineación

C. Danny Jansen

1b. Yandy Díaz

2b. Brandon Lowe

SS. Ha-Seong Kim

3b. Junior Caminero

LF. Christopher Morel

CF. Jonny DeLuca

RF. Josh Lowe

BD. Jonathan Aranda