(30 de mayo del 2023. El Venezolano).- Con gran carisma, frescura y mucho talento, la joven venezolana Suzy Herrera Pérez, se une a las filas del programa que está rompiendo esquemas en la televisión hispana en los Estados Unidos denominado “Siéntese Quien Pueda (SQP)”, que se transmite de Lunes a Viernes a las 7 PM por Unimás y próximamente también en Univisión. La multifacética actriz, manifestó sentirse muy halagada de ser incluida como reportera de entretenimiento en el programa reality único en su género, dirigido por el reconocido presentador Julian Gil.

“Me siento muy feliz, honrada y agradecida por esta enorme oportunidad de ser parte de un equipo del más alto nivel, lleno de talento de mujeres poderosas y periodistas respetados con tanta experiencia. Una gran oportunidad de actuar siendo yo misma, con mi pasión por la naturaleza y ese lado más espiritual que tienen todos los seres humanos”, comentó la también actriz de la aclamada serie “Betty en New York” producida por NBC Telemundo.

En este sentido, también forman parte del programa que también será transmitido por Univisión, grandes figuras de la televisión como los galardonados periodistas Luis Alfonso Borrego, Alex Rodriguez, Alejandra Jaramillo, Kerly Ruiz, Karla Gomez y Vanessa Arias, donde Suzy tendrá la oportunidad de interactuar con ellos, asi como tambien entrevistar a las más notables celebridades del mundo hispano, así como también cubrir las alfombras rojas y eventos más relevantes del país.

El sentimiento del equipo ante la llegada de Suzy fue notablemente positivo, donde sus compañeros no dudaron en comentar su apreciación. Julian Gil conductor del programa mencionó: “Me siento muy feliz y complacido de tener en el elenco a Suzy Herrera como reportera y corresponsal, creo que es un talento joven que le hace muy bien al show”. De la misma forma el multipremiado periodista Lucho Borrego no se hizo esperar manifestando: “Estoy muy contento que Suzy Herrera, ingrese a las filas de SQP como corresponsal, me parece que con su juventud y su manera de imprimir cada uno de sus puntos de vista basados en las nuevas generaciones, nos trae una nueva reflexión y proyección de como debe ser la noticia del mundo del entretenimiento, dirigida hacia las nuevas generaciones, su manera fresca, entretenida y maravillosa de hacer los reportajes, hace que nuevos públicos se sientan interesados en esos nuevos personajes, por lo cual Suzy es definitivamente una gran adquisición para el programa Siéntese Quien Pueda”.

Suzy, quien tambien cuenta con diversos premios internacionales entre ellos el Mara Award de Oro Miami como “Actriz Revelación” por la serie “Betty in New York” (2019), sigue trabajando por sus sueños compartiendo que desea llegar lo más lejos que permita su vocación de actriz y presentadora de televisión. “Esta es mi oportunidad de demostrar mi talento y capacidad actoral, atravesando las pantallas para llegar a los hogares de muchas familias.”. Adicionalmente confesó que cuenta con dos principales motivaciones: la primera, fomentar la educación para los niños bajo la premisa de nunca olvidar sus sueños, logrando que hayan más personas sanas y felices, y la segunda, y no por ello menos importante, crecer con una absoluta convicción y respeto por nuestra naturaleza, no solo por lo urgente que es para esta, sino porque allí está la base del amor y de los valores que cada ser humano necesita, pues está la voz de Dios. “Dejar algo de eso por medio de mi arte sería para mi un lugar al que me gustaría llegar” manifestó .

