(16 de febrero del 2024. El Venezolano).- El juicio por otros cargos contra Christian Brueckner, el principal sospechoso del caso de Madeleine McCann, que inició este viernes en Alemania, fue suspendido pocos minutos después de arrancar al considerar que una jueza lego podría ser parcial durante su participación, informó Bild.

El proceso se aplazó una semana para investigar una serie de tuits de la jueza cuestionada, publicados en 2019, en los que presuntamente instaba a asesinar al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para decidir si debe ser destituida. “Maten a este demonio“, “este bastardo debe ser destruido”, escribió la mujer en X (antes Twitter) refiriéndose al exmandatario.

El abogado defensor de Brueckner manifestó que la jueza no es apta para ejercer sus funciones argumentando que carece de “distancia” y sus opiniones no eran compatibles con la Ley Fundamental. “No toleramos declaraciones ajenas al ordenamiento jurídico, llamados al asesinato y al homicidio. Alguien así no puede ser juez lego“, declaró la fiscal Ute Lindemann, tras aceptar la solicitud al respecto.

Brueckner iba a ser juzgado por cinco delitos: se le acusa de tres cargos de violación y dos de abusos sexual infantil. Se informa que los crímenes tuvieron lugar entre diciembre de 2000 y junio de 2017 en Portugal. Sin embargo, la acusación formal fue presentada por la Fiscalía en octubre de 2022, la misma que cuenta con más de 100 páginas tras investigaciones en varios países de la Unión Europea. El caso de Madeleine McCann no iba a ser examinado en este tribunal.